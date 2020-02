La meilleure photo gagnante «parasite» est sans précédent et indéniablement méritée

Au cours des dernières années, la seule chose que vous pouviez attendre de la course du meilleur film aux Oscars était l’inattendu. Cette imprévisibilité pourrait résulter de l’effort plus concerté de diversification du corps des récompenses suite à la première controverse #OscarsSoWhite ou à la mise en place d’un scrutin préférentiel. C’est peut-être les deux. Quelle que soit la raison, le plus grand prix des Oscars est également devenu l’agent prééminent du chaos de la série, créant des résultats récents qui ont été étonnamment excellents (Moonlight!), Tout simplement déroutant (l’Académie a certainement aimé Fish Man Who Fucks de Guillermo del Toro) , et carrément épouvantable (même si on a l’impression qu’il y a des éons, Green Book n’a gagné que l’an dernier). Au moins, quand les Oscars se déroulent dans le temps – cela arrive toujours – vous avez toujours l’incitation à rester quelque chose de choquant.

Mais même la victoire au clair de lune – qui a doublé comme l’un des moments de récompenses les plus fous de l’histoire des Oscars, grâce au tristement célèbre mélange La La Land – ne se compare pas au précédent historique établi par Parasite lors de la 92e cérémonie des Oscars dimanche soir. Le premier film coréen à remporter un Oscar. Le premier film coréen à remporter le prix du meilleur scénario original. Et le plus remarquable de tous, le premier film non anglophone à remporter le prix du meilleur film. Bong Joon-ho – qui a également remporté le prix du meilleur réalisateur, donnant au Parasite quatre au total – l’a dit le mieux: “Je suis prêt à boire ce soir.”

La victoire du parasite est encore plus spectaculaire car elle était en compétition avec le type de film auquel l’Académie est généralement attirée. Il est peut-être injuste de scélériser 1917 dans le récit des Oscars de cette année simplement parce qu’il était le plus grand concurrent du film de Bong. Le large attrait des Oscars de 1917 est tout à fait compréhensible: le réalisateur Sam Mendes a créé un film techniquement compétent de la Première Guerre mondiale conçu pour ressembler à un – enfin, deux si vous comptez le soldat de George MacKay en panne – prise continue. Le grand Roger Deakins cuisinait. Le film est entré aux Oscars avec des victoires des Producers Guild Awards, des Directors Guild Awards, des Golden Globes et des BAFTA dans sa poche. S’il avait gagné, 1917 n’aurait pas été un grand gagnant du meilleur film comme Green Book – ou, Dieu ne plaise, Joker, s’il avait réussi le bouleversement ultime – mais cela aurait été un choix caché dans la familiarité, une victoire qui aurait magnifié la réputation de l’Académie comme étant sûre, sensible et plus qu’un peu ennuyeuse. Le film Serious War a une histoire riche aux Oscars; 1917 aurait été une note de bas de page.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Donner la meilleure image à Parasite n’est pas seulement le rêve mouillé de Film Twitter (bien que ce soit définitivement cela). Comme avec Moonlight, cette victoire signifie que l’Académie reconnaît réellement le meilleur film de l’année. C’est, en théorie, ce que les Oscars sont censés faire. C’est juste qu’ils ne le font généralement pas, et nous nous retrouvons parfois avec une Miss Daisy au volant ou un accident – ou plus souvent, quelque chose qui est plutôt bien mais qui ne résiste pas vraiment à l’épreuve du temps. (À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à Argo ou Shakespeare in Love?) Ce moment Parasite était génial, et si nous avions dû assister à cinq autres performances de “Lose Yourself” d’Eminem avant de le voir remporter le prix du meilleur film, j’aurais accepté ces termes.

Parasite a coché toutes les cases d’un concurrent légitime du meilleur film: il avait un total respectable au box-office, un consensus critique écrasant, un battage médiatique de festival (remportant la Palme d’Or à Cannes), et il a réussi à canaliser les angoisses modernes autour du capitalisme à travers une histoire coréenne pendant une année où il semblait que tout le monde voulait manger les riches à l’écran (et hors tension). Et, oui, il se trouve que c’était dans une autre langue.

Le parasite étant le film international qui a finalement franchi la barrière du meilleur film pourrait être une réalisation sans précédent, mais les stars se sont alignées de la manière parfaite – à un moment où l’Académie pourrait vouloir élargir ses horizons. Beaucoup de grands films coréens ont mérité l’attention des Oscars: rien que ces dernières années, les films Burning, The Handmaiden et The Wailing viennent tous à l’esprit. On pourrait espérer que la victoire du meilleur film de Parasite n’est pas seulement un délicieux coup sur la route vers des gagnants plus oubliables, mais un signe positif que les Oscars sont capables de surprises agréables et avant-gardistes à l’approche de la cérémonie du siècle. Peut-être que les résultats de dimanche soir seront un signe avant-coureur et, espérons-le, à l’avenir, davantage de films étrangers gagneront les éloges qu’ils méritent. Prenez-le de Bong: il serait dans l’intérêt des Oscars d’être moins «local».

Cela pourrait être un vœu pieux – comme je l’ai répété à plusieurs reprises, Green Book a gagné il y a tout juste un an. Mais même les membres les plus ardents et les plus anciens de la #BongHive auraient eu du mal à croire que Parasite dépasserait les chefs-d’œuvre de Martin Scorsese et Quentin Tarantino. Après avoir infecté l’Académie avec des mois de battage publicitaire, Parasite et Bong Joon-ho sont dans le livre des records. La meilleure chose que les Oscars peuvent faire maintenant est de s’assurer que l’encre ne sèche pas.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer