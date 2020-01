La Ligue mineure de baseball accuse la MLB de diffuser des informations trompeuses

L’accord de travail entre la Major League Baseball et la Minor League Baseball expire après la saison 2020. Alors que nous nous rapprochons progressivement de ce délai, les deux parties sont plus éloignées que jamais et les négociations deviennent de plus en plus méchantes et publiques.

L’enjeu est l’avenir de près d’un quart de toutes les équipes de baseball des ligues mineures, avec 42 équipes menacées de perdre leur affiliation aux ligues majeures si le plan de la MLB était adopté. La nouvelle de cette proposition a éclaté en novembre, ce qui a entraîné des allers-retours publics lors des réunions d’hiver de décembre.

Maintenant, les choses sont encore plus laides, avec la MiLB qui a publié mercredi une déclaration disant: “La Major League Baseball continue de déformer nos positions avec des informations trompeuses dans des déclarations publiques qui ne sont pas propices à des négociations de bonne foi.”

Comment on est venu ici?

Le Congrès s’implique

Rien ne dit la bureaucratie comme la mise en place d’un groupe de travail, et quatre représentants américains l’ont fait. Les membres du Congrès Lori Trahan, David McKinley, Max Rose et Mike Simpson sont les coprésidents du «Save Minor League Baseball Task Force», et mardi ils ont publié une résolution, avec 69 sponsors, en faveur de MiLB.

La résolution notait, entre autres, “L’abandon de 42 clubs de baseball de Ligue mineure par la Ligue majeure de baseball dévasterait les communautés, les acheteurs d’obligations et les autres parties prenantes qui comptent sur les stimulants économiques fournis par ces clubs.”

MLB a répondu par une déclaration publique.

Mercredi, la Ligue mineure de baseball a publié sa propre déclaration:

«La Ligue de baseball mineure a été encouragée par le dialogue lors d’une récente réunion entre les représentants de la Ligue de baseball mineure et de la Ligue majeure de baseball et par l’engagement des deux parties à s’engager davantage le 20 février. Cependant, la Ligue majeure de baseball affirme que la Ligue mineure de baseball ne participe pas à ces négociations de manière constructive et productive sont fausses. La ligue de baseball mineure a fourni à la ligue majeure de baseball de nombreuses propositions de fond qui amélioreraient les conditions de travail des joueurs de la ligue mineure de baseball en travaillant avec la MLB pour assurer des installations adéquates et des déplacements raisonnables. Malheureusement, la Major League Baseball continue de déformer nos positions avec des informations trompeuses dans des déclarations publiques qui ne sont pas propices à des négociations de bonne foi. »

Le 23 janvier, la Minor League Baseball a envoyé une lettre à Manfred, décrivant cinq points clés qui semblent être le point de blocage des négociations:

Installations adéquates pour les équipes de pleine saison (Classe A, Double A, Triple A)

Réduire le nombre total de joueurs dans le ballon de courte saison (ligues recrues)

En ce qui concerne spécifiquement les économies de coûts, nous comprenons que la MLB a prévu que l’élimination du baseball de courte saison permettrait à chacune des 30 équipes de la MLB d’économiser plus d’un milliard de dollars, environ 300 000 $ à 400 000 $ de coûts salariaux par an. , ce qui, au total, se traduit par moins de 1 / 10e de 1% des revenus de MLB. Ces «économies» liées à l’emploi réduites représentent également beaucoup moins que le coût pour une équipe de la Major League d’un contrat à coût minimum pour un seul joueur de la Major League et sont également beaucoup moins que les engagements financiers pris par de nombreuses communautés potentiellement touchées pour attirer et fournir des installations aux équipes affiliées à la Ligue majeure.

Poursuite de la Ligue des Appalaches, qui compte 10 équipes de ligue mineure appartenant à la MLB

Création d’une «Dream League» composée d’équipes de ligues mineures non affiliées

Les coûts des équipes des ligues mineures

Manfred a affirmé à plusieurs reprises que la MLB subventionne la MiLB, bien qu’en vertu de l’accord de baseball professionnel en vigueur depuis 1990, tous les contrats et avantages des joueurs des ligues mineures soient payés par les affiliés des ligues majeures.

Selon la lettre à Manfred, «Grâce au paiement d’une taxe sur les billets à MLB, on peut soutenir que MiLB verse une subvention à MLB. Quoi qu’il en soit, parler de subventions n’est ni utile ni bénéfique pour l’industrie. “

Se rendre à la table des négociations est le seul moyen de conclure un accord avec la Major League Baseball et la Minor League Baseball. Peut-être que la pression du public, que ce soit par le biais du Congrès ou par diverses barbes des deux côtés, incitera les deux parties à un nouvel accord de travail. Mais pour l’instant, la faille est évidente et nous verrons probablement cette bataille devenir encore plus laide avant d’être terminée.