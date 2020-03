La mère de Cristiano Ronaldo, de l’hôpital: “J’ai eu beaucoup de chance”

Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message rassurant et reconnaissant à tous ses partisans pour l’intérêt manifesté après avoir subi un accident vasculaire cérébral dans les premières heures du lundi au mardi.

Cristiano Ronaldo a déménagé à Funchal pour être avec elle et mardi après-midi, il a indiqué qu’il était stable et qu’il se remettait de peur. Maintenant, c’est sa mère, toujours admise à l’hôpital, qui voulait envoyer un message de remerciement à tout le monde.

«Juste pour te dire ça Je me remets bien, je me plains déjà beaucoup de rester au lit pendant plusieurs heures, mais je sais que c’est pour mon bien », a écrit la mère de Cristiano Ronaldo. “Dans quelques jours, je commencerai ma routine habituelle, si Dieu le veut”, a ajouté Dolores Aveiro.

«Tout n’était qu’une frayeur, je vais bien, conscient de ce qui m’est arrivé et avec la certitude d’avoir eu beaucoup de chance»Il a continué à expliquer. “Je remercie l’équipe médicale et tous les professionnels qui m’ont accompagné”, a-t-il ajouté avant de remercier “les messages de soutien constants” que lit sa fille Katia.

«Merci pour les prières et les énergies positives partout. Merci à mes enfants, mes petits-enfants, frères et amis. Je voudrais vous remercier pour votre compréhension et maintenir ma confidentialité. J’ai vraiment pensé que cela valait quelques mots, même si ce n’est pas moi qui ai écrit le texte, j’ai dicté tout ce que je voulais dire. Merci à tous », a conclu la mère de Cristiano Ronaldo.

