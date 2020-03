La Ligue se jouera à huis clos les deux prochains jours pour le coronavirus

La Ligue a communiqué aux clubs de Première et Deuxième division que les deux prochains jours, les deux championnats seront joués sans public en raison du coronavirus. Ce seront les jours 28 et 29 Ligue de Santander et 32 ​​et 33 dans le Ligue SmartBank. Il s’agit d’une décision du gouvernement qui l’a rendue à la Ligue et qui a été transférée aux clubs. La nouvelle sera officialisée après la réunion du Conseil des ministres.

Cette décision Le premier touche particulièrement le Real Madrid, qui doit jouer ses deux engagements à domicile contre Eibar et Valence sans public. Dans Second, Oviedo est dans la même situation, qui sera contraint de jouer ses matchs sans son penchant pour Ponferradina et contre Deportivo de La Coruña. La ville de Séville subit également un grand coup, puisque le derby entre Séville et Betis sera également sans spectateurs.

Il faut se rappeler qu’en Espagne cette semaine, le duel des Champions se jouera sans un public qui mesurera Valence et Atalanta comme celui de la Ligue Europa qui affrontera Séville et Rome. La semaine prochaine, Barcelone – Naples et Getafe – Inter à Milan se tiendront à huis clos.