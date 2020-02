La mère de Cavani demande à Cerezo de rectifier pour le signer en été

Bien que, comme l’a dit Eduardo Inda, Miami Inter annoncera dans les prochains jours la signature de l’Uruguayen pour le prochain cours, la mère de l’attaquant n’exclut pas qu’il puisse signer pour le Athlète de Madrid. Bien sûr, afin d’avoir des options de recrutement Edinson Cavani dans son équipe, Enrique Cerezo doit demander pardon avant.

“Il n’est pas impossible qu’Edinson puisse aller à l’Atlético de Madrid en été, tant que le président rectifie ce qu’il a dit. Nous ne sommes pas méchants et tout peut être réglé si vous rétractez ce que vous avez dit. », A déclaré Berta Gomez dans AS. La mère d’Edinson Cavani a fait référence aux paroles d’Enrique Cerezo, qui a déclaré: «Je trouve dommage la situation de certains joueurs avec leurs représentants et leurs familles. Nous ne sommes pas là pour être amarrés“

“Nous ne comprenions pas pourquoi le président a dit une telle barbarie. C’était hors de propos. Ça fait très mal, car il est absolument faux que Walter ait demandé un bonus de signature. Cet homme, ce qu’il aurait dû faire, c’est de dire à ses fans pourquoi Cavani n’est vraiment pas allé à l’Atlético, et c’est parce que, d’abord, le PSG n’a pas voulu le laisser sortir et, deuxièmement, l’Atlético n’a jamais atteint ce que le PSG avait demandé lorsqu’il a ensuite envisagé de négocier.», A-t-il ajouté.

Cavani attendait l’Atlético de Madrid malgré une offre importante de l’Inter Miami reconnue par sa mère

Mère de Cavani Il a confirmé que l’Inter Miami était l’une des équipes qui avait soumissionné pour lui sur le marché d’hiver, ce qui a également révélé le directeur d’OKDIARIO, Eduardo Inda: «Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème, car si c’était pour de l’argent je serais allé à Manchester United, Chelsea ou Inter Miami, ce qui lui a fait une offre importante. N’oublie à personne que mon fils a une carrière impeccable, est un professionnel complet, et que la pression qu’il a exercée sur le PSG en ne jouant pas pour aller à l’Atlético est une tache dans sa carrière. »