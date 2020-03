La LNH fait des milliards de revenus mais réduit toujours les salaires

La pandémie de coronavirus provoque une incertitude financière dans le monde alors que la vie s’arrête chaque jour. Le monde du sport a subi un coup dur au cours des dernières semaines alors que les ligues sportives professionnelles reportent leurs saisons.

Ces fermetures ont non seulement eu un impact sur les athlètes, mais sur les travailleurs moins bien payés qui font vibrer les équipes et les arénas. Alors que certaines équipes et certains joueurs se sont mobilisés pour combler l’écart de revenus pendant cette période incertaine, la LNH est devenue la première ligue à réduire temporairement les salaires des employés de bureau de la ligue de 25% à compter du 1er avril.

Comme indiqué pour la première fois par ESPN, la LNH «réduira les salaires à tous les niveaux» dans l’espoir que certaines mesures de réduction des coûts empêcheront désormais les licenciements futurs. Pour le moment, personne ne sait exactement quand les ligues pourront non seulement jouer à nouveau, mais tenir des matchs devant les fans. Partout, les équipes subissent un énorme coup financier et même les joueurs envisagent des réductions de salaires (relativement maigres).

Pourtant, la LNH a réalisé 5,09 milliards de dollars de revenus au cours de la saison 2018-2019. Cet argent provient des frais de licence, des offres télévisées, des événements en plein air, des parrainages et de plusieurs autres sources de revenus. Évidemment, couper la saison, même pour le moment, aura un impact énorme sur les revenus nets pour 2019-2020, mais il semble toujours insondable que la ligue ne puisse pas résister à cette tempête en recherchant les personnes qui lui permettent de fonction en premier lieu.

Bien que plusieurs équipes et propriétaires de la NBA et de la LNH aient fait des efforts pour garder les travailleurs horaires et à temps partiel employés pendant cette période, il est choquant que la ligue ne puisse pas faire de même pour ses employés à temps plein. La réduction de la LNH des salaires d’un quart est à peu près comparable à ce que nous avons vu avec de nombreuses autres grandes entreprises qui génèrent des milliards de revenus mais ne peuvent toujours pas faire la bonne chose par les personnes qui travaillent pour elles. Il ne s’agit pas seulement de réduire les salaires pour le moment, mais de valoriser suffisamment une main-d’œuvre pour s’assurer qu’elle est prise en charge au moment où ses chèques de paie auront le plus d’importance.

La LNH prêche beaucoup sur la façon dont le hockey est une famille et sur le fait que les sports ne se limitent pas au score. Pourtant, au moment de serrer la ceinture, ils ont décidé de mettre en danger les moyens de subsistance de leurs employés.

Personne ne sait combien de temps dureront ces fermetures, et le hockey nous manque terriblement. Cela aurait été un bon moment pour la LNH de se rendre compte que faire la bonne chose par ses travailleurs aurait été mieux que d’essayer de préserver leur résultat net.

.