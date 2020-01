La machine de football 49ers a été construite pour gouverner le NFC

Alors que les gens dévalaient des deux côtés et qu’une scène de fortune roulait sur le terrain au Levi’s Stadium, John Lynch voulait juste que quelqu’un se fasse un câlin. Le directeur général des 49ers est passé d’un joueur à l’autre, les embrassant le long du chemin. Ce fut d’abord Dee Ford, le pass rusher acquis dans un métier de premier plan cet intersaison. Ensuite, c’était Mike McGlinchey, le bon tacle pris au neuvième rang du repêchage 2018. Alors qu’il lâchait McGlinchey, Lynch secoua la tête et soupira. “Oh, mec,” murmura-t-il à personne d’autre qu’à lui-même.

Il n’y a pas si longtemps, le doute entourait l’avenir de Lynch à San Francisco. Lors de ses deux premières saisons avec la franchise, les Niners sont allés 10-22. Malgré des incursions agressives dans le libre arbitre et le marché commercial, ils n’avaient pas réussi à organiser une seule saison gagnante. Et avec Lynch et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan approchant tous les deux de la moitié arrière de leurs contrats de six ans non liés officiellement, il était devenu juste de se demander combien de temps leur partenariat pourrait avoir pour redresser le navire. Pourtant, Lynch était là, errant dans son champ d’origine dans une brume euphorique, se prélassant dans la lueur d’une victoire au championnat NFC.

Les Niners n’ont pas seulement battu les Packers de Green Bay dimanche soir, ils les ont démantelés. Le triomphe de 37 à 20 de San Francisco a été une victoire organisationnelle totale et le point culminant de ce que cette franchise a consacré au cours des trois dernières années. Peu de gens l’ont peut-être vu traverser le brouillard des pertes, mais Lynch et Shanahan avaient construit un mastodonte à Santa Clara. Après une intersaison presque parfaite, les Niners se sont transformés en l’équipe la plus complète de la NFC. Et en s’assurant une place dans le Super Bowl, ils ont joué comme ça.

Debout à quelques mètres de Lynch lors de la célébration sur le terrain, Laken Tomlinson ne pouvait s’empêcher de pleurer. La garde gauche a été transférée à San Francisco à la veille de la saison 2017, à peine deux ans plus tard que les Lions l’ont repêché avec le 28e choix. Le produit Duke n’a jamais trouvé pied à Détroit et a été expédié hors de la ville pour une sélection de cinquième ronde. À son arrivée dans la Baie, Tomlinson a vu à la fois une franchise et une situation qui, selon lui, pourrait ressusciter sa carrière. “Je me suis dit que c’est quelque chose dont je voulais faire partie et en faire partie depuis très longtemps”, a déclaré Tomlinson. «J’ai donc travaillé mes fesses pour rester aussi longtemps que possible.»

Tomlinson a commencé 15 matchs en 2017 et 16 au cours de chacune des deux dernières saisons. Maintenant, il fait partie d’une ligne offensive qui a fauché les Packers pendant quatre trimestres consécutifs en route vers le Super Bowl. Alors qu’il tentait d’exprimer ses émotions dans les vestiaires, Tomlinson a hoché la tête aux sacrifices que lui et sa famille ont faits pour arriver ici, mais a gardé les détails pour lui. «Le voyage a été long», a-t-il déclaré. Et ça a été plus long pour certains que pour d’autres.

Dans une nuit pleine de moments de réflexion, aucun n’était plus puissant que Raheem Mostert debout sur le podium, disant qu’il regarde les dates auxquelles il a été coupé par six autres équipes de la NFL avant chaque match. Le porteur de ballon de 27 ans a passé toute sa carrière à s’accrocher à sa vie de footballeur; un peu plus de trois ans après avoir été éliminé par les Bears, il est un héros du jeu NFC. Ce n’est pas seulement que Mostert s’est précipité sur 220 mètres et quatre touchés contre les Packers – c’est la façon dont lui et les Niners ont rendu les choses faciles. À chaque fois que Mostert ou le receveur large Deebo Samuel touchait le ballon, un énorme gain écrasant d’âme suivait à coup sûr. San Francisco a déplacé le ballon à volonté, le quart-arrière Jimmy Garoppolo tentant un total de huit passes, dont une seule a parcouru plus de 10 mètres dans les airs. C’était le type de domination généralement réservé à un match de paye universitaire, sauf qu’il s’agissait d’une confrontation entre les deux premières têtes de série de la NFC avec un voyage au Super Bowl sur la ligne. “Ça doit être horrible [for the defense]», A déclaré McGlinchey. «Je n’ai jamais été du côté de la réception de cela. Mais ça fait vraiment du bien en tant qu’offense, je vais vous le dire. On pouvait le ressentir quand nous avons pris le contrôle là-bas au début du deuxième trimestre. »

Peu importait la façon dont les Niners remettaient le ballon: lancers, jeux de puissance, revers. Leur offense et le résultat semblaient inévitables. Au fur et à mesure que le jeu avançait, chaque gain énorme avait un effet aggravant. La défense de Green Bay était tombée dans les sables mouvants, et sa lutte pour sortir ne faisait qu’aggraver les choses. “Si vous pouvez obtenir 8 yards par clip, ou 6 yards par clip, ce type nuit à la fierté d’un coordinateur défensif”, a déclaré McGlinchey. «Je pense que lorsque vous faites cela, vous commencez à faire paniquer les gars, et vous commencez à leur faire faire des choses qu’ils ne sont pas à l’aise. C’est là que nous avons excellé aujourd’hui. »

Mostert et Samuel ont émergé comme les meneurs de jeu parfaits pour l’attaque de San Francisco. L’arrière complet à tout faire Kyle Juszczyk est devenu une pièce idéale dans l’approche multiformationnelle de Shanahan. Garoppolo a dirigé ce groupe avec une main ferme, et l’ailier serré George Kittle a agi comme la combinaison parfaite de bloqueur et de récepteur, la reine de l’échiquier du système de Shanahan. L’infraction Niners est une machine de mécanismes individuels qui chacun sert son propre but. L’un complète le suivant, permettant aux autres de mieux fonctionner dans le cadre de l’ensemble. Chaque composant s’assemble. Et il en va de même pour la défense de San Francisco.

Lorsque Lynch a échangé pour Ford en mars (et lui a ensuite remis un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans), il pensait que les anciens Chiefs pass rusher pourraient être l’une des dernières pièces du puzzle défensif des Niners. Un mois et demi plus tard, la franchise a utilisé le deuxième choix global du défenseur des passes de l’Ohio Nick Bosa. Lynch espérait que l’ajout de deux terreurs de pointe pourrait revigorer une unité qui avait langui pendant ses deux premières saisons en charge. C’est exactement ce qu’il a fait: après avoir terminé 23e dans le DVOA défensif de Football Outsiders en 2018, San Francisco s’est classé deuxième cette saison, et plusieurs de ses acquisitions les plus importantes ont été reconduites dimanche. Il y avait Richard Sherman, au bon endroit au bon moment pour corriger l’interception de sceller le match. Le demi de coin K’Waun Williams a livré un sac à dos pivot au deuxième trimestre. Et il y avait Ford, qui est tombé dans la couverture à travers la formation pour vérifier un récepteur large. “Vous voyez comment [Ford] sorte de déverrouiller le reste de la ligne D », a déclaré Lynch. «Encore une fois, vous reprenez de la vitesse. Quand il est sur le bord, et Bosa de l’autre côté, et les tours jumelles au milieu, c’est difficile à gérer. ”

La plupart des mouvements de haut niveau des Niners ce printemps se sont concentrés sur la défense, car leur plus gros ajout de l’autre côté du ballon était déjà sur la liste. San Francisco a peut-être transformé son quart-arrière de 137 millions de dollars en machine de transfert bien coiffée dans le championnat NFC, mais il est important de se rappeler à quoi ressemblait cette équipe sans Garoppolo au cours des deux dernières saisons. Les Niners ont été l’attaque la plus élevée de la NFL lors des cinq départs de Jimmy G en 2017, et leur 2018 a été perdu après qu’il ait déchiré ses trois matchs de l’ACL dans la saison. San Francisco a terminé huitième en passant DVOA en 2019, avec Garoppolo en moyenne 8,4 yards par tentative.

Lorsque les Packers ont osé les Niners lancer un premier et dix après avoir réduit le déficit à 14 à la fin du quatrième trimestre de dimanche, Garoppolo était heureux de vérifier le jeu, de revenir dans le fusil de chasse et de tirer un missile sur Kittle pour un 19 gain de jardin. C’était presque comme s’il l’avait fait juste pour montrer à tout le monde qu’il pouvait. La performance des 49ers contre les Packers n’était pas un tour de victoire pour les vrais joueurs de jeu; c’était une victoire pour une infraction conçue pour être ce qu’elle veut, quand elle veut. «C’est ce qui est vraiment cool dans la façon dont notre équipe est constituée», a déclaré McGlinchey. «Nous avons la capacité de le lancer, d’étirer le terrain partout avec des armes quand nous en avons besoin. Mais la formule la plus simple est de garder le ballon au sol, de vous bloquer le cul et de contrôler le jeu comme nous l’avons fait aujourd’hui. »

Après que Mostert a arraché le côté gauche pour son troisième touché de la nuit au deuxième quart, McGlinchey et l’attaquant gauche Joe Staley se sont mis à danser que le premier ne pouvait toujours pas expliquer plus d’une heure après le match. Les lundis, Shanahan souligne souvent l’importance de ce à quoi ressemble le film d’une équipe avec le son coupé – que ce soit comme si les joueurs s’amusent, même en silence. “Quand personne ne le commente, quand on n’entend pas la foule, quand on n’entend rien, on sent l’énergie de notre équipe de football”, a expliqué McGlinchey. “Vous pouvez le voir partout sur la bande.”

Alors que Staley se tenait dans les vestiaires dimanche, il a considéré à quel point il était près de ne jamais en faire partie. Le désormais âgé de 35 ans venait de terminer sa 10e saison à San Francisco lorsque les 49ers ont officiellement embauché Shanahan en 2017. L’équipe est passée 2-14 l’année précédente sous Chip Kelly, et après une décennie dans la ligue et cinq voyages à le Pro Bowl, Staley se demandait s’il était temps de le raccrocher. «J’étais presque sur le point de prendre ma retraite avant son arrivée ici, a expliqué Staley. “Juste m’asseoir avec Kyle et voir sa vision de cette franchise, c’était énorme pour moi de pouvoir la sortir, la voir à travers.”

La vision de Shanahan est au cœur de l’ascension des Niners. San Francisco a rassemblé les bonnes pièces pour faire fredonner cette unité, mais l’esprit offensif prééminent de la ligue comprend le tissu conjonctif entre tous. Il semblait avoir une longueur d’avance sur le coordinateur défensif des Packers Mike Pettine tout le dimanche, variant ses concepts de précipitation tout en appelant un jeu sans faille. Son meilleur choix de la nuit est peut-être venu lors du premier match des Niners. Face à un troisième et 8 de la ligne des 36 verges de Green Bay, il a appelé un jeu de piège Mostert à partir d’une formation de fusil de chasse. Pour certains entraîneurs, cela aurait pu être considéré comme prudent. Pour Shanahan, ce fut l’un des nombreux mouvements qui ont laissé la défense jouer le rattrapage. “Dans tous les domaines, que ce soit les entraîneurs ou nous, nous arrivons à un certain point où c’est,” OK, eh bien, nous avons géré cette couverture, exécutons une couverture différente “”, a déclaré le secondeur des Packers Blake Martinez. «Et puis tout d’un coup, ils font quelque chose qui nuit à cette couverture. Donc, c’est “OK, alors essayons celui-ci.” Vous rebondissez juste d’avant en arrière, et nous ne sommes jamais vraiment revenus à notre plan de match. “

Alors que Shanahan se tenait sur la scène au milieu des confettis pour recevoir le trophée George Halas, la vision que lui et Lynch avaient pour la franchise était complète. Et Shanahan acceptant le matériel de son père, Mike, était plus qu’un moment émouvant entre père et fils; c’était un signe symbolique de la façon dont l’aîné Shanahan a construit deux champions du Super Bowl à Denver. Ces équipes des Broncos de 1997 et de 1998 étaient des machines finement réglées, toutes les pièces se déplaçant à l’unisson – des dispositifs impitoyables construits pour mâcher les yards et recracher les adversaires. Deux décennies plus tard, Shanahan a construit sa propre machine et dans deux semaines, il jouera à Miami pour le prix ultime du sport.