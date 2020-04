De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. a11

Londres La Major League Baseball (MLB) a annulé hier la série de matchs entre les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis qui se tiendra à Londres, en Angleterre, du 13 au 14 juin. Auparavant, la Gran Carpa avait suspendu les deux matchs qui se dérouleraient à Mexico entre les San Diego Padres et les Arizona Diamondbacks, les 18 et 19 avril, au stade Alfredo Harp Helú.

