La MLB doit avoir des micros dans les vrais jeux

La Ligue majeure de baseball s’est révélée terrible à bien des égards, notamment en rendant ses joueurs vedettes plus commercialisables et plus amusants à regarder pour les fans occasionnels. Mike Trout, par exemple, devrait être une star encore plus grande que lui, pas seulement lorsqu’il frappe des balles de golf sur la lune à Topgolf.

Alors que Rob Manfred a totalement reniflé en punissant les joueurs pour avoir triché leur chemin vers un championnat, il pourrait obtenir une grosse victoire pour la ligue avec un coup, peut-être pas si simple – faire en sorte que des joueurs de grande renommée avec des personnalités amusantes soient micro. pour certains matchs en saison régulière.

Nous avons de nouveau appris lundi à quel point cela peut être amusant, alors que les stars des Cubs Kris Bryant et Anthony Rizzo ont essentiellement présenté leur propre spectacle tout en se confrontant aux Angels dans un match d’entraînement printanier en Arizona.

Les deux joueurs se sont amusés à faire des va-et-vient avec des conversations sur le terrain, mais les meilleurs moments sont venus quand ils étaient au marbre.

Bryant, lors d’un match au bâton, s’est amusé à prétendre qu’il avait peur d’un lancer entrant en disant «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu…» avant de l’encrasser sur la ligne de champ gauche. Il a ensuite plaisanté sur sa fatigue en retournant dans la boîte du frappeur pour reprendre sa batte.

Rizzo a pris les choses à un autre niveau lors d’une longue frappe au bâton quand il a pris un coup amusant sur les Astros de Houston tout en essayant de deviner quel terrain il verrait ensuite.

Je suis sûr que les joueurs ne voudraient pas faire cela pendant les matchs qui comptent, mais les joueurs de la NFL le font chaque semaine dans des matchs qui sont beaucoup plus dangereux que les matchs de baseball, donc ça devrait être quelque chose qui peut être fait.

Le baseball est une longue saison, avec de longs matchs qui peuvent vraiment devenir assez ennuyeux. Quelle meilleure façon de rendre les choses intéressantes que de faire entrer les fans dans le jeu en écoutant les joueurs au fur et à mesure? Je ne me souciais pas du tout du match Cubs-Angels lundi mais je suis resté pour voir ce que les joueurs allaient faire ensuite.

Je suppose que plus de gens le feraient aussi pendant la saison.

Le baseball est au milieu de l’un de ses pires moments de relations publiques dans l’histoire de la ligue, alors que les Astros tricheurs font la une des journaux.

Les joueurs mic-up pourraient être exactement ce qu’il faut pour que plus de gens s’intéressent à un jeu qui pourrait utiliser des raisons amusantes à regarder.

Le plaisir et la MLB ne sont pas vraiment allés ensemble si souvent récemment. Cela pourrait changer cela.

Le plus grand vainqueur de lundi: Trevor Bauer.

Le lanceur des Cincinnati Reds a propulsé le vol de pancartes à un tout nouveau niveau en disant à un frappeur lundi quel terrain allait arriver. C’était une ride amusante que je ne voyais pas se produire et je l’aime.

Coups rapides: ce que Brady a vraiment dit… Ne vous arrêtez jamais, Trae Young… Échange de maillots de Zion… Et plus encore!

– Maintenant, nous savons avec certitude ce que Tom Brady a dit lors de ce moment de touche à Syracuse ce week-end.

– Trae Young ne devrait jamais arrêter les défenseurs de la noix de muscade.

– Zion Williamson n’a-t-il vraiment pas donné son maillot à Javale McGee lors d’un échange de maillot d’après-match dimanche soir?

– LeBron James et d’autres joueurs de la NBA continuent de faire des erreurs étranges lors des passes dans les limites.

– Tony Romo vaut-il tout l’argent que CBS lui a donné? Voici un débat amusant entre Charles Curtis et Steven Ruiz.

