La maman de Peter, Barb, a remporté «The Bachelor»

Presque tous les couples de célibataires se séparent, mais la plupart d’entre eux au moins font semblant de tenter le coup. Ils vont sur Good Morning America, posent pour les paparazzi à quelques reprises, puis quelques mois plus tard se retrouvent sur la couverture de Us Weekly annonçant la scission. Peter et Madison, cependant, ont terminé après avoir professé leur amour l’un pour l’autre il y a à peine deux jours. Tard jeudi soir, les deux ont annoncé la rupture aux côtés des publications Instagram nécessaires pour être reconnaissants du «voyage». (Personne n’a largué personne, bien sûr – vous n’êtes autorisé à rompre avec quelqu’un dans la série. Par la suite, vous “décidez mutuellement de ne plus poursuivre votre relation.”) Je comprends: je ne voudrais pas non plus être mis en quarantaine avec une femme que je faisais semblant d’aimer pour les caméras.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Même dans le domaine des relations de licence, la relation supposée entre ces deux semble avoir été particulièrement fausse. Ils ont affirmé à la télévision qu’ils ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois depuis la fin du tournage – une rencontre qui avait été filmée – puis ont rompu deux jours plus tard. Je ne pense pas que nous puissions appeler les gens qui se rencontrent au total deux fois «une relation».

Le baccalauréat se termine donc sans gagnant. Hannah Ann, qui a reçu la dernière rose et une bague de fiançailles, a été jetée à la télévision; Madison, qui a été ramené dans la vie de Peter dans le but de mettre un arc sur une saison au cours de laquelle le baccalauréat a largué sa fiancée choisie, est désormais célibataire également. C’est la deuxième saison consécutive qui s’est terminée par un engagement, un désengagement, un segment télévisé dans lequel le leader a fait semblant de lui donner un coup de feu avec le finaliste, et une relation éphémère et brisée. Hannah Brown et Tyler C. ont fait semblant d’essayer d’être ensemble après que sa relation avec Jed soit allée au sud lors de la dernière saison de The Bachelorette. Mais Hannah et Tyler C. ont juste à moitié promis de sortir ensemble. (Il a commencé à sortir avec GIGI HADID comme un jour plus tard.) La dernière fois que nous avons vu Peter et Madison, ils ont dit qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre. Nous ne pouvons même pas vraiment dire que Tyler et Hannah ont rompu – ils ne prétendaient même pas être en couple. Mais Madison et Peter ont au moins fait semblant.

Alors, qui a réellement remporté le spectacle? La réponse est claire: Barb, la mère de Peter, qui a volé la finale de la saison en refusant d’arrêter de vider la relation de Peter avec Madison. À peu près au même moment où son fils et la femme que Barb détestait ont publié leurs messages de rupture sur Instagram, Barb elle-même a publié une vidéo d’elle et de ses amis chantant «Partir dans un avion à réaction».

C’était peut-être une célébration effrontée de sa personne la moins préférée partant dans un avion à réaction métaphorique; Peut-être qu’elle vient de le poster parce qu’elle aime publier des vidéos d’elle et de ses amis chantant sur Instagram. (La stratégie des mamans sur les réseaux sociaux est toujours difficile à analyser.)

Dans un monde où Peter et Madison essayaient réellement de vivre leur vie ensemble, Barb était un méchant, une maman surprotectrice causant involontairement un préjudice à son fils en abaissant ses chances de bonheur. Elle a littéralement dit à Peter et Madison que “tout le monde sait que ça ne marchera pas.”

En réalité – pas la télé-réalité – Peter et Madison essayaient juste de sourire pour les caméras, et Barb avait tout à fait raison. Ses affirmations répétées selon lesquelles Peter et Madison ne réussiraient jamais dans le monde réel étaient manifestement exactes – rappelez-vous, Madison est une vierge qui fait ses débuts; Peter est devenu célèbre pour avoir fait l’amour à la télévision. Bien sûr, ils n’allaient pas durer. D’une manière ou d’une autre, le parent le plus dramatique à avoir jamais apparu dans cette émission était la personne la plus rationnelle de la pièce, puis elle en a dansé sur Instagram.

Si vous n’êtes pas un observateur de licence, vous pensez probablement que nous sommes stupides de passer des mois de notre vie à penser à un spectacle qui a culminé avec une telle imposture. Mais non – nous aimons crier à quel point les relations sont fausses et vouées à l’échec, et nous regardons principalement pour rencontrer les personnages en cours de route, et Barb était une minutieuse. Elle a pu crier les mêmes choses que nous hurlions dans nos salons – sauf à la télévision, à son propre fils, tandis que tout le monde souriait pour les caméras. Elle savait que cette personne que son fils faisait semblant d’aimer n’avait aucun sens pour lui, et à la fin, elle s’est assurée qu’il n’apporte pas HERRRRRR HOOOOOOOOOOOOME.

