La Ligue se rebelle contre Thèbes pour le coronavirus

La décision prise par LaLiga ne pas suspendre les matchs des deux prochains jours, il n’a pas fini de s’asseoir très bien entre les clubs et les joueurs. Les équipes et les équipes qui composent les première et deuxième divisions sont en désaccord avec les mesures prises par Javier Tebas, qui pour l’instant ne suivra pas les directives prises par la RFEF de reporter temporairement le football par crainte de l’expansion du coronavirus.

La Ligue a annoncé que pour le moment les deux prochains jours se tiendront à huis clos, mais ils seront joués. Une décision qui n’a pas été bien accueillie par les acteurs. Saragosse, Leganés ou Dani Carvajal, entre autres, se sont plaints publiquement de la décision de ne pas suspendre le football pour les deux prochains jours dans les deux premières catégories.

La AFE elle a été la première à demander la suspension au lieu de jouer sans public. Les employeurs des joueurs demandent qu’ils soient également pris en compte lors de la mesures préventives contre l’expansion de COVID-19, ce que Rubiales a déjà fait en suspendant le reste du football national et en reportant la finale de la Copa del Rey.

Il Saragosse rejoint rapidement les voix discordantes avec Thèbes. Le deuxième classement de la Smart Bank League a publié une déclaration en «défense de la santé des protagonistes». Deportivo de la Coruña, Oviedo et UD Las Palmas se joindraient à la manifestation.

Mais en première division, des voix critiques se sont également manifestées contre la décision de la Ligue. Leganés a été la première des 20 équipes d’élite à se plaindre, via son bureau de communication. “Aucun passe-temps n’est pas le football”, les concombres ont annoncé sur leurs réseaux sociaux lors de la publication de l’affiche de la soirée qui les affrontera dans un Butarque vide contre Valladolid.

Mais parmi les principaux concernés, les joueurs, les premiers à prendre la voix chantante ont été Dani Carvajal. L’arrière droit du Real Madrid a publié un message sur son compte Instagram lui demandant si «Les équipes, le personnel technique et les assistants des équipes de première et deuxième division» ils étaient immunisés.

Tout indique que le football va s’arrêter dans les prochains jours, mais pour le moment la décision de Thèbes est de continuer à jouer – même sans public – à moins qu’il ne reçoive un ordre de santé recommandant le contraire. Une décision qui n’a pas fini de bien s’asseoir dans le reste des cours de football professionnel.