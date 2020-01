La mort de Kobe Bryant oblige à modifier une publicité pour le Super Bowl

La mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a obligé à modifier une annonce qui allait être publiée dans le Super Bowl 2020 dimanche prochain pour ne pas blesser les sensibilités. Dans le spot publicitaire en question, un hélicoptère est apparu et il a été décidé de couper cette image pour «sensibilité et compassion envers les victimes», après l’accident mortel dans lequel la star de la NBA, sa fille Gigi et sept autres personnes ont perdu la vie.

L’un des événements les plus attendus de l’année arrive, le Super Bowl 2020 ce dimanche. C’est bien plus qu’un match qui clôt la NFL. Tout son attirail est fondamental: spectacles musicaux, publicités, tout aspect est soigné dans les détails. Et plus maintenant avec tout le monde toujours consterné après la mort récente de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. La star de la NBA sera à l’honneur dimanche prochain dans le Super Bowl.

Mais ce ne sera pas la seule démonstration de respect envers Kobe Bryant. Une des publicités qui allait être diffusée lors du Super Bowl 2020 a été modifiée quand un hélicoptère apparaît. C’est un spot de Genesis, marque de voitures de luxe, qui a ouvert son annonce avec une séquence dans laquelle John Legend et Chrissy Teigen Ils arrivent à une fête et à l’arrière-plan un hélicoptère apparaît. Deux secondes décidées à couper «Sensibilité et compassion envers les victimes», selon un porte-parole de Genesis.

L’annonce avait déjà été diffusée sur YouTube avant l’accident mortel, mais dimanche prochain, cette photo n’apparaîtra plus.