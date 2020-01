La mort et le deuil de Kobe Bryant en public

La nouvelle de la mort prématurée de Kobe Bryant s’est répandue sur Internet beaucoup trop rapidement. Si vite que beaucoup ont appris son décès tragique avant même que sa famille ne puisse être informée. Le rapport initial de TMZ a été partagé plus de 200 000 fois sur Twitter. Le tweet est venu avec un titre si vif et factuel que beaucoup se sont demandé si le compte avait été piraté. C’était surréaliste. Il n’y avait aucun moyen que Kobe, seulement 41 ans, puisse être mort.

C’était vrai cependant, et alors que la nouvelle de la mort de Kobe se répandait, les gens ont inondé les médias sociaux de réactions et d’hommages, se tournant vers la sphère publique pour se lier collectivement et se lamenter sur un événement qui semblait défier toute sorte de logique.

Il y a une sorte de réconfort dans le deuil collectif. Au mieux, c’est une façon de se sentir moins seul dans notre choc et notre tristesse. C’est un moyen de se connecter à notre humanité partagée, même si c’est à travers 240 caractères et un emoji au cœur brisé. Pourtant, alors que dimanche avançait, le monde de la NBA, où Kobe signifiait sans aucun doute le plus, a été contraint de pleurer en public, qu’il le veuille ou non. La liste des matchs de la journée n’a pas été annulée et des joueurs choqués par les obus, certains pleurant ouvertement, se sont rendus sur le terrain et ont essayé de jouer.

Il est devenu clair que de nombreux joueurs avaient du mal à gérer les informations, et la lutte pour les regarder rester calme était navrante.

Voici Bradley Beal, les yeux rouges, essayant de rester ensemble sur le banc. Et Tyson Chandler, incapable de retenir ses propres larmes. Ou Trae Young, portant le n ° 8 pour honorer son mentor. Une caméra a également capturé LeBron James, s’essuyant les yeux lorsque l’avion de l’équipe Laker a atterri à Los Angeles.

Après les jeux, alors que les vestiaires s’ouvraient à la presse, le chagrin était de nouveau pris en photo, et encore une fois pas totalement par choix. Voici Melo qui parle de Kobe et de Doc Rivers qui s’effondre devant les journalistes.

À notre époque où nous sommes extrêmement connectés, où nous partageons tout, du banal à l’extraordinaire, le deuil devrait-il être différent? Les joueurs de la NBA en particulier sont devenus des stars des réseaux sociaux, partageant tellement de leur vie privée que la frontière entre le personnage et le personnel est indistinctement floue. Il semble donc naturel que quelque chose d’aussi choquant et insondable que la mort de Kobe se joue également devant les caméras.

Pourtant, il y a des moments qui méritent d’être privés, loin du regard d’un public qui cherche à consommer et à se défaire. Il était difficile de ne pas sentir que les caméras auraient dû couper de Beal, et qu’elles s’attardaient trop longtemps sur Chandler.

Au début, je ne pensais pas que la NBA devait annuler les matchs d’hier, mais maintenant je n’en suis pas si sûr. Ce qui est le plus important, c’est la santé et le bien-être des joueurs de la ligue, et le fait de voir plusieurs d’entre eux s’effondrer sur le banc a prouvé qu’ils avaient peut-être été poussés trop loin.

Personne ne devrait avoir à cacher ses sentiments, mais les joueurs ne devraient pas non plus être contraints de vivre leur traumatisme devant des milliers de personnes. Le deuil collectif peut être une bonne chose, et regarder des images d’hommes puissants sentent que leurs sentiments peuvent ébranler les notions toxiques de la masculinité. Pourtant, nous devons nous demander quand est-il acceptable de regarder et quand devrions-nous avoir la décence de nous détourner.

Au fil des jours et des semaines, il y aura beaucoup plus de ces images. Il y aura des funérailles pour assister, d’innombrables hommages et monuments commémoratifs dans les arénas à travers le pays, ainsi qu’un match des étoiles. Pour tout cela, les joueurs et les fans auront des caméras enfoncées dans leur visage, et le deuil deviendra un spectacle public.

.