La Ligue relève le chiffre d’un millionnaire

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 4

Madrid La ligue espagnole de football a levé plus de 740 000 dollars pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec l’aide d’athlètes et de musiciens espagnols et d’autres parties du monde. Le chiffre final a été annoncé hier, au lendemain de la participation de personnalités sportives et musicales à un festival de musique de quatre heures diffusé en ligne dans le monde entier et organisé par la Ligue pour aider à se procurer du matériel médical. Gerard Piqué (Barcelone); Sergio Ramos (Real Madrid) et le joueur de tennis Rafael Nadal étaient parmi les participants.

