La meilleure équipe NBA pour ne jamais gagner un titre? Vous avez choisi le Utah Jazz 1997

Le voyage de deux semaines de SB Nation pour trouver la meilleure équipe NBA à ne pas être à la hauteur d’un championnat est maintenant terminé. Votre vainqueur: l’Utah Jazz de 1996-1997, la première des deux équipes de l’Utah à ne pas être à la hauteur des Bulls de Michael Jordan en finale de la NBA. Félicitations, John Stockton et Karl Malone. Vous (un peu) avez une bague maintenant! Nous sommes sûrs que vous vous sentez tellement mieux maintenant!

Voici comment le Jazz a fini par gagner cette compétition.

À la mi-avril, nous avons commencé notre quête pour découvrir la meilleure équipe NBA pour ne jamais gagner un titre. Nous avons établi quelques règles de base essentielles – une équipe par époque, et les équipes qui ont remporté un titre à la même époque n’étaient pas autorisées à participer. Nous avons créé 64 équipes dans l’histoire de la NBA et les avons divisées en quatre «divisions» différentes, chacune classant (au mieux de nos capacités) la manière dont elles ont échoué.

Si vous l’avez manqué, prenez le temps de le vérifier en cliquant sur ces liens. Ils répondront à la plupart des questions que vous vous posez sur les raisons pour lesquelles votre équipe historique préférée a participé ou n’a pas participé à cet exercice.

Ensuite, nous avons demandé à chacun de nos sites NBA de nommer une équipe dans l’histoire de leur franchise pour les représenter dans un tournoi gagnant-gagnant. J’ai (Mike) rajouté les deux équipes de l’Est les mieux classées non choisies pour nous amener à 32 équipes, puis je les ai réensemencées dans une fourchette Ouest et Est.

Tout au long de la semaine, nous vous avons demandé de voter sur chaque match via SB Nation FanPulse. Le choix FanPulse a remporté le match sauf si il a fait appel à la fois à mon choix d’expert (de Mike) et à une simulation en sept parties que nous avons exécutée sur WhatifSports.com. (Cela s’est produit trois fois, tous au deuxième tour).

Cela nous a donné une «Finale» NBA sans titre du «champion» de l’Ouest Jazz et du «champion» de l’Est 1994-95 Orlando Magic, dirigée par le duo Young Shaq / Penny. Nous avons ensuite mené une dernière enquête FanPulse pour déterminer le champion ultime, et le Jazz a remporté un glissement de terrain.

Voici comment le support a tremblé:

(W1) 1996-97 Utah Jazz def (E1) 1994-95 Orlando Magic

VOTE FANPULSE: Jazz (65%)

Contrairement au reste du tournoi, le pouvoir d’attribuer un champion final vous a été entièrement laissé. Aucun choix d’expert. Pas de simulation. Mais cela n’aurait pas importé de toute façon. Le Jazz a été clairement le vainqueur du vote FanPulse, et ils a) auraient également été mon choix, et b) ont en fait gagné lorsque j’ai simulé pour le mieux.

Cette excellente vidéo SB Nation a maintenant tort! Eh bien, sorta. Pourtant, vous devriez le regarder.

FINALES OUEST

(1) 1996-97 Utah Jazz def (2) 2001-02 Sacramento Kings

VOTE FANPULSE: Jazz (54,6%)

CHOIX D’EXPERT: Rois en 6

SIMULATION: Jazz en 5

Ces deux équipes se sont en fait affrontées lors de plusieurs affrontements en séries éliminatoires. Plus particulièrement, ils ont organisé une série mémorable de cinq matchs en 1999, finalement remportée par l’Utah. Le Jazz était alors plus proche de lui-même que les Kings, donc je me suis dit qu’une équipe de Kings à part entière pourrait même renverser la meilleure équipe de l’Utah. (D’un autre côté, Sacramento a eu du mal à éliminer les anciennes équipes de jazz dans les séries éliminatoires de 2002 et 2003).

La simulation a toutefois favorisé l’Utah. Karl Malone était en moyenne de 28 et 12 et le Jazz a décoiffé après avoir pris une avance de 3-0.

Le vote FanPulse entre ces deux favoris a été serré. À un moment donné, la marge de l’Utah n’était que de 70 voix. En fin de compte, le Jazz a tenu bon et a refusé à l’équipe des Kings son moment de gloire – cette fois juste et carré.

FINALES DE L’EST

(1) 1994-95 Orlando Magic def (2) 2018-19 Milwaukee Bucks

VOTE FANPULSE: Magie (70,8%)

CHOIX D’EXPERT: Bucks en 6

SIMULATION: Magie en 5

Un autre choix d’expert déjoué! Même si j’ai donné à la magie la graine n ° 1, je pense qu’elle est devenue un peu surfaite avec le temps. Je pensais que les Bucks pourraient défendre Shaquille O’Neal plus efficacement que Shaq ne pourrait défendre dans l’espace. Mais la simulation n’était pas d’accord, car Shaq a mis en place des nombres de monstres dans une victoire de cinq matchs.

Avec le temps, je pense que les Bucks 2018-19 se souviendront plus affectueusement que même le Shaq / Penny Magic. Mais la nostalgie a remporté le coup cette manche.

Demi-finales ouest

(1) 1996-97 Utah Jazz def (5) 2017-18 Houston Rockets

VOTE FANPULSE: Jazz (78,1%)

CHOIX D’EXPERT: Fusées en 7

SIMULATION: Jazz en 5

L’animosité du public envers James Harden est plus profonde que ce à quoi je m’attendais. Houston a battu les Sonics des années 90 au dernier tour malgré le vote des fans, puis a subi la défaite la plus large de ce tour.

J’ai aimé cette confrontation pour eux car ils ont plus d’options pour gérer Karl Malone que les Jazz pour arrêter James Harden. Mais la simulation était en désaccord avec véhémence, donnant à Utah la série en cinq matchs. Les deux premiers étaient serrés, l’Utah ayant gagné par cinq lors du match 1, puis survivant au match 2 après qu’un Byron Russell à trois points a envoyé le match en prolongation. Mais le Jazz a géré les Rockets lors du match 3 à Houston, puis les a fait exploser de 31 points lors du match 5.

(2) 2001-02 Sacramento Kings contre (6) 1990-91 Portland Trail Blazers

VOTE FANPULSE: Rois (53,7%)

CHOIX D’EXPERT: Rois en 7

SIMULATION: Blazers 5

Ce fut le match le plus régulier du tournoi et presque … presque … est allé dans l’autre sens. Je ne savais pas comment séparer les deux grandes équipes entraînées par Rick Adelman qui ressemblaient à des images miroir l’une de l’autre, alors je suis allé avec le terrain et j’ai choisi Sacramento. La simulation est allée dans l’autre sens: Portland a volé le match 1 sur un Clyde Drexler trois à 19 secondes de la fin et a écrasé les Kings le reste du chemin.

Cela a mis le fardeau sur le sondage FanPulse, que les Kings ont remporté par 101 voix.

Demi-finales orientales

(1) 1994-95 Orlando Magic def (5) 1981-82 Philadelphia 76ers

VOTE FANPULSE: Magie (66,6%)

CHOIX D’EXPERT: 76ers sur 6

SIMULATION: La magie en 7

Je n’aimais pas cette confrontation avec le Magic. Ils n’ont personne pour garder Julius Erving, sauf si Horace Grant a joué la série de sa vie. Pendant ce temps, je me suis dit que Caldwell Jones et Maurice Cheeks pourraient contrarier Shaquille O’Neal et Penny Hardaway. C’est pourquoi je suis allé avec Philly. J’ai pensé que le vote FanPulse favoriserait l’équipe plus récente, ce qu’il a fait. C’est donc une question de simulation.

La simulation a craché une sacrée série. Philly a volé le match 1 à Orlando, devançant le Magic de neuf au quatrième quart. Le Magic a gagné les trois suivants pour monter 3-1, surmontant un déficit de 16 points à la mi-temps pour glisser le jeu 4. Philly a ensuite remporté un vilain match 5, puis a obtenu 34 points d’Andrew Toney pour prendre le match 6 et égaliser la série. Le match 7 était serré, mais Shaq (37 et 17) a devancé le Docteur (14 points sur seulement 6-16 du terrain) dans la victoire de neuf points d’Orlando. Erving avait étonnamment une série piétonne, ne dépassant jamais 30 points dans aucun des jeux.

(2) Bucks de Milwaukee 2018-19 (3) Bulls de Chicago 2010-11

VOTE FANPULSE: Argent (57,4%)

CHOIX D’EXPERT: Des dollars en 5

SIMULATION: Bucks en 4

La magie de la simulation de Chicago – les Bulls avaient une fiche de 8-0 dans les jeux simulés jusqu’à présent – s’est terminée par un bruit sourd géant. Giannis Antetokounmpo a dominé la série avec une moyenne de près de 28 points, 13 rebonds et six passes décisives par match tout en ajoutant plus de deux interceptions et deux blocs par match. Je pensais également que c’était un affrontement brutal pour Chicago, et le vote FanPulse a ajouté une insulte à la blessure des fans de Bulls.

FINALES DU QUARTIER OUEST

(1) 1996-97 Utah Jazz def (8) 2004-05 Phoenix Suns

VOTE FANPULSE: Jazz (69,2%)

CHOIX D’EXPERT: Jazz en 7

SIMULATION: Jazz en 4

Cela ressemblait à un affrontement titanesque au deuxième tour, et j’ai agonisé sur mon choix. En fin de compte, je suis allé avec l’Utah parce que je pensais que le Jazz déploierait une gamme plus petite pour correspondre aux Suns et que Karl Malone dominerait à l’intérieur.

J’ai été stupéfait que le résultat de la simulation était si déséquilibré. Malone allait bien, mais la vraie clé était que John Stockton (15 points par match, 11,75 passes décisives par match) surpassait considérablement Steve Nash (12,25 PPG, 7,75 APG).

J’ai également été surpris de voir l’Utah remporter le vote des fans de manière aussi spectaculaire. Où était le lobby Seven Seconds Or Less ??

(5) Défaite des Rockets de Houston 2017-18. (4) 1993-94 Seattle Supersonics

VOTE FANPULSE: Supersonique (65,5%)

CHOIX D’EXPERT: Fusées en 6

SIMULATION: Fusées en 6

Oh boy, c’est notre premier résultat renversé du tournoi! Voyons comment cela s’est produit.

Je ne pouvais pas décider si c’était la meilleure ou la pire correspondance possible pour le style d’isolement des Rockets. D’une part, comment James Harden et Chris Paul feraient-ils face à la pression constante des Sonics sur le terrain? Personne ne les a défendus de cette façon en 2018, alors peut-être qu’ils seraient rejetés. D’un autre côté, Houston était une équipe à faible chiffre d’affaires et Seattle avait grandement besoin de forcer les chiffres d’affaires à jouer son style. Après avoir délibéré pendant un moment, j’ai décidé en faveur de ce dernier instinct et j’ai donné la victoire à Houston.

La simulation s’est déroulée de façon similaire. Les Sonics ont mis les Rockets en déroute dans le premier match, les tenant à 77 points, 33% tirant tout en les frappant sur le verre. Mais Houston s’est réuni et a remporté quatre des cinq matchs suivants, tous à deux chiffres. C’était une série de fête ou de famine.

Cela signifiait que le soutien collectif aux Sonics avait été annulé. Désolé, mes amis.

(6) 1990-91 Portland Trail Blazers déf. (3) 2011-12 Oklahoma City Thunder

VOTE FANPULSE: Blazers (60%)

CHOIX D’EXPERT: Blazers en 6

SIMULATION: Tonnerre en 7

C’est le résultat le plus surprenant du tournoi jusqu’à présent.

Je pensais que Portland était un mauvais match pour le Thunder, car ils avaient Jerome Kersey pour encadrer Kevin Durant, Terry Porter pour profiter de l’itinérance de Russell Westbrook, et un banc profond pour rendre compte de James Harden. C’est pourquoi j’ai choisi Portland pour gagner.

La simulation a presque convenu, mais le Thunder s’est rallié de 3-1 pour gagner la série. Durant les a menés à la victoire, perdant une ligne de 39 points, six rebonds, cinq passes décisives, quatre blocs, quatre vols dans le match 6 et une ligne 30-6-8-4 dans le match 7.

Je pensais que l’amour récent de Thunder porterait OKC à la victoire lors du vote des fans, mais mon garçon avait tort. Je ne savais pas que les Blazers avaient autant d’admirateurs.

(2) 2001-02 Sacramento Kings def (10) 1963-64 San Francisco Warriors

VOTE FANPULSE: Rois (74,3%)

CHOIX D’EXPERT: Rois en 5

SIMULATION: Rois en 6

Pas de surprise ici, mais je voudrais noter que Wilt Chamberlain a en moyenne 38 points et 22,5 rebonds par match dans la simulation.

QUARTIERS FINAUX DE L’EST

(1) Orlando Magic 1994-95 (8) Orlando Magic 2009-10

VOTE FANPULSE: ‘95 Magic (91,3%)

CHOIX D’EXPERT: ‘95 Magic in 6

SIMULATION: ‘95 Magic in 4

Un certain nombre de personnes (voici un exemple) ont comparé le Magic 2010 à l’équipe de Houston de 1995 qui a balayé le Shaq / Penny Magic en finale. J’ai vu la logique, mais j’ai fini par aller dans l’autre sens parce que Dwight Howard, même en 2010, n’était pas aussi habile que Hakeem Olajuwon. La simulation déséquilibrée et les résultats du vote des fans semblent justifier cette décision.

(5) 1981-82 Philadelphia 76ers def (4) 1992-93 New York Knicks

VOTE FANPULSE: Knicks (56,9 pour cent)

CHOIX D’EXPERT: 76ers sur 6

SIMULATION: 76ers sur 5

Un autre vote de fans annulé!

Celui-ci, cependant, est plus justifié dans mon esprit. Je faisais confiance à la capacité de Philly à retenir Patrick Ewing plus qu’à la capacité des Knicks à arrêter Julius Erving. La simulation a été acceptée, les 76ers remportant les quatre matchs suivants après avoir perdu le match 1. Les quatre dernières minutes du match 2 sont hilarantes et de marque. Philly a gagné malgré le fait de ne pas avoir réussi de panier dans les quatre dernières minutes.

Le vote des fans est allé à New York, mais j’attribue cela à des équipes surévaluées des années 90. Les 76ers étaient meilleurs.

(3) 2010-11 Chicago Bulls def (6) 1997-98 Indiana Pacers

VOTE FANPULSE: Pacers (66,9%)

CHOIX D’EXPERT: Taureaux en 6

SIMULATION: Taureaux en 4

Un troisième vote de fans annulé! Et celui-ci pourrait être le plus douloureux.

Je pensais que c’était un match terrible pour les Pacers. Ils n’ont personne pour arrêter Derrick Rose, tandis que les Bulls ont des défenseurs d’élite (Luol Deng et Joakim Noah) pour chasser Reggie Miller et Rik Smits. De plus, la zone avant de l’Indiana n’était peut-être pas très avantageuse contre le groupe tenace des Bulls. C’est pourquoi j’ai choisi Chicago. La simulation a été catégoriquement acceptée. (En fait, les Bulls ont maintenant une fiche de 8-0 dans la simulation.

Désolé, fans de Pacers. Tourmenté par les Bulls à nouveau.

(2) Défaite des Milwaukee Bucks 2018-19 (10) 1996-97 Miami Heat

VOTE FANPULSE: Argent (68,8%)

CHOIX D’EXPERT: Des dollars en 7

SIMULATION: Bucks en 4

Je pensais que la défense de Miami pourrait rendre la vie difficile à Giannis Antetokounmpo, mais la simulation et les fans n’étaient pas d’accord.

WEST 1ST ROUND

(1) 1996-97 Utah Jazz def (16) 2014-15 Memphis Grizzlies

VOTE FANPULSE: Jazz (90,3%)

CHOIX D’EXPERT: Jazz en 5

SIMULATION: Jazz en 6

Celui-ci était assez simple. Le Jazz a pris une avance de 3-0 dans la simulation avant de faire exploser le match 5 à domicile en prolongation, mais a terminé les choses dans le match 6. Karl Malone a en moyenne près de 30 points et 11,5 rebonds dans la série.

(8) 2004-05 Phoenix Suns def (9) 1997-98 Los Angeles Lakers

VOTE FANPULSE: Soleils (84,7%)

CHOIX D’EXPERT: Soleils en 7

SIMULATION: Soleils en 7

J’ai été stupéfait que le vote des fans ait été si déséquilibré, car c’était la confrontation la plus difficile au tableau pour moi. Personne sur les Suns n’avait aucune chance d’arrêter Shaquille O’Neal à l’intérieur, mais les Lakers sont particulièrement mal adaptés pour protéger le pick-and-roll Steve Nash / Amar’e Stoudemire. J’ai pensé que cela ferait sept matchs avec des scores élevés avec toutes les stars avec des chiffres scandaleux, et j’ai finalement choisi le terrain à domicile dans ma décision.

C’est essentiellement ainsi que cela s’est joué dans la simulation. L’équipe à domicile a remporté les sept matchs et Phoenix a filé dans le match 7 malgré 37 points et 17 rebonds de Shaquille O’Neal

(5) Défaite des Rockets de Houston 2017-18 (12) Timberwolves du Minnesota 2003-04

VOTE FANPULSE: Fusées (54,5%)

CHOIX D’EXPERT: Fusées en 6

SIMULATION: Fusées en 5

C’est un témoignage de l’organe de vote du Minnesota que la marge FanPulse était si proche. Je pensais que la série serait un peu serrée, mais Houston avait l’avantage. La simulation a accepté, même si la marge était plus proche que le nombre de jeux suggéré. Les Timberwolves ont volé le match 2 à Houston et n’ont perdu que le match 4 sur un batteur de buzzer Chris Paul. Moyenne de la série de Kevin Garnett: 28,2 points, 15 rebonds, 6,4 passes décisives. Jésus.

(4) 1993-94 Seattle Supersonics def (13) 1994-95 San Antonio Spurs

VOTE FANPULSE: Sonics (86,5%)

CHOIX D’EXPERT: Sonics en 7

SIMULATION: Sonics en 5

Je pensais que cette série serait serrée parce que les Spurs ont souvent joué à Seattle à cette époque, mais les électeurs et la simulation n’étaient pas d’accord.

(6) 1990-91 Portland Trail Blazers def (11) 2013-14 Los Angeles Clippers

VOTE FANPULSE: Trail Blazers (66,5%)

CHOIX D’EXPERT: Pionniers en 6

SIMULATION: Clippers en 7

Dommage que la simulation ne soit pas entrée en jeu, car c’était une série sauvage. Après avoir connu des difficultés lors des cinq premiers matchs, Blake Griffin a dominé les matchs 6 et 7. Il a perdu 40, neuf et trois dans une défaite à domicile au match 6, puis a encaissé 37, 13 et trois blocs dans une victoire de 102 à 99 lors du match 7. Hélas, j’ai choisi Portland, tout comme les électeurs.

(3) 2011-12 Oklahoma City Thunder def (14) 2007-08 New Orleans Hornets

VOTE FANPULSE: Thunder (70,2%)

CHOIX D’EXPERT: Thunder en 6

SIMULATION: Tonnerre en 7

C’était la série de simulation du premier tour. Cela a tenu la distance, Chris Paul dominant et aucun des Thunder Big 3 n’ayant une série cohérente. Les Hornets ont mené le match 7 par un point avec six secondes à jouer, mais Kevin Durant a réussi un coup sûr avec six secondes à donner à OKC. La dernière chance de la Nouvelle-Orléans a pris fin lorsque David West a été écrasé par Serge Ibaka et OKC a tenu le coup.

(10) 1963-64 San Francisco Warriors def (7) 2006-07 Dallas Mavericks

VOTE FANPULSE: Guerriers (55%)

CHOIX D’EXPERT: Guerriers en 6

SIMULATION: Mavs en 6

Ajustement que les Mavericks 2007 ont étouffé contre les Warriors au premier tour.

(2) 2001-02 Sacramento Kings contre (15) 1984-85 Denver Nuggets

VOTE FANPULSE: Rois (89%)

CHOIX D’EXPERT: Rois en 4

SIMULATION: Rois en 6

Pas de surprise ici.

EAST 1ST ROUND

(1) 1994-95 Orlando Magic def (16) 2001-02 Boston Celtics

VOTE FANPULSE: Magie (91,8%)

CHOIX D’EXPERT: Magie en 4

SIMULATION: Magie en 5

Le trottoir de trottoir classique 1 contre 16.

(8) 2009-10 Orlando Magic def (9) 2008-09 Cleveland Cavaliers

VOTE FANPULSE: Magie (52%)

CHOIX D’EXPERT: Magie en 6

SIMULATION: Cavs en 7

Ce fut mon match préféré car il reflétait de près une série de séries éliminatoires réelle, remportée par le Magic en six matchs. Parce que beaucoup considèrent la Magic 2010 comme la meilleure des deux grandes équipes de Stan Van Gundy, et parce que je considère les Cavs 2009 comme une meilleure équipe que l’édition 2010, mon choix d’Orlando en six était simple. La simulation, cependant, a craché quelque chose de remarquable: LeBron James ramenant Cleveland d’un déficit de 3-0 pour gagner en 7 tout en marquant 47 points sur la route dans le match 7. Qui est le GOAT maintenant?

Cela signifiait que le résultat se résumait au vote FanPulse le plus proche du premier tour. Cleveland a fait une accusation tardive, mais ce n’était pas suffisant.

(5) 1981-82 Philadelphia 76ers def (12) 2002-03 New Jersey Nets

VOTE FANPULSE: 76ers (67,1 pour cent)

CHOIX D’EXPERT: 76ers sur 7

SIMULATION: 76ers sur 6

Un autre résultat simple, bien que les Nets semblent avoir quelques corps qu’ils pourraient jeter sur Julius Erving.

(4) 1992-93 New York Knicks def (13) 2017-18 Toronto Raptors

VOTE FANPULSE: Knicks (86,4 pour cent)

CHOIX D’EXPERT: Knicks en 7

SIMULATION: Rapaces en 6

La simulation aime vraiment cette équipe de Raptors. J’ai simulé ce match quelques semaines auparavant juste pour les S et les G, et les Raptors l’ont également gagné. Les électeurs de FanPulse voient les choses différemment.

(6) 1997-98 Indiana Pacers def (11) 2014-15 Atlanta Hawks

VOTE FANPULSE: Pacers (82,4%)

CHOIX D’EXPERT: Pacers en 6

SIMULATION: Hawks en 7

Plus de résultats de simulation bancaux! Indiana a pris une avance de 3-1 après avoir épilé les Hawks à Atlanta dans le match 4, puis a raté les trois matchs suivants alors que Reggie Miller se taisait. Mais cela n’a finalement pas d’importance.

(3) Chicago Bulls 2010-11 def (14) 1968-69 Washington Bullets

VOTE FANPULSE: Taureaux (75,5%)

CHOIX D’EXPERT: Puces en 6

SIMULATION: Taureaux en 4

Ai-je peut-être fait un choix de circuit en appelant un bouleversé? Probablement, mais je ne pensais pas non plus que Chicago aurait suffisamment de puissance de feu pour égaler Earl Monroe, Gus Johnson, Kevin Loughery, Wes Unseld et Jack Marin. Les électeurs de FanPulse n’étaient pas d’accord et les résultats de la simulation m’ont violemment trempé.

(10) 1996-97 Miami Heat def (7) 1985-86 Milwaukee Bucks

VOTE FANPULSE: Chaleur (58,8%)

CHOIX D’EXPERT: Des dollars en 5

SIMULATION: Chaleur en 7

Je vais attribuer ce résultat au biais de récence, parce que ces équipes des années 80 Bucks étaient vicieuses et ne reçoivent jamais leur dû. Dans mon esprit, ils étaient clairement un favori et un dormeur possible dans ce tournoi. Mais les électeurs de FanPulse n’étaient pas d’accord et ils ont réalisé leur souhait lorsque Miami s’est levé d’un déficit 3-1 pour remporter la série de simulation. Merci à Tim Hardaway pour cela – il a en moyenne 25 matchs par match dans la série, dont 35 dans le match 7.

(2) Bucks de Milwaukee 2018-19. def (15) 1996-97 Detroit Pistons

VOTE FANPULSE: Argent (70,5%)

CHOIX D’EXPERT: Bucks en 4

SIMULATION: Bucks en 6

La simulation avait ceci comme une série 2-2 après quatre matchs avant le retour de la normalité. Je ne sais pas pourquoi il tient ces Pistons en si haute estime, mais au moins, il a finalement donné le bon résultat.

Les équipes ont choisi pour le tournoi final

Nous avons demandé à chacune de nos 30 communautés d’équipes NB Nation de SB Nation de sélectionner une seule équipe parmi la liste originale de 64 pour être le représentant de leur franchise dans ce dernier tournoi de non-champions. (Remarque: Seattle était considérée comme sa propre franchise et Charlotte n’avait aucune équipe à nommer.)

Voici les années qu’ils ont choisies:

Pour atteindre un 16 pair dans l’Est, j’ai choisi les deux clubs restants les mieux classés de cette conférence. Ils étaient:

Ensuite, j’ai réensemencé chaque équipe restante dans chaque conférence.

Qui les sites de notre équipe ont-ils laissé de côté?

Il y avait 32 équipes que j’avais soulignées à l’origine qui ne se sont pas qualifiées pour le tournoi final parce que nos sites d’équipe ont choisi une autre époque de l’histoire de la franchise pour les représenter. Vous pouvez tout lire sur ces 32 équipes (et les 32 finalement choisies) dans ces liens:

Dans l’ordre approximatif du meilleur au pire, ils sont:

2015-16 Oklahoma City Thunder

1992-93 Phoenix Suns

1961-62 Los Angeles Lakers

1999-00 Portland Trail Blazers

2003-04 Indiana Pacers

2015-16 San Antonio Spurs

2000-01 Philadelphie 76ers

2012-13 Indiana Pacers

1975-76 Denver Nuggets

1985-86 Houston Rockets

1963-64 Royals de Cincinnati

1989-90 Phoenix Suns

2007-08 Houston Rockets

1987-88 Dallas Mavericks

1988-89 Cleveland Cavaliers

1976-77 Los Angeles Lakers

1946-47 Capitoles de Washington

1986-87 Atlanta Hawks

1996-97 Houston Rockets

2008-09 Denver Nuggets

1971-72 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 2018-19

2012-13 Golden State Warriors

2012-13 Denver Nuggets

2008-09 Portland Trail Blazers

1982-83 San Antonio Spurs

1996-97 Atlanta Hawks

2017-18 Boston Celtics

2013-14 Portland Trail Blazers

2000-01 Milwaukee Bucks

1975-76 Phoenix Suns

1990-91 Golden State Warriors

Vous pouvez en savoir plus sur ces équipes dans ces liens:

Un dernier rappel: ces équipes n’étaient pas éligibles pour TITLELESS

Puisque nous avons beaucoup de questions à leur sujet:

Parce qu’ils ont remporté un titre dans une année différente à l’époque:

Les 73 guerriers gagnants de 2016.

Toute équipe de la carrière de Heat de LeBron James ou de son deuxième mandat à Cleveland.

N’importe lequel des Lakers de Magic Johnson

L’un des Celtics de Larry Bird

L’un des taureaux de Michael Jordan

N’importe lequel des pistons d’Isiah Thomas.

Toute équipe des Spurs de 1997 à 2015.

Les pistons des années 2000.

1978 Blazers.

Chaleur 2005

Parce qu’une seule équipe par époque était éligible:

1996 Sonics

1998 Jazz

1994, 1997 et 1999 Knicks

Taureaux 2012

1992 Cavaliers

Mavericks 2006

1996 Magic

1977, 1980 et 1981 76ers

Soleils 2007 et 2010

1990 et 1992 Blazers

Bref, félicitations à l’Utah Jazz de 1996-1997, la meilleure équipe de l’histoire de la NBA à ne pas avoir de titre.

Au moins, vous l’avez.