La NBA ne fera pas de tests de drogue tant que l’arrêt du coronavirus durera

Le commissaire de la NBA a pris la décision de ne pas faire de contrôles de drogue pendant la pause de la concurrence pour le coronavirus. De cette façon, les joueurs n’auront pas à faire de tests de dépistage de drogue pendant qu’ils ne jouent pas.

Ces dernières années, la NBA a amendes et pénalités renforcées pour les joueurs qui enfreignent les règles et qui commettent des incidents, comme des combats ou l’usage de drogues, et qui ternissent l’image de la compétition la plus célèbre au monde. Tout au long de l’année, avec la saison en cours ou en vacances, environ six tests sont effectués surprend les joueurs à découvrir s’ils ont utilisé des substances illégales.

Cela changera pendant la pause en raison du coronavirus. Le commissaire de la NBA et la Basketball Players Association sont parvenus à un accord sur cette politique visant à éviter la consommation de drogues, y le temps qu’il est en quarantaine pour arrêter la maladie, il n’y aura pas de contrôles aléatoires.

La question des drogues dans la NBA a toujours été très controversée, en particulier avec des substances comme la marijuana, qui dans certains États est légale à des fins thérapeutiques. Par exemple, Kevin Durant s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de sa légalisation et maintenant, pendant un certain temps, il n’y aura aucune preuve pour empêcher sa consommation.