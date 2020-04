La Ligue professionnelle saoudienne face à un report de cinq mois en raison d’un coronavirus – Rapports

Bafetimbi Gomis (EPA).

Le coronavirus aura forcé un report de cinq mois de la Ligue professionnelle saoudienne après la date de reprise provisoire de 2019/20 fixée au 15 août, selon les rapports.

Une suspension totale des activités sportives a été décrétée dans le Royaume le 14 mars pour tenter de freiner la propagation de la maladie. Cela faisait suite à la décision, dans la semaine qui a suivi le premier cas confirmé dans le pays le 2 mars, de jouer le premier rang à huis clos.

Le journal Arriyadiyah a déclaré que les 16 clubs du SPL avaient été informés du retour potentiel à la mi-août à la suite de discussions entre les organisateurs de la ligue et la Fédération saoudienne de football. Ce processus nécessitera les approbations nécessaires des autorités compétentes et fera l’objet d’un examen et d’un suivi continus.

Le Royaume a enregistré 8 274 cas confirmés et 92 décès depuis l’enregistrement de leur première instance.

Al Hilal détient actuellement un avantage de six points sur les détenteurs de la deuxième place, Al Nassr, avec huit rencontres à accomplir. Al Adalah, Damac et Al Fateh sont assis dans la zone de relégation.

Les demi-finales et la finale de la King’s Cup restent également exceptionnelles.

