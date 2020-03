La MLB a repoussé la journée d’ouverture

La Major League Baseball suspendra l’entraînement printanier et retardera le début de la saison 2020 d’au moins deux semaines à mesure que le pays et le monde réagiront à la pandémie de COVID-19.

Alors même que les matchs d’entraînement du printemps se jouaient jeudi à guichets fermés, les propriétaires de club et le commissaire Rob Manfred ont tenu une conférence téléphonique pour discuter des prochaines étapes. Leur décision était une ligne de conduite qui était rapidement devenue inévitable.

Partout dans le monde, les ligues sportives ont traité la propagation du coronavirus de diverses manières incrémentielles: boucler les journalistes des vestiaires, jouer à des jeux sans fans et annuler complètement les événements ou suspendre les opérations. MLB n’est que la dernière organisation à arriver à cette dernière étape.

La NBA a suspendu sa saison mercredi soir, après que le centre de jazz Rudy Gobert aurait été testé positif au virus juste avant le début du match de l’équipe à Oklahoma City. Plus tôt dans la journée, la NCAA avait annoncé son intention de disputer les tournois March Madness pour hommes et femmes, qui devaient commencer le 17 mars, en l’absence de fans. jeudi, un certain nombre de tournois de conférence de basket-ball ont été annulés. En Europe, les ligues de football de Serie A en Italie à La Liga en Espagne ont suspendu leurs saisons. Des sports individuels comme le tennis, le golf et la course automobile ont annulé des événements. Et en Asie, les ligues de baseball de premier plan au Japon et en Corée du Sud – NPB et KBO, respectivement – ont retardé le début de leurs saisons, établissant probablement le modèle pour MLB.

MLB était initialement réticent à modifier ses opérations. Mercredi soir, Jeff Passan d’ESPN a rapporté que le baseball avait le temps de prendre une décision, par rapport aux sports de saison comme le basket-ball, car la journée d’ouverture n’était pas prévue avant deux semaines. Mais comme un nombre croissant de gouvernements étatiques et locaux ont recommandé ou ordonné l’annulation de grands rassemblements publics, le calendrier initial de la journée d’ouverture est devenu intenable.

En raison de ces déclarations publiques, à compter de jeudi matin, les équipes suivantes n’auraient pas été en mesure d’organiser ou de déconseiller officiellement d’organiser des matchs avec des fans: les Yankees, Mets, Mariners, Reds, Indians, Padres, Angels, Dodgers, Giants, Athlétisme, championnats nationaux, rayons, Marlins, tigres et Phillies. C’est la moitié de la ligue, avec plus d’équipes susceptibles de les rejoindre bientôt.

La MLB a d’abord discuté du déplacement des matchs en dehors de ces zones limitées – en Arizona, par exemple, où des clubs comme les Mariners ont déjà des installations d’entraînement de printemps. Mais même ce plan ne fonctionnerait pas dans la pratique, étant donné la nature de COVID-19. Un expert sur les menaces de pandémie a déclaré au Los Angeles Times cette semaine que l’idée «ne fait que mendier plus de personnes pour être infectées et plus de personnes pour mourir. C’est une très mauvaise idée. “

Des joueurs éminents semblaient également arriver à cette conclusion. David Price a déclaré jeudi à propos d’une suspension: «Ça doit arriver. C’est tellement plus grand que le sport. J’ai deux enfants. ” Jason Heyward a mentionné son inquiétude pour la sécurité de ses parents. Et Max Scherzer a déclaré aux journalistes que, parce que des joueurs d’autres sports – comme Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell en basket-ball, et le défenseur de la Juventus Daniele Rugani en football européen – se sont révélés positifs: «Je pense que nous serions un peu naïfs de penser qu’il n’y en a pas un joueur dans l’un des camps de la MLB en ce moment qui ne l’a pas encore contracté. “

Même un seul joueur dont le test est positif induirait des effets d’entraînement et retarderait davantage les parties alors que les joueurs concernés s’isolaient et que toutes les personnes contactées devaient être testées. En NBA, les équipes qui ont récemment joué au Jazz ont dit à leurs joueurs de s’auto-mettre en quarantaine. Ces ondulations s’étendraient à des communautés plus larges – pensez à tous les préposés au club-house et aux employés et fans de l’équipe qui ont interagi avec les joueurs ce printemps – et à travers les sports également. Le père de Mitchell a récemment assisté à l’un des matchs de son fils, puis est retourné à son travail de jour, où il travaille comme cadre des Mets et a travaillé au complexe d’entraînement de printemps de l’équipe.

Si la saison régulière est raccourcie en raison d’un départ retardé, et non simplement reporté, ce sera la première fois pour la MLB depuis la grève de 1994-1995 – et la première pour des raisons non liées à l’ABC depuis 1918, il y a plus de 100 ans, lorsque La Première Guerre mondiale a forcé la fin abrupte de la saison régulière à la fête du Travail et les World Series se sont déroulées du 5 au 11 septembre.

Comme l’a noté Ken Rosenthal dans The Athletic, la saison 1995, qui a commencé tard et s’est déroulée en 144 matchs, pourrait fournir un modèle pour un horaire réduit une fois que le baseball sera de retour. Ou, a-t-il poursuivi, si les propriétaires poussent à jouer une saison complète et à sécuriser les 162 jeux, la MLB pourrait annuler la pause des All-Star et jouer pendant cette semaine, et / ou prolonger la saison plus tard à l’automne et déplacer les séries éliminatoires matchs des régions froides aux stades neutres avec des toits.

On ne sait pas comment les équipes continueront leurs préparatifs pour la saison avant cette date, surtout si elles ne savent pas quand elle commencera. Les lanceurs débutants avaient augmenté leur charge de travail de façon typique au printemps, par exemple, mais devront maintenant arrêter leur travail dans le jeu.

Mais c’est un problème pour l’avenir, quand (si?) La saison 2020 peut être programmée en toute conscience et prête à commencer. Pour l’instant, tout le sport – de Manfred aux propriétaires en passant par les joueurs et les fans – ne peut rien faire de plus qu’attendre.

Cette pièce a été mise à jour à 15h17. ET le 12 mars avec plus d’informations après publication.