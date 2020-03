La mélancolie vivante de Soccer Mommy, Snarls et Worrier

“Circle the Drain”, une nouvelle jam anthosique et morose de Sophie Allison, la star de la pop indie de Nashville âgée de 22 ans qui enregistre en tant que Soccer Mommy, célèbre un phénomène qu’elle décrit comme “une tristesse inutile”. Une douce mélancolie d’autant plus perçante qu’il n’y a rien et personne à blâmer immédiatement. “Les choses semblent si basses parfois”, chante-t-elle au milieu de magnifiques tourbillons de guitares aqueuses, enveloppant un premier couplet douloureux chargé de phrases comme le sol dur et froid et une sensation qui résonne dans mon cerveau et je vacille sur un fil. “Même quand tout va bien.”

Le refrain, comme elle l’a récemment expliqué sur le podcast Song Exploder, vise la dualité downcast-up-upbeat – “C’est ce mélange étrange de vraiment triste, et ça donne aussi envie de le crier un peu” – Allison chérit tard Des succès des années 90 et du début des années 2000 comme «Torn» de Natalie Imbruglia ou «Soak up the Sun» de Sheryl Crow. (Hrishikesh Hirway, l’hôte de Song Exploder, interrompt utilement que «Torn» est sorti en 1997, l’année de la naissance d’Allison, et maintenant, personnellement, j’ai quelque chose à blâmer pour ma tristesse.) Lorsque «Circle the Drain» fait enfin exploser la façon dont tout vraiment chanson pop exceptionnelle doit, indie ou autre, la catharsis est réelle, et à ce point désespérément nécessaire.

“Cela commence à vous faire sentir comme,” Oh mon dieu, combien de fois puis-je faire cela? “”, A ajouté Allison de la mélancolie vague mais abrutissante qui l’a inspirée. “Je suis, comme, le perdre un peu en ce moment. Je ne sais pas combien de fois je pourrai me récupérer. »» Pour l’instant, cependant, une seule fois suffira.

Le nouvel album de Soccer Mommy, Color Theory, sorti fin février et une version plus sombre de son épisode rayonnant de défi en 2018, Clean, continue d’atteindre des pics comme celui-ci, alimenté par des sources d’angoisse de plus en plus spécifiques, à commencer par la bataille de 10 ans de sa mère contre le cancer. “T’aimer ne suffit pas / tu seras toujours profondément enfoncé quand ce sera fait”, chante Allison sur la pièce maîtresse à combustion lente “Le jaune est la couleur de ses yeux”; le refrain à la “Lumière grise” plus proche brisée se termine sur la ligne “Je regarde ma mère se noyer.” Que même ces moments les plus bas du monde – nichés au milieu de grains plus accrocheurs mais encore plus denses comme «Rampant dans ma peau» et «Lucy» – se sentent cathartiques et d’une manière ou d’une autre réconfortants témoignent de l’extraordinaire capacité d’Allison à exprimer sa tristesse, inutile ou non , comme une arme qui pourrait aider à faire reculer la tristesse elle-même.

Deux grands albums sortis vendredi conservent cette même énergie avec des guitares plus bruyantes, des gémissements plus nets et un flair également atomique pour une mélancolie vive. “Je vous attends / Pour que ça vaille le coup / Que je sois coincé ici / Je suis tellement coincé ici”, rugit la chanteuse-guitariste de Snarls, Chlo White, à la conclusion explosive de “Walk in the Woods”, le piste de lancement sur Burst, le premier album du groupe prééminent “emo glitter pop” de Columbus, Ohio, le scintillement étant, bien sûr, un élément crucial de la bombe.

Les chansons de Snarls, de la valse croquante «Marbles» (comme dans «Je pense que j’ai perdu mes billes») à une ballade méga-cathartique encore plus croquante appelée «All of This Will End», sont alimentées par la double voix des blancs et du chanteur. -bassiste Riley Hall, qui trouve la solidarité face à la fureur et l’angoisse écrasante, s’il y a une cible facilement identifiable pour ces émotions (“Vous / Votre chapeau stupide / Je ne peux pas vous surmonter”, commence le jangling de pouvoir “Qu’est-ce que Ça prend “) ou pas. White, tout en discutant récemment avec son alternatif hebdomadaire local Columbus Alive, a expliqué son point de vue de cette façon:

“Cela me fait parfois pleurer”, a déclaré White. “Il y a une scène particulière dans Family Guy où il est 2 heures du matin, et Meg est simplement allongée dans son lit avec ses écouteurs et un iPod Nano, braillant tout seul – pleurant doucement et silencieusement. C’est moi. Tard dans la nuit, quand je suis vraiment dans mes sensations, c’est comme ça que j’obtiens. Cela me fait me sentir mieux. … Cela m’a fait réaliser que j’ai dépassé cette chose, donc je peux maintenant dépasser cette prochaine chose que je traverse. … j’ai toujours peur comme de la merde. Mais je vais bien.”

Meg Griffin fondant tranquillement au milieu de la nuit est une image fantaisiste mais étonnamment bouleversante à garder dans la tête pendant que Burst fait rage, produisant avec une rotation plus déformée sur le pop-punk du début du siècle qui sous-tend également Soccer Mommy’s meilleur travail. Mais cette pensée rend également les moments de triomphe de ce disque, ou du moins de défi mutuellement hurlé, plus dur. “Les cheveux” semblent hocher la tête à l’un des mécanismes d’adaptation de White: “J’ai une crise d’identité presque tous les jours de ma vie”, avait-elle déclaré à Alive dans une interview antérieure en 2019. «J’exprime particulièrement cela à travers le maquillage et les perruques.» C’est assez merveilleux, alors, de les enraciner alors que White et Hall s’installent dans un chant de «vous / ne pouvez pas / dites-moi quoi faire». C’est un refrain après le cœur de Sheryl Crow.

Même énergie: “Laisse-moi juste avoir le plaisir que je veux”, plaide la chanteuse-guitariste Lauren Denitzio du groupe pop-punk le plus punk de Brooklyn, Worriers, qui n’aime pas beaucoup les paillettes (ou Sheryl), mais apporte un une inquiétude surprenante à leur colère, politiquement engagée mais aussi douloureusement intime, qui vous attire immédiatement. (À la mode classique «titre de chanson pop-punk aléatoire avec ironie», cet air particulier s’appelle «Chicago Style Pizza Is Terrible».) La meilleure chanson du premier album du quatuor, Imaginary Life 2015 (produite par Laura Jane de Against Me!) Grace), s’appelle «Good Luck». Il dure deux minutes et une seconde, et le refrain se déroule comme suit:

Je ne vais pas mentir

Je ne vais pas mentir

j’éspere que tu

J’espère que tu détestes la Nouvelle-Angleterre

Exceptionnel. Denitzio, qui préfère leur / leur pronoms, énonce avec une netteté de champion du débat, et tout au long du troisième album du groupe, You or Someone You Know, navigue au lendemain d’une séparation romantique avec une clarté autodérision, à partir du swing effronté de «PWR CPLE ”(“ J’ai dit que nous le découvririons / Vous avez dit que nous étions une équipe de rêve / Éloignez-vous de moi ”) à la chanson intitulée“ What Comes Next? ” qui se résout par la phrase «J’ai tout l’amour dont j’ai besoin». La révélation cette fois-ci, pour les fans d’Imaginary Life ou de Worriers, le titre 2017, Survival Pop, est un titre plus silencieux comme «Terrible Boyfriend», un côté frêle et moins féroce du groupe qui coupe naturellement encore plus profondément. Le refrain de celui-ci est également exceptionnel, bien qu’il ne soit pas exactement joué pour rire:

Et si nous sommes honnêtes

Je n’étais pas fait pour te prendre

Maintenant, une main gauche plus légère n’est pas si mauvaise

Parce que je fais un terrible petit ami

Je fais un terrible petit ami

Il y a aussi une catharsis exquise dans cette tristesse, même si la douce élégance de la mélodie de Denitzio pourrait vous laisser saisir un iPod Nano à 2 heures du matin. Vous ne confondrez pas cette chanson avec «Torn», non, mais il est tout aussi bon de s’imaginer même soi-même hurlant.

