La LNH suspend la saison 2019-2020, les fans réagissent

En suivant les étapes de la NBA, la LNH a décidé de suspendre sa saison 2019-2020 en raison de problèmes de coronavirus.

«À la lumière des développements en cours résultant du coronavirus, et après avoir consulté des experts médicaux et convoqué une conférence téléphonique du conseil des gouverneurs, la Ligue nationale de hockey annonce aujourd’hui qu’elle suspendra la saison 2019-2020 en commençant par les matchs de ce soir,» Le commissaire de la LNH, Gary Bettmen, a déclaré dans un communiqué publié jeudi.

Cette décision n’est pas surprenante, car une vague d’annulations et de reports a frappé à peu près toutes les ligues sportives majeures et mineures au cours des dernières 24 heures. Dès hier après-midi, la LNH s’était montrée neutre, non seulement pour reporter des matchs, mais pour permettre aux supporters dans les stades de regarder les matchs. Les Capitals de Washington, par exemple, avaient d’abord décidé d’autoriser les fans à entrer dans le bâtiment pour le match de jeudi contre les Red Wings de Détroit, bien que D.C. ait déclaré l’état d’urgence et déconseillé les grands rassemblements.

La décision d’annuler la saison a été prise lors d’un appel du Conseil des gouverneurs et après consultation de l’AJLNH.

Le test de Rudy Gobert de l’Utah Jazz positif pour le coronavirus, ou COVID-19, a aidé à pousser la LNH dans la même direction que la NBA, pour reporter tous les matchs pour le moment.

«Suite aux nouvelles d’hier soir qu’un joueur de la NBA a été testé positif pour le coronavirus – et étant donné que nos ligues partagent autant d’installations et de vestiaires et il semble maintenant probable qu’un membre de la communauté de la LNH soit positif à un moment donné – ce n’est plus approprié d’essayer de continuer à jouer à ce stade », a déclaré Bettmen.

On ne sait pas combien de temps la saison sera reportée, mais Greg Wyshynski d’ESPN indique que cela pourrait durer environ 2-3 semaines.

Les équipes ont également été informées qu’aucun voyage ne sera autorisé et les réunions et les pratiques ont été annulées.

Les sports qui s’arrêtent juste avant les éliminatoires ne sont pas ce à quoi tout fan s’attendait, mais pour la plupart, les gens semblent prendre les nouvelles au rythme des grands événements mondiaux.

C’est difficile là-bas les gars, mais nous allons y passer. Lave t’es mains. Pratiquer la distanciation sociale. Aider les autres.

