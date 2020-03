La LNH reporte le reste de sa saison en raison de COVID-19

J’ai récemment revu quelques œuvres de fiction apocalyptique – vous savez, juste pour rompre avec l’énormité écrasante de notre réalité – pour voir comment elles se comparent au monde d’aujourd’hui. À en juger par les nombreux tweets que j’ai vus, je suis loin d’être le seul à m’engager dans cette forme douteuse de soins personnels. Il y a Severance, avec son épidémie, des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec la Chine, et même une petite référence à l’Utah Jazz. La Seconde Guerre mondiale explore l’efficacité des réponses de diverses nations à une crise de zombies, un peu comme tous les articles récents examinant comment la Corée du Sud et l’Italie ont géré COVID-19. La contagion gronde contre les visages touchants et présente Gwyneth Paltrow trompeuse d’une manière qui nuit à la santé des gens. L’épidémie me fait surtout manquer l’âge d’or de Dustin Hoffman et de René Russo et la lecture de The Hot Zone en vacances d’été.

Et puis il y a Station Eleven, le célèbre roman littéraire d’Emily St. John Mandel. Le livre tourne autour d’un virus respiratoire mortel appelé la grippe de Géorgie, et offre cet aperçu relatable d’un homme qui a atterri à un aéroport tout comme la merde frappe globalement le ventilateur:

Des foules s’étaient rassemblées sous les écrans de télévision. Clark a décidé que quoi qu’ils regardent, il ne pourrait pas y faire face sans une tasse de thé. Il a supposé qu’il s’agissait d’une attaque terroriste. Il a acheté une tasse de thé Earl Grey dans un kiosque et a pris son temps pour ajouter le lait. C’est la dernière fois que je mets du lait dans mon thé sans savoir ce qui s’est passé, pensa-t-il, mélancolique à l’avance pour le moment présent, et je suis allé me ​​tenir debout avec la foule sous une télévision réglée sur CNN.

C’est ce que ressent chaque jour maintenant – toutes les quelques heures, dernièrement. Je suis secoué par ce que j’ai vu sur les écrans de télévision et d’ordinateur, puis je me prépare presque immédiatement à ce qui va arriver. J’ai même eu mon propre moment de remuer le lait mercredi soir alors que je célébrais avec difficulté le 11e but du centre des Rangers de New York, Mika Zibanejad, au cours des six derniers matchs, pleinement conscient que c’était probablement la dernière fois que je le voyais, eux , tout le monde joue pendant un certain temps. Au moment où le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a suivi l’exemple de la NBA et annoncé jeudi que la saison dans la LNH serait reportée, rien dans la décision n’était une surprise.

Ce qui a peut-être été une surprise, c’est la rapidité avec laquelle la situation a évolué. À peine 36 heures avant que la ligue ne décide de fermer ses portes, les Flyers de Philadelphie étaient entassés dans une foule si provocante et tapageuse que le gardien Carter Hart a déclaré avec approbation: “Je ne pense pas que nous nous soucions vraiment du coronavirus comme les autres.” Son coéquipier, Shayne Gostisbehere, l’a dit plus simplement: “C’est Philly, mon frère.”

Mais ce n’était pas seulement Philly avec cette attitude. Jeudi dernier, lorsque le comté de Santa Clara, en Californie, a recommandé de fermer tous les grands rassemblements et événements, les Sharks de San Jose ont disputé un match à domicile. (Le comté a révisé sa recommandation en une ordonnance après cela.) À Columbus, les Blue Jackets ont fait la même chose. (En parlant de vestes bleues, rien de tout cela ne peut même être considéré comme un phénomène nord-américain: il suffit de regarder la façon dont un maire français a défendu un récent rassemblement de Schtroumpfs avec un joyeux message «Nous ne devons pas arrêter de vivre!».)

Le LNH n’est pas étranger aux maladies infectieuses; en 1919, la finale de la coupe Stanley a été annulée avant le match décisif de la série après qu’un certain nombre de joueurs ont été infectés par la grippe espagnole. (Le joueur montréalais Joe Hall a été tué par le virus, tandis que le manager George Kennedy a eu du mal à se remettre vraiment et est décédé quelques années plus tard.) Et en 2014, plusieurs stars de la LNH – dont Sidney Crosby – sont tombées avec les oreillons, une situation qui à le temps a été miné pour la comédie mais qui avec le recul ressemble à une leçon. Je ne savais pas alors que je serais maintenant si nostalgique de discuter des joues de tamia.

«C’était une autre chose qui était difficile à expliquer des années plus tard», écrit Mandel dans Station Eleven, décrivant la rapidité avec laquelle la pandémie du roman a envahi son univers. “[B]Jusqu’à ce matin, la grippe géorgienne avait semblé assez éloignée, surtout s’il se trouvait que l’on n’était pas sur les réseaux sociaux. » Dans notre monde réel, le temps et l’espace se sont sentis pareillement déformés, créant une dissonance cognitive presque onirique. Et comme la discussion de notre société plus large sur le coronavirus est passée du scepticisme à la résolution, il en va de même pour l’ambiance générale dans le monde du sport. Tout d’abord, il fallait que tout reste le même, mais les médias doivent se tenir à huit pieds des joueurs; puis, gardez tout pareil, mais pas de fans; et plus tard, hé, ce ne serait pas drôle si chaque équipe pouvait avoir UN fan, cependant? Mercredi, Reilly Smith des Las Vegas Knights a fait preuve de ferveur à propos de son ancienne équipe aux journalistes: “J’ai joué dans un bâtiment vide pendant quelques années en Floride, donc je suis habitué”, a-t-il gazouillé. Il n’a fallu qu’une journée pour que chaque bâtiment de la ligue devienne vraiment inoccupé, indéfiniment.

Il semble impossible de prévoir ce qui vient ensuite, de répondre à toutes les questions qui tourbillonnent. Greg Wyshynski d’ESPN avait une question à méditer: si quelqu’un remporte une coupe dans une arène vide, il a tweeté: “Bettman est-il toujours hué?” Mais y aura-t-il même une coupe? La LNH l’espère et aurait demandé aux équipes de vérifier la disponibilité de l’aréna au cours de l’été. Les polices d’assurance «annulation d’événement» des équipes vont-elles intervenir pour réduire le coup porté à leur résultat net? Ligue différente, mais Mark Cuban des Dallas Mavericks a déclaré sur CNBC ce matin qu’il avait appris que la politique de son équipe ne le couvrirait pas pour quelque chose comme ça, donc je suppose que c’est probablement le cas pour de nombreuses franchises de la LNH. Le personnel de l’équipe et de l’aréna sera-t-il pris en charge pendant cet arrêt? Peu probable; lors du lock-out de la LNH en 2004, l’ancien capitaine des Coyotes de l’Arizona, Shane Doan, a payé de sa poche les frais d’assurance maladie du personnel de formation et d’équipement lorsque l’organisation a cessé de payer pour sa couverture.

L’un des trois derniers matchs de la LNH qui a eu lieu mercredi soir était la reprise d’un match qui avait été arrêté il y a quelques semaines après que le défenseur des Blues Jay Bouwmeester eut un épisode cardiaque anormal et s’effondre sur le banc. Lors du match, le personnel médical et les entraîneurs de l’équipe ont été honorés pour leur travail pour sauver la vie de Bouwmeester, et acclamés par une foule reconnaissante qui n’aurait vraiment pas dû être dans l’arène du tout. Mais maintenant, tout cela a été balayé comme un adversaire des séries éliminatoires; la prochaine ronde d’affrontements a des noms d’équipe comme Suspendu. Annulé. Reporté.

Du tennis aux sports mécaniques, du futbol d’outre-mer à la crosse universitaire, tout le monde a finalement avalé son thé froid et laiteux, s’est réuni pour regarder les nouvelles et s’est rendu compte que le son sportif le plus vital de nos jours n’est plus de «prendre les choses un jour à un temps “(bien que nous devrions!) ou même” nous devons exécuter en équipe “(ce que nous devons!) mais un nouveau slogan étrange:” aplatir la courbe! ” Dans un autre contexte, à un autre moment, cela ressemblerait à une copie de marketing de bâton de hockey Bauer. Au lieu de cela, c’est le mantra compétitif le plus récent et le plus grand et le plus effrayant de notre monde, un cliché qui ne doit pas se démoder de si tôt, le thème moteur d’une histoire qui a à peine commencé.

