La meilleure façon de pratiquer le basket-ball pendant Covid-19 est contre votre chien

Les chiens font de grands défenseurs individuels dans un monde sans basket-ball professionnel en raison de la propagation de Covid-19. Enfer, certains d’entre eux donnent plus d’efforts qu’une équipe jouant mardi soir contre les Knicks. Trae Young, le gardien des Hawks, et Candace Parker, MVP des Sparks, peuvent tous deux témoigner de la férocité de leurs chiots en défense.

Tout d’abord, il y a Nahla, le rottweiler de Parker. Elle a peut-être été croisée plusieurs fois derrière et au-dessus de son dos, mais elle est restée avec le jeu et a frappé le ballon avec le nez. Elle a tout fait avec son pote, Ace, juste en regardant aussi. Qu’est-ce que c’est que ça, Ace?

Ensuite, il y a le chien de Young, Normi, qui est beaucoup plus petit que Nahla et qui n’a pas connu le même succès. Mais elle a essayé! En fin de compte, elle est tombée pour chaque balle fausse et a sillonné sous Young pour l’intégralité du jeu. Young a marqué. Mais encore une fois, elle a essayé. Grand effort, Normi.

Il y a aussi Zach LaVine, qui a tenté de croiser son chien, Grizzly, plusieurs fois: Grizzly l’a eu une fois!

Si vous avez la chance d’avoir un cerceau pour jouer, n’invitez pas vos potes. Juste ton chiot. Les chiens sont des défenseurs polyvalents en raison de leur compacité et de leur énergie de régénération. Ils veulent la foutue balle bien qu’ils ne soient pas bons pour marquer. En fait, ils ne peuvent pas marquer. Mais ils vont sûrement enlever cette chose à la manière de Tony Allen.

Si vous voulez améliorer votre jeu, restez à la maison et affrontez votre Nahla. Ou pour les débutants, peut-être votre Normi.

Envoyez des photos et des vidéos jouant contre votre chien à @mellentuck sur Twitter. Je vous remercie.