La mentalité Mamba perdure au Super Bowl de cette année

Dans les vestiaires de la NFL au cours des deux dernières décennies, les présentations des coéquipiers ont suivi un schéma similaire. Les joueurs ont appris les noms des autres, puis ils ont commencé à parler de Kobe Bryant. “Savez-vous combien de fois j’ai discuté de LeBron contre Kobe?”, A déclaré le secondeur en chef Damien Wilson lors de la journée des médias du Super Bowl LIV. «Kobe est Batman et LeBron est Superman. Ce ne sera jamais pareil. Jamais.”

La semaine du Super Bowl s’est ouverte lundi avec peu de discussions sur le Super Bowl actuel. La mort de Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche a été discutée par presque tous les joueurs, entraîneurs et cadres présents. Bryant a été un sujet de conversation principal car il a longtemps été un sujet de conversation majeur dans le football, un sport qu’il n’a jamais pratiqué mais sur lequel il a eu un impact démesuré. Bryant a été au centre de la journée des médias parce que le football n’est qu’un autre coin de l’univers qu’il a contribué à façonner.

Peu de gens en dehors du jeu – et peu à l’intérieur – sont vénérés comme Bryant. Il est l’un des athlètes les plus influents de toute une génération de joueurs de football. Patrick Mahomes a déclaré aux journalistes lundi qu’il regardait des vidéos de Kobe avant ses propres matchs – non seulement des faits saillants de Bryant, mais de lui parlant de pièces de théâtre. George Kittle a déclaré que, avec ses parents, Kobe est la raison pour laquelle il fait du sport. Il portait le maillot de Bryant no. 24 au lycée. Il n’y a pas grand-chose qui puisse arrêter le cycle d’auto-obsession de la NFL, mais Kobe est différent.

Les deux équipes ont appris la mort de Bryant lors d’un vol vers Miami. La nouvelle se répandit rapidement dans leurs avions respectifs. Le receveur de Niners, Richie James, a dit qu’il se sentait tellement mal qu’il s’est évanoui pour le reste du vol. Certains 49ers m’ont dit qu’ils refusaient de croire que c’était vrai jusqu’à ce qu’ils atterrissent et voient des rapports corroborants. “Tout le monde souhaitait que ce soit une fausse nouvelle”, a déclaré le plaqueur défensif des Chiefs Mike Pennel. «Cela ne semblait presque pas réel. Ce n’est toujours pas le cas. ”

Dans les vestiaires de la NFL, Bryant était un avatar de l’éthique de travail implacable qui transcende un seul sport et fait appel à la nature physique et frénétique du football. Kobe aurait été un grand joueur de football parce qu’il l’aurait été. Au lieu de cela, il a inspiré une génération de grands joueurs qui ont adoré son approche du jeu. “La plupart de la conversation [NFL] les vestiaires ne sont pas autour du football, ils sont autour du basket. C’est Kobe-LeBron, Kobe-Jordan, qui a fait ceci, qui a fait cela », m’a dit Geoff Schwartz, qui a joué huit ans dans la ligue. “Pour nous tous, la génération qui a grandi avec Kobe en tant que gars, nous avons raté les années de Jordan, et Kobe était le meilleur joueur du monde. Et même lorsque LeBron est arrivé, [the guy] était toujours Kobe. Je pense plus parce qu’il y a eu un feu compétitif, et beaucoup d’entre nous connaissent ce sentiment, d’en faire trop. »

La génération décrite par Schwartz comprend 31 ans, à Compton, en Californie, Richard Sherman, un ami de Bryant et un grand fan des Lakers. “Il n’y a pas assez de mots dans mon vocabulaire pour lui donner le respect et les éloges qu’il mérite”, a déclaré Sherman à propos de Bryant lundi. Le demi de coin des 49ers a déclaré qu’il était triste la plupart de son temps à Miami, jusqu’à ce qu’il réfléchisse à ce que Bryant lui dirait sur le traitement d’une perte aussi profonde. “Il me disait d’arrêter d’être un bébé et un homme et de jouer et de le faire en son honneur et de gagner ce match pour lui, et c’est ce que nous allons essayer de faire”, a déclaré Sherman. «Je vais aller là-bas et essayer de jouer un ballon dominant comme il le voulait. La mentalité Mamba vit toujours. »

«Je vais aller là-bas et essayer de jouer un ballon dominant comme il le voulait. La mentalité Mamba vit toujours. »- Richard Sherman

La mentalité Mamba aide à expliquer pourquoi Bryant était si aimé non seulement dans la communauté du basket-ball, mais dans tous les sports, du football au football en passant par le tennis. Sherman a déclaré que son moment le plus mamba-esque est venu quand il a déchiré son Achille en tant que membre des Seahawks en 2017. Il a vu Bryant déchirer son Achille en 2013 et tirer un coup franc par la suite, et l’image est restée avec lui. «Je l’ai vu le faire. Une fois que j’ai déchiré le mien. Je savais que je devais partir. Je devais pouvoir partir », a déclaré Sherman. “Je ne me souviens d’aucun talent générationnel allant comme ça avant son temps comme Kobe l’a fait. Je pense que c’est triste: il allait être bien plus que du basket-ball. Je pense que le basket-ball allait finir par être une petite partie de qui il était. ”

Bryant laisse un héritage si colossal qu’il est difficile à comprendre, de son rôle dans le monde de la NBA à son importance à Los Angeles en passant par son cas de viol de 2003 pour lequel des accusations criminelles ont été abandonnées et un règlement civil a été conclu plus tard. Il était un mythe et un homme à parts égales, et son décès soudain a déclenché des discussions sur tous les aspects de sa vie: ses cinq titres, son jeu de 81 points, sa tournée d’adieu, son mentorat de jeunes athlètes et son rôle de mari et de père. .

«L’impact qu’il a eu sur ma vie, c’était énorme. La façon dont il a pu se débrouiller tous les jours quand j’étais enfant, l’éthique du travail, l’intensité qu’il devait être grande chaque jour. »- Patrick Mahomes

L’implication de Bryant dans le football s’est produite de manière grande et petite. Il a parlé aux Eagles 2017 lors de leur saison gagnante du Super Bowl et aux Browns et Patriots l’année suivante. Il a parlé aux Chargers de la formation aux médias et les Saints de 2018 ont fait de «Mamba Mentality» un cri de ralliement. Mahomes a un type particulier de génie dans lequel il prend de petits morceaux de son jeu à d’innombrables personnes, mais il a clairement indiqué qu’il en tirait beaucoup de Bryant. “Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Kobe, mais l’impact qu’il a eu sur ma vie, c’était énorme”, a déclaré Mahomes. “La façon dont il a pu se débrouiller chaque jour quand j’étais enfant, l’éthique du travail, l’intensité qu’il devait être formidable chaque jour.” Mahomes a dit qu’il regardait des vidéos YouTube de Bryant parler à cause de la façon dont “il a tout mis En perspective. Sur et hors du terrain. Avec ses enfants. Son entreprise et son jeu. »

Kobe a fait partie intégrante de la vie de cette génération. Les Lakers ont rédigé Bryant en juin 1996; Mecole Hardman, le récepteur large recrue des Chiefs et le choix du deuxième tour en 2019, est né en mars 1998. Alors que Kobe passait du phénomène du lycée à l’un des visages prééminents du sport, les joueurs de la NFL – passés, présents et futurs – ont regardé avec admiration.

“[Talking about Kobe] a commencé au lycée pour beaucoup de gars », a déclaré Pennel. «Mais je pense que lui ayant un impact sur la communauté noire, il était une icône. Ce qu’il a fait pour la communauté en tant que père noir, une icône noire positive, je pense que c’est ce qui est discuté dans les vestiaires. Les gars ont le cœur brisé et beaucoup d’entre eux ont parlé de ce qu’il a fait hors du terrain plus que sur le terrain. »

Le football reprend dimanche. Les discussions sur le football reprendront plus tard cette semaine. Et l’impact de Bryant sur un sport qu’il n’a pas pratiqué continuera. Sherman a déclaré aux journalistes qu’il voulait gagner ce Super Bowl pour Bryant. Telle est la transcendance de Kobe que de nombreux joueurs de Chiefs veulent aussi la gagner pour lui.

