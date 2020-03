La LNH suspend la saison, citant les tests de coronavirus positifs de la NBA

La LNH a annoncé mercredi que sa saison avait été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué, le commissaire Gary Bettman a déclaré: «à la suite des nouvelles d’hier soir qu’un joueur de la NBA a été testé positif pour le coronavirus – et étant donné que nos ligues partagent autant d’installations et de vestiaires et il semble maintenant probable qu’un membre de la communauté de la LNH teste positif à un moment donné – il n’est plus approprié d’essayer de continuer à jouer à des jeux en ce moment. “

Le joueur auquel Bettman fait référence est probablement le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert, qui s’est révélé positif pour Covid-19 avant un match contre l’Oklahoma City Thunder mercredi soir. Ce match a été reporté juste avant le coup d’envoi, et la NBA a annoncé plus tard dans la soirée qu’elle suspendrait tous les matchs de la ligue.

Les équipes de la LNH et de la NBA partagent 11 arènes. Compte tenu de ce que nous savons sur le taux d’infection des coronavirus, il est compréhensible que le LNH soit prudent. Les Jazz ont deux joueurs qui ont officiellement été testés positifs pour Covid-19 à Gobert et Donovan Mitchell. L’équipe venait de terminer un stand sur la route qui comprenait des voyages au Madison Square Garden et au TD Garden, où les Rangers de New York et les Bruins de Boston jouent avec les Knicks et les Celtics de la NBA.

Dans un communiqué, l’AJLNH a appuyé la décision de la LNH, la qualifiant de «plan d’action approprié pour le moment».