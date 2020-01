La marée rouge inonde la finale de baseball à Cuba

14 janvier 2020, 18:27 Matanzas, Cuba, 14 janvier (Prensa Latina) Plus de 15 000 personnes ont rempli aujourd’hui un stade Victoria de Girón vêtu de rouge et Matanzas avait des nerfs d’acier pour minimiser 6-1 les souhaits de Camagüey dans le troisième match de la finale des Cuba Baseball Series.

L’intelligence de Yoanni Yera dans l’art du lancer, la sécurité d’Erisbel Arruebarrena dans chacun de ses domaines et la défense erratique des taureaux Camaguey ont été des facteurs décisifs pour les crocodiles Matanzas maintenant en tête 2-1 des playoffs de clôture du tournoi .

Devant des supporters locaux exaltés, Yera (2-0 dans les séries éliminatoires en cours), considéré comme l’un des meilleurs lanceurs du pays, avait l’air immense en six chapitres complets, sans autoriser les courses, n’a subi que deux coups sûrs et mis en scène sept adversaires pour l’amer Piste de grève.

Bien qu’insaisissable avec ses envois (il a donné six billets), le serpentinero de 30 ans a su résoudre les moments difficiles du jeu, grâce à des lignes droites proches de 90 miles par heure et une utilisation correcte de son répertoire.

“C’est une victoire importante pour l’équipe”, a déclaré le membre de l’équipe Cuba lors du tournoi Premier 12. “Produit du voyage, je n’ai pas pu m’entraîner hier (lundi) et les expéditions sont tombées loin de là où je le souhaitais à plusieurs reprises”, a-t-il expliqué à propos de son proche tendance à ne pas contrôler

Après plusieurs présentations en finale avec Matanzas et Las Tunas, Yera a réussi à prendre une profonde respiration et – à la fin – a apporté sa première victoire dans le dernier segment des championnats à sa feuille de service, bien qu’il ait eu la poussée du releveur Jonder Martínez (3.0 , 0C, 4H), propriétaire du point par partie sauvegardée.

“Il a montré sa qualité”, a cassé le mentor de Crocodile Armando Ferrer à propos de la tâche exquise du sinistre Yera. «Il était hermétique et les billets ont déterminé qu’il n’allait pas avancer plus loin dans le match.

Après cet équilibre positif, Matanzas a un bilan de 33 conquêtes et 15 ruptures dans le diamant de Victoria del Girón dans cette campagne, une statistique qui révèle sa bonne performance devant son public. “Nous allons pas à pas, il y a encore de l’histoire, mais je suis reconnaissant pour le soutien”, a ajouté le stratège.

Les fans de l’hôte ont également applaudi les nerfs d’acier de leur arrêt-court Erisbel Arruebarruena (3-1, 1CA, 12B, 1K), qui a été capable et lucide en neuf sets gant à la main, en plus de connecter un double significatif dans le premier chapitre avant le perdant Yariel Rodríguez.

Rodriguez, âgé de 22 ans et considéré comme l’une des principales perspectives du secteur des lanceurs à Cuba, a parcouru 5,2 manches, avec quatre scores, deux sales, un trio de coups sûrs, un coup de poing et une paire de bases pour balles. Victime des actions défensives négatives de ses coéquipiers, le lance-flammes droit a reconnu avoir eu des problèmes de santé (fièvre) dans les heures précédant son ouverture, mais “ je suis sorti pour tout donner et j’apprécie la confiance de mon organe de direction ”, a-t-il déclaré.

«Une équipe avec quatre erreurs ne peut pas gagner un match serré. Ils étaient meilleurs que nous ”, a déclaré aux médias le manager de Camaguey, Miguel Borroto. “La victoire est obtenue avec la défense et le tangage, et l’un de ces facteurs a échoué.”

Dans un affrontement de 11 incontestés entre les deux équipes, les vainqueurs ont célébré les batailles de l’initialisateur Yasiel Santoya (2-1, 2CI, 2BB) et du défenseur central Eduardo Blanco (3-1, 2CI, 12B), tandis que les perdants applaudissaient l’action Premier joueur offensif Leonel Segura (4-2, 1CI) et l’antéaliste Alexander Ayala (3-2, 1CA).

Matanzas et Camagüey, dans une clôture sans précédent de l’histoire du baseball dans les Grandes Antilles, se retrouveront ce mercredi, à partir de 13h00 heure locale, dans la même installation sportive, dans un duel final convenu de sept matchs pour dominer quatre .

-Résultat:

Camaguey 1 6 4.

Victimes 6 5 1.

Gagné: Yoanni Yera (2-0). Perdu: Yariel Rodríguez (1-1).

JS- Jonder Martínez (1).

mv / jdg