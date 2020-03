La MLB et les joueurs s’entendent sur les conditions qui doivent prévaloir aux États-Unis pour débuter la saison

Les équipes de la MLB attendent avec impatience le meilleur moment possible pour lancer la campagne 2020 | Mario Tama / .

Les joueurs et la ligue ont convenu que la saison 2020 de la MLB ne commencera pas avant:

– Il n’y a aucune interdiction sur les rassemblements de masse qui limitent la capacité de jouer devant les fans *

– Il n’y a aucune restriction de voyage

– Les experts médicaux déterminent que les jeux ne poseront pas de risque pour la santé des équipes et des fans

– Jeff Passan (@JeffPassan) 27 mars 2020

* La mise en garde acceptée par les joueurs et la ligue est qu’ils envisageront de jouer à des sites neutres au lieu de terrains de balle à domicile – et examineront la faisabilité de jouer dans des stades vides et à quel point une solution peut être appropriée pour les deux côtés et en particulier les fans.

