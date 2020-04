La MLB annule la série londonienne entre Cubs et Cardinals

La Major League Baseball a annulé la série de deux matchs à Londres entre les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis, qui devait se jouer au Stade olympique du 13 au 14 juin.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a informé les employés de la MLB de l’annulation par le biais d’une note envoyée mercredi.

«Nous avons pris la décision car il était peu probable que les événements se poursuivent et une annulation rapide nous a permis de préserver d’importantes ressources financières.

La ligue avait déjà annulé ses séries de Mexico et de Porto Rico en mars. Les Diamondbacks et Padres devaient jouer les premiers matchs de la saison régulière à Mexico du 18 au 19 avril. Les Miami Marlins et les New York Mets devaient jouer à San Juan, Porto Rico, du 28 au 30 avril.

