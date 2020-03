La Ligue perdrait un minimum de 700 millions si la compétition est suspendue

Rien n’échappe au coronavirus. La Ligue a été contrainte de suspendre temporairement la compétition, avec le report de ses deux prochains jours. La décision prise par l’entité présidée par Javier Tebas a été lente à venir et ce n’est pas étonnant. Au-delà de la santé des personnes concernées, le fait de suspendre temporairement le football au lieu de jouer à huis clos peut conduire à une forte baisse des revenus des clubs et de l’institution elle-même.

Si la compétition ne peut pas reprendre, le montant que les clubs qui composent les première et deuxième divisions de notre football ne recevraient plus serait considérable. Les 42 équipes qui composent la compétition professionnelle verront comment leurs coffres perdent une injection économique importante, notamment en termes de droits de télévision, qui serait d’environ 700 millions d’euros au total.

Pour cette saison, La Ligue avait prévu un budget de 1 915 millions d’euros pour la télévision. Si la compétition était suspendue à partir du 28e jour de la Ligue de Santander, un total de 1 229 millions serait reçu, tandis que pour les 11 jours restants de la Smart Bank League (sans compter la promotion promotionnelle) 137 millions seraient payés. Par conséquent, un total de 549 millions serait perdu.

À ce montant, il faut ajouter le l’impact qu’il aurait en termes de billetteries et d’engrais. Arrêter totalement la concurrence en Premier et Deuxième entraînerait respectivement la perte de 117 et 12,5 millions. Deux montants qui s’additionneraient un total de 129,5 millions d’euros.

Selon les données précédentes, fournies par l’institution elle-même, le montant total qui ne serait pas gagné en raison de la suspension du football professionnel en Espagne serait de 678,5 millions d’euros fixe, pour les téléviseurs et les recettes de billetterie et les frais d’abonnement. À cela, nous devons ajouter plusieurs millions de plus en termes de parrainage, de publicité et de merchandising de la Ligue et des clubs eux-mêmes et de l’activité dans les stades.