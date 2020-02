La mémoire de LeBron James a rappelé chaque détail de la fin du jeu All-Star

LeBron James possède l’un des cerveaux les plus impressionnants du sport, et sa mémoire photographique continue d’étonner, peu importe le nombre de fois où nous en entendons parler. Parfois, nous avons même la chance de le voir se souvenir d’une série complète d’événements de basket-ball, et ce fut le cas lors du premier entraînement des Lakers après le NBA All-Star Weekend.

Le All-Star Game a été amusant comme l’enfer pour la première fois depuis longtemps grâce à un nouveau format qui a obligé les deux équipes à se verrouiller défensivement et à dessiner des jeux pour gagner. James a rappelé le jeu final qui a scellé la victoire de son équipe sur l’équipe Giannis.

Voici ce qu’il a dit:

L’entraîneur a dessiné un jeu dans le temps mort pour obtenir un pin-up pour Kawhi [Leonard.] Il faisait le match Toronto-Philly match-clincher où il a frappé le tir au-dessus [Joel] Embiid. Ils sont passés sur AD, et deux gars sont allés sur AD, donc Kawhi est allé à James [Harden.] James a conduit la ligne de base et l’a jetée au CP [Chris Paul] au coin. Et puis CP a roulé au milieu, me l’a renvoyé. Et ils ont été brouillés défensivement. Pendant une seconde, j’étais sur le point d’aller en tête-à-tête que vous avez vu sur la photo que j’ai postée de moi et de Giannis. Puis quand j’ai vu Kyle Lowry sur Anthony – mec, j’ai l’air fou de t’appeler Anthony. Je traîne avec ta famille depuis trop longtemps, ils t’appellent Anthony – Quand j’ai vu Kyle sur AD, nous avons établi un contact visuel et je savais déjà qu’il allait se cacher, c’était juste un jeu de bang-bang juste là.

Et oui, c’est ce qui s’est passé lors d’une pièce de théâtre quatre jours avant dans un match qui ne voulait absolument rien dire.

James l’a fait en séries éliminatoires il y a deux ans

En 2018, lors de la finale de la Conférence de l’Est, James a récité une séquence complète de deux minutes du quatrième trimestre aux médias. Il a eu de légères erreurs, mais pour la plupart, il se souvenait de la course 7-0 des Celtics qui comprenait un dunk de Marcus Morris, un lay-up Jayson Tatum d’un océan à l’autre et plusieurs coéquipiers de James manquant des tirs.

David Griffin, ancien directeur général des Cavs, a également parlé de la mémoire de James

Sur le podcast Bill Simmons, Griffin se souvenait d’une époque où James n’utilisait pas seulement sa mémoire pour le succès de Cavs. Il a dit à l’attaquant des Raptors de l’époque, Patrick Patterson, où jouer.

«J’étais aussi dans le gymnase quand je l’ai regardé par terre contre Toronto dire à Patrick Patterson où il était censé aller sur le jeu qu’ils avaient interrompu à la fin du quatrième quart-temps, a dit Griffin.. “Il était comme” non Pat, tu es censé rester là-bas et tu vas épingler DeMar [DeRozan] par ici.'”

Les amis de James au lycée détestaient jouer contre lui dans les jeux vidéo

Dans la pièce de Brian Windhorst d’ESPN sur l’esprit de James, il a parlé à Brandon Weems, l’un des amis de longue date de la superstar qui détestait jouer contre lui dans les jeux vidéo.

“Quand nous grandissions, nous jouions à ce jeu de combat sur la Sega Genesis appelé Shaq Fu”, a déclaré Weems. «LeBron était le seul à avoir mémorisé tous les mouvements et il gagnerait donc à chaque fois. Nous pensions tous qu’il trichait définitivement. »

Cela continue jusqu’à ce jour.

“Quand vous jouez Madden avec lui maintenant, vous devez faire attention aux équipes que vous prenez, car il saura quels étaient vos plans de jeu dans le passé lorsque vous avez joué avec lui et il choisira l’équipe adverse en sachant quelles parties vous voulez pour courir », a déclaré Weems. “Vous feriez mieux de sauvegarder votre jeu préféré aussi, car il se souviendra de ce que vous avez couru auparavant dans des situations et sera prêt pour cela. Votre seul espoir est de le sauver jusqu’à la fin et d’essayer de le surprendre. »

James ne cesse de nous étonner

James aurait pu être un grand joueur de la NBA en se basant uniquement sur sa taille, son athlétisme, sa force et ses compétences. Ce qui a fait de lui sans doute le meilleur joueur de l’histoire du sport, c’est de combiner tous ces traits avec un cerveau remarquable.

La mémoire de James est un sujet d’intérêt depuis que Windhorst a écrit sur le sujet en 2014. Il est agréable de recevoir des rappels périodiques à quel point il est impressionnant.