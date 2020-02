La mystérieuse blessure de Neymar met le PSG sur les nerfs

Neymar ne sera pas mardi sur le terrain du Nantes. Le PSG joue match de ligue à domicile et il ne pourra pas compter sur l’attaquant brésilien. Officiellement, il souffre d’un «lésion chondrocostale produit à la fin de la première moitié du match de samedi ». La réalité est que il pourrait finir le jeu sans douleur apparente. Son équipe a gagné 5-0 et a joué dans un autre désordre pour affronter le quatrième arbitre. Il avait été réprimandé pour avoir protesté auprès de l’arbitre qu’il devait lui reprocher de faire un filigrane offensant pour son rival.

Le PSG n’est pas rien de confortable avec cette situation car elle révèle deux choses: blessures continues de Neymar, même s’il s’agit apparemment de petits coups; et pour le mauvaise autorité du club sur ses étoiles.

Si le Brésilien est blessé, les alarmes continuent face à la cravate de la Ligue des Champions. Ils ont besoin de leur meilleur niveau pour faire face à la Borussia Dortmund d’un Haaland sur un rouleau. Si ce n’est pas le cas, ou si ce n’est pas beaucoup, cela montre le faible sérieux d’un joueur qui décidez quand vous voulez jouer et quand non et que les matchs officiels sont perdus mais pas soirée macro qui organise

Une autre blessure aux portes de la Ligue des champions

Dimanche Neymar a célébré son 28e anniversaire avec style, comme d’habitude. Ces événements ont des préférences sur votre calendrier, comme en mars l’anniversaire de sa soeur, avant les matchs de Ligue 1. Le PSG marche et son seul divertissement est hésiter avec des dribbles à des rivaux de peu de substance, avant ou après avoir reçu vos coups de pied. Seul le Champions suscite son intérêt … mais des blessures ont tronqué son chemin en Europe au cours des deux saisons précédentes.

Quelques heures avant du côté médical, Thomas Tuchel a confirmé que lui et Kylian Mbappé serait gros titres et en aucun cas il n’a fait référence à la blessure du Brésilien. La douleur est donc venue quand il a réalisé que Je devais aller à Nantes pour jouer un match dispensable.

Est probablement que l’Allemand est le dernier à tout savoir, mais ce n’est pas rien de conseillé Être l’entraîneur. Son autorité est faible minimum, avec Mbappé de Morros à chaque fois qu’il est remplacé, même avec 5-0 en faveur. Il serait très rare pour lui de continuer la saison prochaine.