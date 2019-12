La meilleure signature de chaque club de championnat de la décennie, y compris Adel Taarabt, Bradley Dack et Jarrod Bowen

Le championnat reste l'une des ligues les plus imprévisibles et les plus excitantes au monde.

La campagne 2019/20 a vu West Brom et Leeds consolider fermement leur position de favoris de la promotion, avec la troisième place de Sheffield mercredi à huit points du top deux dans l'état actuel des choses.

. – .

West Brom n'a perdu qu'une seule fois dans le championnat sous Slaven Bilic jusqu'à présent cette saison

La division reste cependant serrée, avec seulement un écart de sept points entre mercredi et le QPR classé 14e à l'approche du milieu de la saison.

Avec la fin de cette décennie qui approche à grands pas, talkSPORT.com a jeté un coup d'œil à la meilleure signature que chacun des 24 côtés de deuxième niveau a faite à partir de 2010.

dernier

Liverpool News Live: Klopp révèle quand Minamino jouera et publie une mise à jour sur les blessures

argenterie

Les clubs anglais les plus performants de la dernière décennie, selon les trophées remportés

MEILLEUR DE

Chaque fois qu'Ally McCoist l'a perdu à l'antenne en 2019, y compris de drôles de réactions au XI

cracker gameday

Calendrier du Boxing Day: les neuf matchs de Premier League en direct sur talkSPORT

révélé

Les salaires moyens de l'équipe première dans chaque club de Premier League en 2019

PARDON

Le présentateur de Sky Sports s'excuse pour les remarques faites lors de la discussion sur le racisme de Neville

tendu

Green révèle comment il a affronté Sarri après la défaite 6-0 de Chelsea à Man City

ferraille

Gerrard lance une explosion de lignes de touche furieuse alors que l'horreur s'attaque au chaos barisique

Barnsley – Adam Hammill

L'ailier restera à jamais gravé dans le folklore de Barnsley après deux sorts permanents productifs à Oakwell.

Après avoir impressionné sur le prêt, les Tykes ont conclu un contrat de trois ans pour Hamill en août 2009, s'établissant comme toujours présent lors de sa première saison au club.

La campagne 2010/11 était quand Hamill a vraiment commencé à faire la une des journaux, marquant huit fois en 25 apparitions dans la première moitié de la saison, ce qui l'a finalement conduit à signer pour les Loups de Premier League pour 500000 £ dans la fenêtre de transfert de janvier.

Hammill, qui a également joué pour Huddersfield et Rotherham, a scellé un retour à ses Reds bien-aimés en novembre 2015 avec un contrat à court terme.

Il a fini par rester à Barnsley pendant encore trois ans, amassant 100 apparitions en cours de route, marquant lors des deux matchs à Wembley quand ils ont remporté le trophée EFL 2016 et la finale des éliminatoires de League One.

.

Adam Hammill reste un favori des fans de Barnsley

Birmingham – Michael Morrison

Le défenseur central a été la première recrue de Gary Rowett en tant que patron de Birmingham en novembre 2014.

Son arrivée est survenue après une humiliation de huit buts aux mains de Bournemouth quelques jours plus tôt.

À Noël, Morrison avait rejoint le club de façon permanente et il allait succéder à Paul Robinson en tant que capitaine de l'équipe première.

Au total, il a disputé 183 matchs en cinq saisons pour les Blues, avant de finalement quitter St Andrew’s l'été dernier après avoir échoué à s'entendre sur une nouvelle entente.

.

Michael Morrison a toujours été un artiste solide pour Birmingham

Blackburn Rovers – Bradley Dack

Le joueur de 25 ans a été un véritable talisman pour Rovers depuis son arrivée à l'été 2017 pour une somme très modique de 750 000 £ de Gillingham.

Dack a marqué 46 buts en 111 apparitions pour Blackburn à ce jour, ce qui les a aidés à remporter une promotion au Championnat lors de sa première demande au cours de sa première saison avec le club.

L'attaquant a également joué un rôle essentiel dans le rétablissement des Rovers dans le deuxième niveau du football anglais.

Cependant, avec 18 mois restant sur l'accord actuel de Dack à Ewood Park, les clubs de Premier League tournent avec le club désespéré pour convenir d'un nouveau contrat à long terme avec leur atout vedette.

Il semble que ce soit une question de moment, pas si, Dack se retrouve dans le haut du panier, donc les fans de Rovers devraient profiter de le regarder en bleu et blanc aussi longtemps qu'ils le peuvent.

. – .

Bradley Dack n'a plus que 18 mois pour son contrat actuel à Blackburn

Brentford – Neal Maupay

L'attaquant français a rejoint les Abeilles pour un montant de 1,6 million de livres sterling en juillet 2017 au départ de Saint-Étienne.

C'était un match fait au paradis pour les deux parties, l'attaquant ayant excellé pendant ses deux années à Griffin Park, marquant un total de 41 buts en 95 apparitions.

Cela a conduit Maupay à rejoindre Brighton en Premier League pour 16 millions de livres sterling en août, en signant un accord de quatre ans avec les Seagulls.

Le joueur de 23 ans a déjà fait forte impression dans son nouveau club, trouvant le filet sept fois en 18 apparitions.

.

Neal Maupay a marqué 41 buts en 95 matchs avec les Bees

Bristol City – Korey Smith

Il a rejoint un transfert gratuit depuis Oldham à l'été 2014 et est resté à Ashton Gate depuis.

Smith s'est inscrit dans le folklore de la ville avec ce but contre Manchester United en 2017, envoyant l'équipe du championnat en demi-finale de la Coupe Carabao.

Milieu tenace et solide, Smith est excellent pour clore un match et a de l'énergie en abondance.

Un favori des fans fermes parmi les fans de City et à juste titre.

.

Korey Smith, au milieu, a marqué un gain de temps de blessure spectaculaire contre Manchester United en décembre 2017

Charlton – Johnnie Jackson

Qui d'autre? Jackson a signé un prêt début 2010, l'accord devenant permanent plus tard cet été-là.

Le milieu de terrain a marqué 55 buts en 279 matchs avec les Addicks, aidant le club à obtenir une promotion au Championnat en 2012.

Jackson, qui est l'actuel n ° 2 de Lee Bowyer à la Vallée, a également connu trois saisons consécutives où il a marqué plus de 10 buts.

Un grand joueur et un serviteur fidèle – vous ne voyez plus beaucoup de son type dans le football.

.

Johnnie Jackson était un talisman pour Charlton pendant un sort de jeu de huit ans

Cardiff City – Aron Gunnarsson

Signé sur un transfert gratuit en 2011, le milieu de terrain islandais a ensuite joué dans la capitale galloise pendant huit saisons.

Il a joué un rôle clé dans les deux campagnes de Premier League des Bluebirds, tandis qu'en 2016/17, il a été nommé Joueur de l'année.

Un incroyable serviteur qui a surmonté un certain nombre de problèmes pour s'affirmer comme un élément essentiel de la ville de Cardiff, la merveille barbu a été l'une des bonnes affaires de la décennie.

. – Contributeur

Gunnarsson dit au revoir aux fans de Cardiff

Comté de Derby – Chris Martin

L'attaquant a montré des signes de retour à son meilleur niveau cette saison sous le patron des Rams Phillip Cocu, après être sorti du désert.

Martin, 31 ans, reste une figure populaire parmi les fans de Derby en raison de ses précédents exploits de buteur, tandis qu'il a également combattu courageusement la colite ulcéreuse.

Avant d'être diagnostiqué avec cette maladie débilitante, Martin était sans aucun doute l'un des attaquants les plus redoutés du championnat.

Au cours de ses trois premières saisons au club, suite à un prêt initial de Norwich en 2013, il a marqué 53 fois en 124 matches de championnat, tout en enregistrant 23 passes décisives au cours de la même période.

.

Chris Martin sait où se trouve le fond du filet

Fulham – Mousa Dembele

Rolls Royce d'un milieu de terrain, Dembele a connu deux superbes saisons au Cottage, où il s'est fermement établi comme un favori des fans.

Signé pour 5 millions de livres sterling par AZ en août 2010, son rival londonien Tottenham a déclenché une clause de libération de 15 millions de livres sterling pour signer le Belge deux ans plus tard, où il a continué de se renforcer.

.

Mousa Dembele, à droite, a été une révélation lors de son passage de deux ans à Fulham

Huddersfield Town – Aaron Mooy

L'un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué pour les Terriers, sans parler de cette décennie.

L'Australien a été une révélation pour l'équipe de David Wagner lors de son arrivée initiale en prêt – rejoignant le club pour un contrat temporaire six jours après avoir signé pour Manchester City en juin 2016.

Cet accord a été rendu permanent après avoir joué un rôle majeur dans la promotion improbable du club en Premier League.

Il a ensuite démontré sa classe davantage pendant le séjour de deux ans de Town dans l'élite de l'Angleterre, bien qu'ils aient été relégués à la fin de la saison 2018/19.

Avec Mooy exprimant le désir de rester en Premier League, Huddersfield a approuvé un accord de prêt d'une saison à Brighton pour cette campagne.

Il semble peu probable que Mooy retourne maintenant au John Smith’s Stadium, malgré la mise sur papier d'un nouvel accord de trois ans avant de rejoindre les Seagulls.

.

Aaron Mooy, à droite, a sans aucun doute été la signature la plus importante de Huddersfield cette décennie

Hull City – Jarrod Bowen

Parmi les meilleurs joueurs du championnat, Bowen est sans aucun doute le plus grand atout de Hull.

Bowen n'a pas coûté un sou au club à son arrivée de Hereford United en juin 2014 à la suite de leur expulsion de la Conférence, les Tigres devant recevoir des frais de transfert importants lorsqu'il finira par partir.

C'est un cas où, pas si, l'ailier quitte le stade KCOM après avoir pris d'assaut le deuxième niveau – marquant au moins 15 buts chaque saison, il figure dans la première équipe de Hull.

Bowen, qui n'a que 23 ans, a déjà marqué plus d'un demi-siècle de buts pour son club natal.

Déjà l'un des plus grands buteurs modernes du club, profitez-en pendant que vous pouvez les fans de Hull!

. – .

Jarrod Bowen n'arrête pas de marquer pour Hull City

Leeds United – Pablo Hernandez

L'ancien international espagnol, 34 ans, reste un élément central des plans de l'équipe première de Marcelo Bielsa alors que les Blancs envisagent un retour en Premier League après une absence de 16 ans.

Hernandez a marqué 30 buts en 139 apparitions pour Leeds depuis qu'il a initialement été prêté pour le championnat en 2016.

Le meneur de jeu expérimenté a signé un nouvel accord jusqu'à la fin de la saison 2021/22 le mois dernier, son accord précédent à Elland Road devant expirer l'été prochain.

Hernandez, qui était auparavant sur les livres de Swansea et de Valence, était le joueur du club de la saison en 2018/19 alors qu'ils atteignaient les demi-finales des éliminatoires de la première saison de Bielsa en charge, marquant 12 buts et faisant 12 passes décisives en cours de route.

. – .

Pablo Hernandez a été un vrai succès à Elland Road

Luton Town – James Collins

L'ancien stagiaire d'Aston Villa a eu un impact considérable sur Kenilworth Road au cours de son séjour de deux ans et demi à ce jour.

L'arc de première équipe de Collins pour les Hatters était un signe des choses à venir, marquant un triplé lors d'une victoire 8-2 contre Yeovil en août 2017.

Sa première saison complète s'est terminée par une prolongation de contrat après avoir aidé Luton à obtenir une promotion en Ligue Un, et les choses se sont encore améliorées en 2019/20 avec Collins marquant 25 buts alors qu'ils scellaient une place au Championnat – remportant le titre de Joueur de l'année de Ligue 1 gong aux EFL Awards.

Il a déjà inscrit huit buts en 26 matches cette saison, avec Collins qui s'incline internationalement pour la République d'Irlande en septembre, sortant du banc pour marquer son troisième but dans une victoire 3-1 contre la Bulgarie au Aviva Stadium.

.

La machine à marquer des buts James Collins a été une révélation pour Luton

Middlesbrough – George Friend

Un brillant défenseur et fidèle serviteur de Boro. Un ami est venu de Doncaster pour un maigre 100000 £ en 2012.

Il a été une figure colossale sur le terrain et en dehors depuis lors et reste le capitaine du club malgré un récent revers pour blessure.

Friend a peut-être été malheureux de ne pas avoir exercé son métier plus longtemps en Premier League – une seule saison à ce jour – compte tenu de la qualité qu'il possède.

Avec Boro dans une période difficile, le joueur de 32 ans sera sûr d'aider la candidature de survie du club au championnat.

.

George Friend a été un brillant serviteur pour Middlesbrough

Millwall – Steve Morison

Une légende Lions dans tous les sens du monde. L'éthique de travail, le professionnalisme et les performances de Morison sur le terrain signifient qu'il n'a qu'à obtenir le feu vert pour leur meilleur joueur de cette décennie.

Morison a connu certains des meilleurs moments de sa carrière à The Den, s'étalant sur un total de sept ans au cours de trois périodes distinctes – totalisant 335 apparitions et 92 buts.

L'attaquant a été une figure clé lors de la promotion du club au championnat via les matches de barrage en mai 2017, marquant le but décisif de Wembley contre Bradford City.

Les exploits de buteur de Morison le voient en cinquième position sur la liste de tous les tireurs d'élite Lions.

Ne soyez pas surpris de voir Moro se retrouver un jour au club en tant que manager.

.

L’impact de Steve Morison à Millwall a été remarquable

Forêt de Nottingham – Britt Assombalonga

L'attaquant rusé, qui possède un rythme et une puissance explosifs, a rejoint Forest pour un record de club de 6 millions de livres sterling – qui comprenait d'autres ajouts – à l'été 2014.

Il a vraiment le don d'être au bon endroit au bon moment, ce qui n'est pas plus démontré que lorsqu'il a réussi un triplé lors d'une victoire de 5-3 contre Fulham lors de sa première saison au club.

Assombalonga a surmonté une blessure au genou menaçant sa carrière pour marquer 14 buts en 33 matchs avec Forest au cours de la saison 2016/17, y compris un doublé lors d'une victoire lors de la dernière journée contre Ipswich qui a assuré leur statut de champion.

Ils devaient être ses objectifs finaux pour Forest alors que Middlesbrough activait la clause de libération de 15 millions de livres d'Assombalonga – battant leur record de transfert dans le processus – ce qui a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux associés au club.

Cependant, il reste l'un des tireurs d'élite les plus prolifiques de Forest au cours de cette décennie.

Britt Assombalonga a toujours été prolifique devant le but

Preston – Callum Robinson

Après deux périodes de prêt à Preston et une à Bristol City, Robinson a rejoint le côté du Lancashire de manière permanente en juillet 2016, marquant 31 buts pour le club du Championnat.

L'attaquant pacy, qui a fait son arc international pour la République d'Irlande contre le Pays de Galles en 2018, a trouvé le filet 13 fois en 28 apparitions pour Preston la saison dernière.

Robinson était une figure populaire autour de Deepdale, mais après avoir exprimé son désir de jouer en Premier League au cours de l'été, le joueur de 24 ans a rejoint Sheffield United nouvellement promu pour un contrat de 7 millions de livres sterling en juillet.

.

Callum Robinson a été un grand succès à Deepdale

QPR – Adel Taarabt

Le marocain mercurial est sans doute le plus grand joueur que le championnat ait jamais vu, doit donc obtenir le feu vert sur cette liste.

Beaucoup de ses coéquipiers voulaient parfois l'étrangler, telle était la frustration que Taarabt provoquerait sur et en dehors du terrain, mais l'adorable voyou était un talent incroyable – personne ne peut le nier.

Après deux périodes de prêt productives, l'ancien homme de Tottenham a rejoint le club de façon permanente en août 2010.

Taarabt a été le point d'orgue de la saison victorieuse du QPR en 2010/2011, marquant incroyablement 19 buts et enregistrant 21 passes décisives, alors que les Rs ont mis fin à un exode de 15 ans de l'élite.

L'énigmatique meneur de jeu a connu des points forts en Premier League, mais s'est évanoui dans la médiocrité dans les années qui ont suivi.

Il s'est depuis réveillé de la nature, brillant en Ligue des champions pour Benfica cette saison.

.

Adel Taarabt, à droite, était le talisman de QPR pendant la saison 2010/2011 et reste une figure populaire en W12

Lecture – Jason Roberts

‘The Big Bad Wolf’ a été le fer de lance de la campagne de promotion de la Premier League de Reading en 2012 – et il a fait exactement cela.

Avec une abondance d'expérience de haut vol à son actif, Roberts a galvanisé les Royals et a joué un rôle de premier plan dans leur éventuelle promotion sur la terre promise, marquant six fois au cours des derniers mois de la saison.

Les blessures ont réduit ses progrès la saison suivante, mais malgré cela, sa reconnaissance lors d'un bref séjour dans le Berkshire ne peut être oubliée. Les fans de lecture se souviennent de lui avec tendresse et raison.

.

Jason Roberts a fait une énorme contribution à Reading

Mercredi de Sheffield – Keiren Westwood

Mercredi, Westwood fait partie du mobilier, le joueur de 35 ans jouant entre les bâtons pendant la majeure partie de la décennie à Hillsborough.

L'international de la République d'Irlande s'est révélé être une paire de mains très sûre et un excellent stoppeur de tir dans le processus.

Il a 67 draps blancs en 179 apparitions pour le club, avec ses qualités de leader dont un certain nombre de ses coéquipiers ont parlé avec éclat dans le passé.

.

Keiren Westwood a été un fidèle serviteur de Sheffield mercredi

Stoke – Peter Crouch

L'attaquant dégingandé a adoré marquer des buts pour les Potters lors de son passage de sept ans et demi au club.

On attendait beaucoup de Crouch lors de son arrivée dans le Staffordshire, les Potters battant leur record de transfert pour acquérir l'attaquant géant pour 11 millions de livres sterling à Tottenham.

Le superbe but de Crouch contre Manchester City restera à jamais gravé dans le folklore du club, fouettant outrageusement au-delà de Joe Hart devant le Boothen End.

Le président de Stoke, Peter Coates, lui a envoyé une lettre à son départ du club plus tôt cette année, exprimant son admiration pour le joueur de 38 ans et l'invitant à revenir en tant qu'invité à tout moment.

.

Peter Crouch a eu un splendide sort de sept ans et demi à Stoke

Swansea – Scott Sinclair

L'ailier n'était avec Swansea que depuis un peu plus de deux saisons, mais il a assuré sa place dans le folklore des Swans pendant son séjour au Liberty Stadium.

Sinclair a inspiré les Swans à la promotion en Premier League lors de la saison 2010/11, marquant un triplé sensationnel lors de la finale des play-offs contre Reading.

Sa forme dans l'élite lui a finalement valu de déménager à Manchester City et les 8 millions de livres sterling que les Swans ont reçus pour lui, lui ont permis de réaliser un bénéfice significatif sur les 500000 livres sterling qu'ils avaient initialement dépensées pour lui.

.

Scott Sinclair a réussi un triplé pour Swansea lors de la finale des éliminatoires du Championnat 2011

West Brom – Gareth McAuley

Les sourcils ont été levés parmi les fans lorsque le patron de Baggies, Roy Hodgson, a fait une descente à Ipswich pour McAuley à l'été 2011.

Alors âgé de 31 ans, McAuley n'avait aucune expérience de jeu en Premier League, mais est devenu un pilier de la défense de West Brom pendant les sept prochaines années.

Au total, il a fait 227 apparitions pour l'Albion, développant un brillant partenariat avec Jonas Olsson au cœur de leur défense dans l'élite.

.

Gareth McAuley a vieilli comme un bon vin au cours des dernières étapes de sa carrière

Wigan Athletic – Victor Moses

Moïse a rejoint les Latics de Crystal Palace le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier 2010, scellant un déménagement de 2,5 millions de livres sterling à partir de Crystal Palace à court d'argent.

Moses a connu un séjour fructueux de deux ans et demi au DW Stadium, s'établissant comme l'un des joueurs les plus dangereux du côté gauche de la Premier League.

L'international nigérian a fait l'objet d'un vif intérêt de la part de Chelsea en août 2012, Wigan acceptant finalement une cinquième candidature des Bleus après quatre précédentes offres infructueuses.

.

Victor Moses a fait forte impression à Wigan