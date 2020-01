La marque Messi et Barcelone conservent le sommet de la Ligue espagnole

19 janvier 2020, 17 h 59 Barcelone, Espagne, 19 janvier (Prensa Latina) Avec un but de l’Argentin Lionel Messi, Barcelone a battu Grenade 1-0 aujourd’hui lors de la 20e journée de la Ligue espagnole de football et a conservé le sommet .

Messi a percé les filets à 76 minutes après l’expulsion du défenseur Germán Sánchez après avoir reçu son deuxième jaune pour une entrée de l’étoile albiceleste sur l’herbe du Camp Nou.

Lorsque la direction du club du Barça était en danger après la victoire samedi du Real Madrid contre Séville (quatrième du tableau) par 2-1, le but de l’Amérique du Sud a servi aux Catalans à continuer en tête, avec les mêmes points que les meringues.

De plus, il a permis au nouvel entraîneur Culé Enrique ‘Quique’ Setién de partir du bon pied face à un adversaire qui avait déjà battu le Barça au premier tour du championnat 0-2.

Grenade a poursuivi son étape malheureuse contre Barcelone au Camp Nou, car les Andalous n’ont jamais atteint un seul point en 25 matchs entre toutes les compétitions du stade du Barça (25 défaites).

Majorque, 17 au classement et luttant pour éviter la relégation, a battu Valence 4-1 (septième), avec deux buts du Croate Ante Budimir (minutes 22 et 41) et un par habitant pour Antonio José Raíllo (d. Seven) et Daniel Rodríguez (79)

Le Betis, 11 de la table, a battu la Real Sociedad 3-0 (sixième) grâce aux buts de Borja Iglesias (minute 27), Joaquín Sánchez (44) et Sergio Canales dans la remise (90 + 5).

De son côté, le Celta, 18 ans de la Ligue et également dans la zone de relégation, a réalisé un précieux match nul 1-1 sur le terrain de l’Athletic Bilbao.

Bien que la victoire la plus surprenante ait été remportée par l’Espanyol, dernier classé, sur le terrain de Villarreal, 2-1.

Résultats du jour 20:

Vendredi:

-Leganés – Getafe 0-3.

Samedi:

-Levante – Alavés 0-1.

-Real Madrid – Séville 2-1.

-Osasuna – Valladolid 0-0. -Eibar – Atlético de Madrid 2-0.

Dimanche:

-RCD Mallorca – Valence 4-1.

-Betis – Real Sociedad 3-0.

-Villarreal – Espanyol 1-2.

-Athletic de Bilbao – Celta de Vigo 1-1.

-Barcelone – Grenade 1-0.

Tableau des positions:

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1-Barcelone 20 13 4 3 50 23 43.

2-Real Madrid 20 12 7 1 38 13 43.

3-Atlético de Madrid 20 9 8 3 22 14 35.

4-Séville 20 10 5 5 25 20 35.

5-Getafe 20 9 6 5 29 20 33.

6-Real Sociedad 20 9 4 7 33 28 31.

7-Valence 20 8 7 5 30 29 31.

8-Athletic Bilbao 20 7 9 4 21 14 30.

9-Villarreal 20 8 4 8 34 28 28.

10-Grenade 20 8 3 9 25 26 27.

11-Betis 20 7 6 7 29 32 27.

12 levées 20 8 2 10 26 30 26.

13-Osasuna 20 5 10 5 26 25 25.

14-Alavés 20 6 5 9 21 29 23.

15-Valladolid 20 4 10 6 17 23 22.

16-Eibar 20 6 4 10 20 29 22.

17-RCD Mallorca 20 5 3 12 22 34 18.

18-Celtic de Vigo 20 3 7 10 17 30 16.

19-Leganés 20 3 5 12 16 33 14.

20-Espanyol 20 3 5 12 16 37 14.

