La Mora mexicaine conquiert un autre titre en Malaisie

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a11

Lorsque l’épidémie de coronavirus a commencé, l’entraîneur mexicain Benjamín Mora a remporté la Super Coupe de Malaisie avec le Johor Darul Ta’Zim fin février, battant Kedah FA 1-0, son cinquième titre dans le pays asiatique. Cependant, les mesures préventives contre les maladies respiratoires ont déjà eu un impact sur le développement de l’entraîneur, après la suspension de la Ligue des champions d’Asie.

Étant proche de la Chine, foyer d’infection du Covid-19, Mora a noté que les mêmes précautions sont prises comme partout: l’utilisation de l’antibactérien et du masque facial, n’étant pas dans des endroits surpeuplés, mais il y a beaucoup de désinformation ou de fausses données.

Mora a pu jouir d’un titre de plus avec Johor peu de temps avant que les mesures internationales contre le coronavirus dans la région ne soient levées, telles que la suspension de la ligue voisine de Thaïlande et la Ligue des champions d’Asie elle-même.

C’est la troisième Super Coupe consécutive que Johor a conquise et je suis fier de cette réalisation historique, a déclaré l’entraîneur tricolore lors d’un entretien téléphonique. Il était important de bien commencer l’année, il a remporté la première Coupe des quatre compétitions que nous avons à la porte, a-t-il ajouté.

Avec Johor Darul Ta’Zim, Mora a remporté deux titres dans le tournoi local, deux en Super Coupe et un en Coupe. Cette saison, il est confronté au défi de participer au tournoi local, à la Coupe de Malaisie et à la Ligue des Champions, bien qu’ils doivent attendre pour que ce dernier reprenne.

Dans le calendrier, cela nous profite parce que les dates sont publiées pour avoir plus de temps de repos et de récupération dans les jeux, car dans les tournois, nous sommes très serrés, nous avons donc un peu plus de temps pour travailler, a-t-il déclaré.

Il a accepté que personnellement la suspension de la compétition continentale influence son développement en tant qu’entraîneur. Il m’arrête un peu pour profiter de l’expérience de participer à des tournois aussi importants, avec des matchs de si haut niveau, car il y a nos examens pour voir comment nous pouvons nous améliorer, a-t-il déclaré.

Champions d’Asie, le prochain défi

Au premier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions asiatique, Johor Darul Ta’Zim a perdu contre Vissel Kobe, du Japon, mais lors du deuxième match, il a battu le Coréen Suwon 2-1.

La Ligue des Champions est une expérience importante pour grandir, nous savons que nous sommes l’une des équipes les plus faibles, le niveau ne se compare pas aux clubs coréens et japonais. Cette victoire était donc très importante, pour obtenir trois points qui nous laissent à la deuxième place du groupe D à la reprise du combat.

.