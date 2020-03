La NBA est mise en quarantaine, ses mesures pour contrôler le coronavirus

Le monde du sport est déjà complètement paralysé par coronavirus. La NBA a confirmé la suspension de la compétition aux petites heures de mercredi à jeudi après le premier positif des Français Rudy gobert dans le championnat (Utah Jazz). Le second, son partenaire Donovan Mitchell, n’a pas perdu de temps, et la concurrence américaine transmet déjà aux différentes franchises les mesures à prendre pour contrôler l’épidémie et empêcher sa propagation.

La NBA Il sera suspendu pour les 30 prochains jours et l’agence a élaboré le protocole qui, selon elle, devrait être suivi et adopté par toutes les franchises afin que la diffusion et l’expansion de la coronavirus arrêter et geler aussi. La compétition a maintenu un visioconférence avec les 30 équipes, présidents et entraîneurs, à qui il a transmis les suggestions à mettre en œuvre.

Le premier et le plus important est de rester à la maison – comme tous les citoyens. À partir de NBA conseiller aux joueurs ne voyagez nulle part et qu’ils restent dans leurs foyers respectifs pour la durée de la compétition, ce qui est bien prévu pour un mois mais pourrait être augmenté en fonction de l’évolution du virus. Au-delà des voyages, ils demandent à tout le monde évitez de quitter vos maisons pour les choses consommables.

Une autre des mesures proposées par la NBA C’est celui qui se réfère à l’entraînement et au travail physique. La compétition demande aux joueurs de évitez de faire vos séances de groupe et qu’ils prennent ces exercices à la maison individuellement – voyez comment un club de l’ampleur du Real Madrid le fait. Les différentes franchises et leurs entraîneurs physiques respectifs préparent déjà un planification du travail pour leurs joueurs afin qu’ils ne perdent pas le rythme de la compétition et que leur chute physique ait le moins d’impact possible à la reprise de la compétition.