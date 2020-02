La MLS est toujours à des kilomètres de la MX League

Une nouvelle édition du Ligue des Champions de la Concacaf avec la même histoire que toujours: la MX League au-dessus des autres. Et est-ce l’un des candidats les plus forts pour briser 14 ans d’hégémonie aztèque à propos de ce titre sont (ou étaient) Los Angeles FC, l’équipe se sent de la MLS, vainqueur du Supporters Shield l’an dernier, mais n’a pas pu contre Léon de Ignacio Ambriz et ils prennent deux buts contre pour recevoir le retour la semaine prochaine.

Ce résultat est un nouveau seau d’eau froide Directement dans le cœur des fans américains, qui commencent chaque saison avec l’illusion de vous concurrencer avec les équipes du Mexique, mais que chaque année, ils ramènent le même résultat à la maison, à l’exception d’une ou l’autre surprise en cours de route.

Il faut mentionner que il n’est pas 100% juste de faire la comparaison entre deux ligues selon un matchet beaucoup moins si l’on considère que le LAFC (comme toutes les équipes MLS) arriver à la Ligue des champions de la CONCACAF en pleine pré-saison, tandis que les clubs de la MX League commencent après avoir joué 6 jours du tournoi officiel; Donc le manque de rythme et le rythme de compétition font défaut et influencent le résultat final.

Ce problème ne vient pas du Mexique, ni de sa ligue et encore moins de la Fiera, car selon ce règlement toutes les équipes américaines sont gouvernées et ce sont les mêmes normes qu’elles suivent et respectent depuis longtemps. Ceux-là mêmes qui les ont fait grandir et qu’ils espèrent conserver afin de s’améliorer à l’international et de remporter, un jour, un titre continental, comme l’a fait le Galaxy en 2000 contre l’Olympia du Honduras, le dernier (deux) champion américain.

S’ils sont fidèles à leur réglementation, ils auront des améliorations soutenues, de meilleurs joueurs et éventuellement une meilleure analyse tactique; Cependant, pour l’instant, cela ne suffit pas pour rivaliser avec les équipes mexicaines et le match de mardi soir entre Lion et Les anges C’était le test le plus difficile qui pouvait être présenté.

LION 2-0 LAFC

Il sera toujours injuste de comparer deux équipes lorsque l’une arrive pleinement impliquée dans la ligue et que l’autre joue son premier match officiel depuis octobre 2019.

Sans compter cela, LAFC représentant la MLS voit les KILOMÈTRES du Lion et de la Ligue MX. @ TheChampions pic.twitter.com/J2j11Hugz9

Le LAFC doit avoir été anéanti d’Aguascalientes, mais d’une manière ou d’une autre, ils arrivent vivants, dans l’espoir de réaliser un miracle pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, parce que c’est un vrai miracle. Ils n’ont pas tout à fait démontré un jeu clair et bien qu’ils aient la théorie de la tactique, son exécution est désastreuse.

LAFC a besoin de beaucoup de travail et de tournageEh bien, même sans deux de ses meilleurs hommes (Diomande et Atuesta), le football de cette équipe est d’une autre catégorie. Pour beaucoup de temps? peut-être pas, mais à ce rythme et avec ce calendrier, le scénario sera toujours plus compliqué.

