La malédiction des blessures des Yankees ne semble pas avoir une intersaison

Le fandom du baseball en février apporte une foule d’émotions: espoir, excitation, soulagement pour un long hiver pour enfin se tourner vers le printemps. Cependant, remplacer les aspects positifs est une anxiété omniprésente à propos des blessures. Le pire aspect de l’entraînement printanier est de voir ses joueurs préférés mis de côté avant le début de leur saison.

Au moins, les fans des Yankees connaissent ce sentiment après le déluge sans précédent de la liste des joueurs la saison dernière, lorsque le club a établi un record en MLB avec le nombre de joueurs qu’il a envoyés sur la liste des blessés.

La première blessure majeure de ce printemps a frappé les fines rayures mardi, avec l’annonce que le démarreur Luis Severino doit être opéré de Tommy John. L’inconfort de l’avant-bras qui aurait commencé lors des séries éliminatoires de la saison dernière a persisté lors de sa première session d’enclos des releveurs la semaine dernière, et des tests supplémentaires ont confirmé le pire résultat potentiel: Severino manquera toute la saison 2020.

Sans aucune couverture ni exception, cette nouvelle est une calamité pour la carrière d’un jeune lanceur prometteur avec une liste croissante de blessures. Ce n’est pas si terrible pour les Yankees, du moins pris par eux-mêmes, bien que cela les pousse, seulement en février, au bord du désastre.

Sur le plan personnel, le revers de Severino est une véritable honte. Peu de lanceurs reflétaient mieux cette époque à grande vitesse et à grand retrait que Severino, qui a combiné ses compétences représentatives avec un énorme succès sur le monticule.

Severino a terminé troisième lors du vote de Cy Young en 2017, sa première saison complète en tant que starter, et neuvième l’année suivante. Ses statistiques de surface étaient immaculées, ses chiffres sous-jacents encore meilleurs; il excellait dans tous les domaines sous le contrôle d’un lanceur, récoltant mieux qu’un retrait par manche tout en évitant les promenades et les circuits. Parmi les partants, seul Noah Syndergaard a lancé une balle plus rapide que l’as en herbe des Yankees, et seuls quelques lanceurs – Corey Kluber et Max Scherzer – ont fait tourner un curseur plus précieux.

Les seuls lanceurs actifs qui ont collecté plus de bWAR au cours de leurs saisons de 24 ans sont Zack Greinke, Félix Hernández, Clayton Kershaw, Chris Sale et Madison Bumgarner. Dans la version de FanGraphs de WAR, qui se concentre sur des statistiques sous-jacentes telles que les retraits au bâton, les promenades et les circuits plutôt que sur les courses pures, seuls Hernández, Kershaw et Bumgarner ont dépassé Severino à travers cet âge.

Avant la saison 2019, Severino a signé une prolongation de quatre ans qui a racheté ses années d’arbitrage et inclus une option d’équipe de cinquième année, mais ses problèmes ont commencé. Il a raté tout le printemps dernier avec une inflammation des épaules, qui a ensuite engendré une souche lat qui l’a tenu à l’écart de l’été, et Severino n’a finalement pas lancé sur un monticule MLB jusqu’à la mi-septembre. Il n’a lancé que 12 matchs de saison régulière et 8 1/3 de séries éliminatoires et, pour une bonne raison, ne s’est jamais vraiment ressemblé à lui-même dans cette séquence.

Une saison perdue est, sinon souhaitable, au moins typique des lanceurs modernes. Mais la prochaine intervention chirurgicale de Severino présente une trajectoire beaucoup plus difficile. Il n’a pas seulement perdu une chance de continuer à s’améliorer en 2019. Il perdra également 2020, et probablement la majeure partie de 2021 aussi, compte tenu du calendrier de récupération standard de la procédure.

En d’autres termes, Severino pourrait bien perdre le gros de trois saisons consécutives à cause d’une blessure. Pour le contexte, il n’a lancé que trois saisons de manches dans sa carrière en MLB. La récupération de Tommy John est une pratique standard maintenant, mais alors que ses blessures augmentent, il est également concevable que Severino n’atteigne plus jamais ses sommets de 2017 sur le monticule.

Pour les chances des Yankees en 2020, la blessure de Severino semble tout aussi significative au premier abord. Plus tôt ce mois-ci, ils ont déjà appris que son compatriote starter James Paxton manquerait le premier mois ou deux de la saison après avoir subi une opération au dos, et Domingo Germán est absent jusqu’au début juin après avoir violé la politique de la MLB en matière de violence domestique. Le meilleur signataire de l’agent libre Gerrit Cole est le nouvel as, Masahiro Tanaka entre dans son année de contrat et J.A. Happ est toujours le premier bras de profondeur à lancer, mais c’est les trois cinquièmes de la meilleure rotation potentielle des Yankees maintenant indisponible.

Avec l’entraînement de printemps déjà en cours, les Yankees ne trouveront aucune solution rapide en agence libre, car les meilleurs partants restants sont Andrew Cashner, Jason Vargas et Collin McHugh. Peut-être que McHugh peut remplir le rôle de Nestor Cortes Jr. de la saison dernière et travailler comme lanceur «en vrac» avec Chad Green en ouverture – mais il a également terminé la saison dernière blessé.

Le marché commercial pourrait s’avérer plus fructueux, bien que les échanges notables ne soient pas courants à cette période de l’année. Les Yankees sont depuis longtemps intéressés par Robbie Ray, gaucher de l’Arizona, et un accord qui enverrait Ray aux Yankees et le voltigeur Clint Frazier aux Diamondbacks aurait toutes sortes de sens pour les deux parties. L’Arizona a déjà six partants pour cinq places, ce qui rend Ray consommable, et pourrait utiliser une batte droitière pour aider à équilibrer le champ extérieur, les gauchistes David Peralta et Kole Calhoun devant tous deux commencer tous les jours. Frazier n’a pas de place dans le champ extérieur des Yankees et a besoin d’une nouvelle maison après de nombreuses turbulences à New York.

Mais le directeur général Brian Cashman a déclaré mardi qu’il ne s’attendait pas à réagir à la blessure de Severino avec un échange. “Vous comptez sur votre profondeur”, a-t-il expliqué – et il sait mieux que quiconque, après que les Yankees ont survécu à l’assaut de la saison dernière. Pour la rotation 2020, cette profondeur sera testée car les Yankees remplissent deux taches de rotation parmi les options qui incluent:

Jordan Montgomery, qui a subi une intervention chirurgicale à Tommy John en juin 2018 et a lancé quatre manches la saison dernière

Jonathan Loaisiga, qui est très préoccupé par les blessures et la charge de travail, n’ayant jamais lancé plus de 68 2/3 manches en une saison – et ce décompte est remonté en 2013

Luis Cessa, qui n’a pas commencé de match la saison dernière et se profile le mieux comme un long releveur, selon le manager Aaron Boone

Mike King, un espoir avec deux manches en carrière en MLB

Deivi Garcia, un espoir avec zéro manche en carrière en MLB

Aucun de ces lanceurs n’est une chose sûre – bien sûr que non, sinon il aurait été dans la rotation avant la blessure de Severino – ni Tanaka et Happ, maintenant le non. 2 et 3 partants, qui ont combiné pour une moyenne de points mérités de 4,67 en 63 matchs la saison dernière et ont souffert profondément de la vague de circuits de la ligue.

Soulignant uniquement les inconvénients des options de remplacement internes des Yankees masque cependant leur potentiel de hausse considérable. Montgomery était un lanceur solide sous-estimé avant sa blessure (115 ERA +); Loaisiga possède des choses pures et alléchantes, si seulement il peut les exploiter de manière cohérente; King et surtout Garcia devraient devenir un jour des ligueurs majeurs utiles, et pourraient maintenant fonctionner sur une chronologie accélérée.

Garcia pourrait être le meilleur espoir des Yankees, et sa performance au cours du mois prochain et au début de la saison pourrait s’avérer cruciale, s’il est prêt à grimper rapidement vers les majors. Ce que le droitier de 5 pieds 9 manque en taille, il le compense en capacité de retrait: en 2019, il a senti 39% des frappeurs adverses entre High-A et Double-A, avant de régresser un peu lors de l’exposition au sommet niveau des ligues mineures (seulement un taux de retrait de 25% en 40 manches Triple-A). Dans l’ensemble, seuls cinq ligueurs mineurs avec au moins 100 manches lancées ont éliminé une concentration de frappeurs plus élevée que Garcia, et quatre de ces cinq lancés à des niveaux inférieurs à ceux de l’agriculteur des Yankees.

Le problème avec Garcia – et King, et vanté le lanceur Double-A Clarke Schmidt – est qu’il pourrait ne pas être prêt tout de suite. En l’absence des besoins actuels de l’équipe, les perspectives des Yankees bénéficieraient probablement d’un raffinement supplémentaire chez les mineurs avant une promotion de mi-saison, mais la rotation du club devrait se terminer d’ici là, avec Paxton et Germán prêts à revenir. Le problème est à court terme, pas à long terme.

Pourtant, les spécificités du problème sont également une raison de ne pas s’inquiéter autant. La rotation des Yankees ne sera pas dans une situation désespérée pendant si longtemps; sur une échelle WAR, la différence entre Loaisiga et un lanceur plus fiable au cours de, disons, 10 départs n’est pas beaucoup plus qu’une seule victoire.

FanGraphs projette toujours la rotation des Yankees comme quatrième meilleur des majors. Il permet de compter sur Gerrit Cole, le lanceur individuel le mieux projeté, et sur toutes les options de remplacement des Yankees pour une performance meilleure que le niveau de remplacement réel.

Et les Yankees ont déjà une expérience réussie sans les services de Severino. Ils ont remporté 103 matchs la saison dernière, alors qu’il n’avait fait que trois départs, et ils n’avaient pas Cole à l’époque non plus. En fait, les Yankees ont affiché leur plus haut total de victoires en une décennie malgré leur classement des partants dans la moitié inférieure de la ligue en fWAR, derrière toutes les autres équipes éliminatoires à l’exception des Brewers.

Le reste de l’équipe était tout simplement dominant – leurs releveurs n’étaient pas. 2 en fWAR, une fraction de victoire derrière les Rays, et leur alignement a marqué le plus de points en baseball malgré tout le temps manqué par Aaron Judge, Giancarlo Stanton et d’autres stars.

Ces avantages demeurent. Sept de leurs huit meilleurs releveurs en manches lancées l’année dernière sont toujours sur la liste (la seule exception est Cortes Jr., le plus consommable du peloton), et la composition semble encore une fois parmi les meilleures des majors. Les goûts de Mike Tauchman et Gio Urshela pourraient ne pas frapper aussi bien qu’ils l’ont fait il y a une saison, mais Stanton et Miguel Andújar ne se sont combinés que pour 30 matchs joués et trois circuits, et leurs battes peuvent certainement compenser la régression ailleurs dans la formation. Les Yankees pourraient remplir une gamme de neuf frappeurs fiables et il reste encore Tauchman, Frazier et Mike Ford.

La perte de Severino ne prive donc pas les Yankees de leur statut de favoris d’AL East. Ils devraient encore gagner dans les 100 matchs et rester en lice pour leur premier voyage en World Series depuis 2009. L’opération réduit simplement la marge d’erreur du club, au cas où davantage de blessures dépasseraient la liste comme l’année dernière, ou ne seraient pas aussi chanceuses. sur le terrain – aucune équipe n’a surpassé ses statistiques sous-jacentes autant que New York la saison dernière – ou les Rays et les Red Sox ont dépassé les attentes. (Si seulement Boston n’avait pas simplement échangé son meilleur joueur contre des économies salariales surestimées.)

La blessure ne nécessite pas de réaction irréfléchie ni de mouvement de panique. Les Yankees ont suffisamment de profondeur et de talent pour survivre à son absence pendant toute la saison, à condition que la nouvelle rotation reste intacte jusqu’à l’arrivée des renforts en mai ou juin. C’est plus une déception pour le joueur lui-même – et une alarme précoce pour l’équipe, de peur qu’il ne perde plus de contributeurs. Peut-être emballer Cole dans du papier bulle jusqu’au début de la saison.

