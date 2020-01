La magie retardera l’attaque des Lakers en NBA

Los Angeles, États-Unis, 15 janvier (Prensa Latina) The Magic of Orlando affrontera ici aujourd’hui la puissante attaque des Los Angeles Lakers lors de l’un des 10 matchs de la journée de la National Basketball Association (NBA) des États. Unis.

L’équipe d’Orlando occupe la septième place de la Conférence Est, avec 19 victoires et 21 défaites, et ce mercredi, elle affrontera les leaders de l’Ouest, qui cumulent 33 victoires et sept revers, deuxième meilleur record du championnat.

L’attaquant vedette Kawhi Leonard a obtenu sa meilleure performance mardi en tant que joueur des Los Angeles Clippers, qui a battu les Cleveland Cavaliers 128-103, malgré l’absence de la star Paul George en raison d’une blessure.

Leonard a récolté 43 points en seulement trois quarts du match et a été soutenu par six joueurs, qui ont obtenu un score à deux chiffres.

Le joueur des étoiles a joué 29 minutes et a marqué 14 des 22 tirs sur le terrain et six des 10 triples, était également de deux unités pour égaler sa meilleure note en tant que professionnel.

De plus, c’est la deuxième fois depuis 1996 qu’un joueur des Clippers marque au moins 40 points au cours des trois premiers trimestres, après que Lou Williams a marqué 40 contre les Golden State Warriors en 2018.

L’attaquant australien Joe Ingles a atteint 27 cartes pour égaler la meilleure note de sa carrière, et l’Utah Jazz a battu les Brooklyn Nets 118-107.

Avec cette victoire, les Jazz en ajoutent 10 consécutifs, ce qui leur permet d’avoir un dossier de 28-12 et de maintenir le leadership de la division Nord-Ouest.

Le joueur de base recrue Ja Morant a récolté 26 points et huit aides pour les Grizzlies de Memphis, qui ont battu les Rockets de Houston 121-110 pour remporter leur sixième match de suite.

Pour les Rockets, le gardien James Harden a marqué 41 unités, réalisé six rebonds et six passes décisives en tant que leader de l’attaque.

Harden a marqué au moins 40 cartes en cinq engagements consécutifs contre les Grizzlies.

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a récolté 37 points et neuf rebonds en tant que directeur de l’attaque des Milwaukee Bucks, qui a surpassé les New York Knicks 128-102.

Dans un autre défi, le joueur de base slovène Luka Doncic a contribué 20 points et huit rebonds en tant que deuxième meilleur buteur des Dallas Mavericks, qui a battu les Golden State Warriors 124-97.

Cette fois, Doncic n’était pas la grande figure individuelle, mais il a fait un excellent travail d’équipe en tant qu’attaquant canadien Dwight Powell, qui a terminé en tant que meilleur buteur de l’équipe de Dallas pour obtenir 21 unités.

De son côté, le vétéran centre serbe Boban Marjanovic a mené le Dallas à l’intérieur du match en fournissant un double-double de 13 cartes et 11 rebonds.

Base Trae Young a réussi un double-double de 36 buts et 10 passes pour les Hawks d’Atlanta, qui ont battu les Phoenix Suns 123-110.

Young a marqué 21 de ses 36 points au cours du dernier quart-temps et n’a obtenu que 15 points avant de doubler son total dans la dernière période de son vingtième match avec au moins 30 points cette saison.

Pour les Suns, le gardien hispanique Devin Booker a marqué 39 points en tant que meilleur buteur de l’équipe de Phoenix avant d’être expulsé pour sa deuxième faute technique avec moins de deux minutes pour terminer le temps réglementaire.

