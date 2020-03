La MX League ne prendra pas fin prématurément: Knight

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a10

Gabriel Caballero, stratège des Braves de Ciudad Juárez, est sceptique quant à la possibilité que le tournoi Clausura 2020 soit définitivement suspendu, laissant la position de champion désertée ou que le titre soit attribué au leader Cruz Azul par le Covid 19.

Très probablement, la saison sera prolongée ou des dates doubles seront jouées, mais je ne pense pas que cela se terminera prématurément, a-t-il déclaré au milieu de la pause que la Ligue Mx a pris comme précaution contre la pandémie de coronavirus.

À son retour en première division en tant que directeur technique, après cinq ans, Caballero a fait un bon pas et figure parmi les huit premières places du tableau général avec les Braves, qui viennent de prendre leur place sur le circuit maximum en achetant le Franchise Lobos BUAP.

Le barreur a déclaré faire confiance à son établissement pour maintenir le rythme et a assuré que la pause ne les affecterait pas. Ce sont des choses qui nous échappent, mais mon équipe est professionnelle, obéissante; les joueurs sont soucieux de bien faire les choses; Bien que pour l’instant le travail soit individuel, je suis sûr que nous continuerons bien jusqu’au bout.

Il a indiqué que la pause que la ligue a prise servira même aux clubs à se renforcer et à avoir toute l’équipe en cas de blessures dues à des blessures. Il n’y a pas encore de date de redémarrage (pour le tournoi), mais nous essaierons tous de ne pas perdre la condition physique; La pause est bonne pour récupérer les blessés, ces joueurs dont nous avions besoin pour nous remettre en forme jusqu’au dernier match.

Habitué du football à établir la norme dans sa vie, Caballero a révélé que dans le reste sans précédent de la Ligue Mx en raison de la pandémie, il aura recours au reflet de son style de jeu pour booster son équipe.

Quand rien ne peut être fait, il faut s’adapter; la chose la plus importante est la santé, le reste vient à l’arrière-plan. Il ne reste plus qu’à profiter de ces journées pour analyser les bons et les mauvais matchs, tirer des conclusions qui nous aident à nous améliorer, voire réfléchir à ce dont nous aurons besoin pour le prochain tournoi.

