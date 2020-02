La Ligue Overwatch est de retour, et c’est très différent

La Ligue Overwatch revient pour la saison 3 à 13 heures. ET samedi, et vous pouvez regarder tous les matchs sur YouTube.

Pour les non-initiés, Overwatch est un jeu vidéo rapide qui semble chaotique à l’écran, mais nécessite une coordination et une communication incroyables, ce qui en fait un excellent sport de compétition dans lequel le travail d’équipe l’emporte généralement sur les compétences individuelles.

La ligue apporte de grands changements pour la saison à venir qui pourraient avoir des ramifications majeures non seulement pour les concurrents, mais aussi pour l’e-sport dans son ensemble. Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de l’Overwatch League.

Je suis super nouveau ici, qu’est-ce que Overwatch?

Overwatch est un jeu de tir basé sur une classe de 6 contre 6 dans lequel deux équipes se disputent des objectifs. Contrairement à Counter-Strike ou Fortnite, où la seule différence entre les personnages est les armes qu’ils ramassent, les personnages Overwatch ont des capacités uniques.

Si vous n’avez jamais vu Overwatch compétitif auparavant, je vous recommande de commencer le match de Coupe du monde cet été entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Comment fonctionne la Overwatch League?

La ligue se compose de 20 équipes, divisées en divisions de l’Atlantique et du Pacifique, qui jouent chacune 28 matchs de saison régulière. Les vainqueurs de division obtiennent les deux premières têtes de série en séries éliminatoires, suivis des quatre équipes suivantes avec les meilleurs records quelle que soit la division. Les équipes classées du 7e au 12e rang participent à un tournoi de wild card pour déterminer les deux dernières places en séries éliminatoires.

Les éliminatoires sont à double élimination, donc toutes les équipes qui se trompent ont une deuxième chance de se qualifier pour la finale.

Les équipes OWL jouent-elles actuellement sur leurs marchés d’origine?

Oui!

Overwatch League a commencé en 2018 avec des équipes nommées d’après des villes, avec l’espoir qu’il pourrait devenir le premier jeu d’esports à créer du fandom local tout comme les sports traditionnels. La ligue a commencé avec 12 équipes, puis s’est étendue à 20 équipes représentant des villes de six pays différents. La plupart des équipes appartiennent à des organisations d’esports qui concourent dans d’autres jeux et sont promues comme faisant partie de ces marques malgré le nom des villes et non de leurs organisations mères.

Bien que les équipes soient liées aux régions de leur nom, elles ont joué exclusivement au studio de Blizzard à Los Angeles dans la saison 1. Le spectacle a pris la route pour un petit nombre de matchs locaux organisés par l’équipe dans la saison 2. Pour le début de la saison en cours – Saison 3 – le studio de LA a été entièrement abandonné et tous les matchs seront joués sur les marchés nationaux des équipes.

La ligue espère tirer parti du grand succès de ses week-ends à domicile à Dallas et Atlanta la saison dernière. La ligue reviendra à Dallas dans la semaine 1, et aura également des matchs organisés par le New York Excelsior à New York.

Pourquoi ne puis-je pas trouver la Ligue Overwatch sur Twitch?

Presque tous les tournois d’e-sport qui comptent peuvent être trouvés sur Twitch, donc les gens qui ne sont pas au courant de l’actualité vont être sous le choc lorsqu’ils ne savent pas où trouver la Overwatch League samedi. Activision Blizzard a signé un accord pour donner ses trois plus grands titres d’esports – Overwatch, Call of Duty et Hearthstone – exclusivement à YouTube.

La plate-forme attire des centaines de millions de globes oculaires sur son contenu lié aux jeux, mais n’a pas sérieusement concurrencé Twitch sur les événements en direct. Il est clairement disposé à dépenser beaucoup d’argent pour changer cela. Personne ne sait quel est le prix de YouTube, mais il semblerait que ce soit plus que le dernier de OWL, qui valait 90 millions de dollars sur deux ans.

Quitter la plate-forme où la plupart de votre public se trouve est une décision audacieuse!

Ouais. Il est possible que Blizzard ait considérablement sous-estimé la proportion de son public occasionnel. La plupart des flux Overwatch League se sont assis entre 100 000 et 150 000 téléspectateurs simultanés pendant les matchs. Ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes, mais la première semaine de Call of Duty League a culminé à environ 75 000 téléspectateurs sur YouTube. Beaucoup de gens vont sur Twitch pour voir ce qui se passe, notez que OWL est en train de surgir et regardez-le. Cela ne se produit pas vraiment sur YouTube, qui dispose actuellement d’un mauvais système de recommandation de contenu en direct.

Mais il est possible que Blizzard et ses annonceurs ne se soucient pas vraiment de l’audience en direct. La vidéo à la demande est beaucoup plus facilement accessible sur YouTube que sur Twitch, où Call of Duty League est bien parti. Le match de chapiteau de la semaine 1 entre les Chicago Huntsmen et Optic Gaming a environ 516K vues au moment de la publication.

OWL devrait voir une baisse du nombre de téléspectateurs en direct au cours des premières semaines de cette saison, mais cela pourrait finir par un nombre de téléspectateurs plus important à la fin.

Où est allé mon lanceur préféré?

Controversé, l’Overwatch League a vu certains de ses meilleurs commentateurs quitter cette intersaison. Le départ de l’ancien commissaire OWL Nate Nanzer, qui a rejoint l’éditeur Fortnite Epic Games, a apparemment conduit à des divergences d’opinion irréconciliables sur le personnel et la vision créative entre Blizzard et certains de ses talents.

Christopher «Montecristo» Mykles et Erik «DoA» Lonnquist, qui étaient des casters extrêmement populaires de League of Legends avant de signer avec OWL à plein temps, sont les départs les plus en vue. Les fans ne seront pas heureux non plus de voir Auguste “Semmler” Massonat ou Malik Forté partir. (Chris Puckett n’est plus avec Blizzard à temps plein, mais pourrait potentiellement faire des apparitions, car il travaille toujours avec l’entreprise en tant que pigiste.)

De manière alarmante, la ligue n’a pas encore annoncé une gamme complète de talents. Les voix emblématiques de la ligue, le duo de Mitch “Uber” Leslie et Matt “Mr. X ”Morello, n’a pas encore confirmé qu’il sera de retour pour la saison 3. Et même s’ils devraient revenir, l’OWL ne ressentirait pas la même chose sans eux.

Hé alors … il semble que beaucoup de choses pourraient mal se passer ici

Yeaaaaaaaah. Si vous vous souciez de l’esport en général, pas seulement d’Overwatch, vous devriez garder un œil sur la ligue cette saison. Compte tenu des gros risques que la ligue a pris en optant pour un modèle entièrement familial, en changeant de plate-forme et en refusant de renouer avec les meilleurs talents, il est possible que cette saison se passe très mal pour OWL. Et étant donné que les investisseurs ont collectivement investi plus d’un milliard de dollars dans la ligue, l’échec pourrait avoir des conséquences à long terme pour l’e-sport dans son ensemble.

Cela ne veut pas dire qu’un échec massif de la part de OWL arrêterait la croissance de l’e-sport. Au contraire, cela informerait le modèle commercial à l’avenir. Est-il viable de gérer des ligues de franchise comme les ligues sportives traditionnelles? Ou l’esport doit-il suivre un modèle complètement différent?

Assez de cela, parlons des jeux. Qu’est-ce que je regarde ici?

Overwatch compte actuellement 31 héros et les équipes en jouent six à la fois. Les héros ne sont pas exclusifs à une équipe, comme League of Legends ou Dota 2; les deux équipes peuvent jouer Mei en même temps, par exemple.

Les personnages sont répartis en trois classes différentes. Les réservoirs ont une capacité de survie et une atténuation des dégâts élevées. Les personnages de soutien peuvent soigner leurs coéquipiers. Et les personnages-dégâts se concentrent presque exclusivement sur l’élimination des ennemis. Les équipes doivent choisir deux personnages dans chaque classe. Les jeux sont souvent décidés par quelle équipe peut combiner ces capacités avec la meilleure coordination, plutôt que simplement qui sait bien tirer.

Voici une bonne explication des quatre types de cartes différents du jeu. Les matchs d’Overwatch League tournent selon les types de cartes et sont les premiers à remporter trois cartes, en raison de la possibilité de tirages.

Qu’est-ce que «la méta?»

Lorsque vous regardez Overwatch League, vous entendrez à l’occasion des casters faire référence à la méta. Cela signifie le méta-jeu – le jeu à l’intérieur du jeu, ou la stratégie préférée actuelle.

«Meta» fait allusion à la difficulté d’équilibrer un jeu vidéo comme Overwatch d’une manière qui rend tous les personnages également viables dans le jeu professionnel. Il y aura presque toujours une composition de six personnages idéale pour une situation particulière, compte tenu de leur combinaison de capacités.

Blizzard a récemment publié une nouvelle version du jeu avec de petits ajustements aux forces et aux faiblesses de quelques personnages. Bien que ces petites différences soient à peine perceptibles si vous jouez le jeu vous-même à bas rang, elles sont extrêmement importantes pour la façon dont le jeu est joué au niveau professionnel. Aucun match professionnel n’a été joué sur la dernière version d’Overwatch, donc même les meilleurs joueurs ne peuvent que deviner quelle est la méta actuelle.

Nous verrons probablement une variété de stratégies dans les matchs d’ouverture, avant que les équipes ne s’installent finalement dans une méta clairement définie. Mais il y a une ride cette année …

Nouveau pour cette saison: Hero pools

Chaque semaine, quatre des personnages les plus forts du jeu – un tank, un support et deux dégâts – seront bannis du jeu Overwatch League dans le but de secouer la méta.

La saison dernière, les fans en ont eu marre de voir les mêmes personnages et stratégies à maintes reprises. Avant que la ligue n’oblige les équipes à choisir deux personnages dans chaque classe, la méta s’appelait GOATS, du nom de l’équipe qui a popularisé la stratégie. Cette composition de personnage à trois chars, à trois supports et sans dommages a forcé les joueurs étoiles qui préféraient les concessionnaires de dommages à utiliser à la place le héros du char Zarya ou le héros du soutien Brigitte. C’était ennuyeux pour les fans ainsi que pour les joueurs, qui s’ennuyaient à devoir jouer Brigitte, un personnage avec un plafond de compétences bas.

Le mandat 2-2-2 a d’abord été célébré par la communauté, mais a fini par aggraver les choses. La composition à double bouclier dirigée par les chars Orisa et Sigma était encore moins amusante à regarder (et à jouer) que GOATS.

Pour éviter de rencontrer à nouveau un problème comme celui-ci, Blizzard a introduit le système de pool de héros interdit. Donc, même si la méta est fade une semaine, vous pouvez être sûr que différents personnages seront joués la semaine prochaine.

Je ne viens d’aucune des villes qui ont des équipes, vous voulez me donner un intérêt d’enracinement?

Pionniers: Si vous êtes un fan des Yankees, des Patriots et de Barcelone, puis-je suggérer le San Francisco Shock? Les champions de la saison 2 devraient à nouveau remporter la ligue cette saison. L’introduction de pools de héros aurait pu être un bouleversement massif, mais cela profite en fait à San Francisco plus que quiconque. Le choc n’a pas le meilleur joueur de la ligue sur aucun personnage, mais a un joueur parmi les cinq premiers de la ligue sur littéralement chaque personnage. Ils n’ont pas de composition de départ définie, mais ils peuvent échanger 10 joueurs de manière transparente en fonction de la carte et des héros interdits.

Du pur plaisir: Si vous vous souciez plus du style de jeu que des victoires et des pertes, les chasseurs de Chengdu sont pour vous. Ils ont été la seule équipe à résister systématiquement à la tendance GOATS et à jouer régulièrement des personnages de dégâts au début de la saison dernière, et devraient continuer à jouer des compositions hors méta grâce à Ameng, le seul joueur de la ligue dont le meilleur personnage est le tank Wrecking Balle.

Moneyball: Si vous avez vraiment aimé ce livre ou ce film, vous pourrez entrer dans le Boston Uprising, qui est devenu le Oakland A’s de OWL. Boston se spécialise dans la sélection de joueurs sous-évalués des Contenders de deuxième niveau, les développe, les vend à d’autres équipes pour un profit, puis les remplace par de nouveaux talents Contenders.

Talking smack: Si vous voulez vraiment faire partie d’une équipe qui est drôle et bruyante et qui aime les railleries, vous devriez soutenir le règne d’Atlanta.

Perdants adorables: Malgré des résultats décevants, le noyau dur des Houston Outlaws est resté intact pendant trois saisons, principalement en raison de leur solide base de fans et de leurs charmantes personnalités qui les rendent très difficiles à tirer. Muma, Rawkus et Linkzr sont parmi les joueurs les plus populaires de la ligue, même s’ils perdent plus qu’ils ne gagnent.

Yoooooooo! Deadass, je veux juste une équipe dope comme l’enfer. C’est des faits, mon frère: Los Angeles Gladiators.

Je veux une équipe qui gagne mais je ne veux pas ressembler à un bandwagoner vraiment évident, tu vois ce que je veux dire?: Enfer ouais, je sais exactement ce que tu veux dire. Les Dragons de Shanghai ont établi un record sportif mondial pour la futilité en perdant leurs 42 premiers matchs. Mais l’équipe a terminé avec un respectable 13-15 la saison dernière, puis a fait de gros ajouts pendant l’intersaison. Ils vont être vraiment bons, alors montez à bord maintenant avant que le train se remplisse.