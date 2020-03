La NBA passe du divertissement à l’information

“Je suis prêt à parler de tout sur COVID-19 avec le Dr Fauci”, a tweeté la superstar des Golden State Warriors mercredi, annonçant que le lendemain, il interviewerait le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses Anthony Fauci au sujet du coronavirus sur Instagram Vivre. “Allons s’en approprier!” Curry a ajouté — et si vous pensez que cela ressemblait plus à un gars faisant la promotion d’un panel de musique SXSW ou d’un podcast de jeu vidéo qu’à une interview sur une pandémie, c’était un peu le point.

“Je voulais avoir ce Q & A”, a déclaré Curry Fauci le lendemain matin, “et j’espère atteindre une démographie différente.” Leur audience sur Instagram en direct comprenait Barack Obama, Justin Bieber, Common et de nombreux téléspectateurs assoiffés de normie obstruant les demandes de Curry qu’il avait initialement eu du mal à se connecter avec Fauci. “C’est un homme occupé”, a déclaré Curry aux téléspectateurs, attendant le moment où, comme tant d’autres ces dernières semaines, il a eu du mal à faire fonctionner correctement la téléconférence de Dang. “Alors nous devons le retrouver.” Lorsque le visage du médecin est finalement apparu, Curry l’a complimenté sur la décoration de son bureau: là, à côté de la pile de livres et de la cafetière vitale, il y avait un mini panier de basket.

Fauci, qui est devenu le tsar du virus national de facto, était depuis longtemps capitaine de son équipe de cerceaux de lycée chez Regis à New York, et est aimé par des gens comme Bob Cousy. (Selon un commentateur de Reddit pour qui je ne peux pas garantir, mais je choisis de croire, le bureau de Fauci contient également des «balles de match signées de coachK [sic] et soit Dean Smith ou Roy. L’homme aime son basket. ») Il semble donc très probable que Fauci ait passé du temps à s’émerveiller de la suprématie de Curry sur le terrain. Ces jours-ci, cependant, c’est la superstar de la NBA qui admire le travail du médecin.

«J’apprécie votre engagement à protéger les masses», a déclaré Curry à Fauci, puis a passé la demi-heure suivante à parcourir sa liste de questions soigneusement formulées par la foule – sur les tests, l’immunité, les comparaisons avec la grippe et ce qui va arriver et que faire. “Vous voyez tous les différents visuels des gens à la plage, dans les parcs, lors de rassemblements sociaux fous”, a souligné Curry, “et ne pas vraiment adhérer à ce concept de distanciation sociale.” Son ton était plus perplexe que critique; il avait vraiment l’impression de chercher à éduquer, pas de honte.

Il y a seulement (en quelque sorte) il y a deux semaines, la NBA a suspendu sa saison afin d’éviter d’être une source de plus de ces rassemblements sociaux fous, une décision qui, comme tant d’autres dans une pandémie, était à la fois étonnamment abrupte et attendue. Maintenant, Curry est devenu la dernière personnalité de la NBA à utiliser sa plateforme pour faire progresser la sensibilisation au COVID-19 dans le but d’influencer notre santé publique. Alors que le coronavirus s’est propagé d’une nouveauté rare à une réalité mondiale, la NBA et ses joueurs, autrefois des exemples prudents, en définissent maintenant des réfléchis et puissants.

Je n’oublierai jamais où j’étais quand j’ai appris que la NBA avait été suspendue: assis dans un Apple Store à Reno, près d’une heure après une session d’attente avec AT&T. C’était la dernière fois que je me rendais ailleurs que dans une épicerie ou chez moi. Personne ne portait de masque, de nombreux clients étaient dans leur âge d’or, et une seule fille dans la grande pièce aérée, un employé d’Apple, a pris la peine de porter des gants.

Les tweets que j’ai vus semblaient faux: un médecin a sprinté sur le terrain au premier coup d’envoi? Un stade complet de fans à qui on demande de partir de façon ordonnée, le gars de l’AP les assurant de façon inquiétante: “Vous êtes tous en sécurité”? Et puis il y avait le détail le plus fou de tous: le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert, qui quelques jours plus tôt avait ridiculement ridiculisé une nouvelle règle de la NBA exigeant que les médias se tiennent à distance des joueurs en touchant tous les microphones et enregistreurs des journalistes, était revenu avec un test positif. Mais le drame a certainement attiré l’attention: lorsque j’ai montré la nouvelle à mon génie, il a presque pleuré à l’idée de ne pas pouvoir regarder son préféré, Giannis.

Comme Rany Jazayerli, dermatologue et contributeur occasionnel à Ringer, l’a souligné sur Twitter, cela pourrait s’avérer être l’un des diagnostics les plus influents de la crise en cours. Avant la nuit du test positif de Gobert, la NBA avait traîné les pieds comme à peu près toutes les autres institutions, adoptant une approche attentiste qui, avec le recul, semble incroyablement téméraire. Mais le diagnostic de Gobert n’a pas seulement provoqué l’arrêt immédiat des matchs de la NBA, empêchant des centaines de milliers de personnes de se rassembler en masse le week-end suivant, il a également traversé l’inconnu épineux afin que d’autres ligues aient également une voie à suivre.

La LNH a annulé en un jour; March Madness et MLB ont rapidement suivi. (La NFL, quant à elle, a traversé son intersaison comme si c’était Saquon Barkley.) Et bien qu’il y ait eu des sceptiques, comme toujours, sur la nécessité de s’adapter à la crise, la fermeture de la NBA a certainement ouvert de nombreux yeux sur la vérité du coronavirus aussi. Ce n’était pas une tête parlante hyperbolique à la télévision: c’était la National Basketball Association qui tirait la prise. C’était pour de vrai. Au cours de la semaine suivante, alors que les écoles et les entreprises non essentielles commençaient à fermer, la NBA est restée, cependant mal à l’aise, dans les nouvelles: non seulement Kevin Durant avait COVID-19, par exemple, mais maintenant Drake se mettait en quarantaine après avoir passé du temps avec lui. (Drake a finalement été testé négatif.)

Le fait même que Durant et ses coéquipiers des Brooklyn Nets puissent se faire tester était un titre à lui tout seul, signe que des cordes pouvaient en effet être tirées pour les riches et les célèbres, même ceux qui ne présentaient pas de symptômes, alors que tant d’Américains malades du pays luttaient pour se qualifier pour un test. Comme pour bien d’autres choses au début, ce n’était pas un super look pour la NBA. Dans le même temps, cependant, l’association de ces visages et franchises célèbres aux développements en cours de la pandémie a contribué à rendre l’excès de tests un problème plus évident, de la même manière que l’annulation agitée de la saison elle-même avait contribué à renforcer et à accélérer la compréhension croissante que cette était une menace à prendre au sérieux, qu’on le veuille ou non.

La NBA est une ligue fièrement dirigée par des stars, investie dans la définition et la commercialisation des caprices, des talents et des particularités de ses joueurs, et pour le gardien des Boston Celtics, Marcus Smart, l’image est celle d’une personne à ne pas baiser. Ou, comme le Boston Herald l’a dit moins profanément après que Smart a été condamné à une amende de 35 000 $ pour une tirade le 3 mars, le Smart volatile est «un diable de Tasmanie». Mais le 20 mars, Smart a enregistré un selfie PSA qui était carrément serein: il avait été diagnostiqué avec le virus, a-t-il dit, et voulait faire comprendre à tout le monde combien il était important de rester à la maison. La nuit suivante, il est apparu sur . pour diffuser son message. «Je me sens bien», a-t-il expliqué pour accueillir Chris Cuomo, à titre d’avertissement. “Je me sens bien. Je sens que je pourrais aller jouer à un jeu en ce moment. » Le message était clair: vous ne vous sentez peut-être pas malade, mais vous devez rester à la maison.

Il y a eu d’autres célébrités de la NBA, à la fois sur et hors du terrain, qui se sont également engagées à tirer parti de leur visibilité. Charles Barkley était ouvert à l’idée de se faire tester en fonction de ses symptômes, et bien que son propre test soit revenu négatif, il a néanmoins aidé à normaliser l’idée d’infection. Mike Breen a enregistré un message d’intérêt public sain sur le fait de rester à la maison, qui a abouti à un «coup! (Selon l’épouse de Breen sur Twitter, Breen a enregistré le segment en deux prises filmées par leur fille, mais a tiré sur les deux.)

Le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, a été pris en photo en train de réagir aux nouvelles de la saison reportée de la NBA à peu près de la même manière que nous avions tous à l’Apple Store, mais il a immédiatement transformé son choc en action; son annonce proactive selon laquelle il trouverait un moyen de rémunérer les travailleurs à temps partiel de l’aréna à travers tout arrêt de travail a aidé à établir une norme en vertu de laquelle d’autres franchises de la ligue sont maintenant à juste titre détenues. Bien qu’il soit tout à fait dégoûtant de voir les Philadelphia 76ers, par exemple, essayer vigoureusement d’éviter de faire la bonne chose, ou de regarder la recrue de 19 ans, Zion Williamson, opérer avec plus d’empathie que les personnes beaucoup plus âgées et beaucoup plus riches qui possèdent son organisation , c’est un signe de progrès que les conversations sur ce que les travailleurs méritent en Amérique se déroulent à une échelle significative. Déjà, plusieurs équipes ont modifié leurs politiques sous la pression du public.

Plus tôt cette semaine, Karl-Anthony Towns a publié une annonce déchirante selon laquelle sa mère était dans le coma en raison de complications liées à COVID-19. (Son père a également contracté la maladie, mais il se rétablit actuellement à la maison.) «Cette maladie est réelle», a déclaré Towns de toute urgence. «Cette maladie ne doit pas être prise à la légère. Veuillez protéger vos familles, vos proches, vos amis, vous-même. » C’est ce type de message que Curry a cherché à impressionner les téléspectateurs en interviewant un expert comme Fauci sur les faits derrière COVID-19. Curry est une superstar relativement accessible, mais il n’a jamais vraiment cherché à être controversé; même ses réprimandes du président Trump il y a quelques années n’ont jamais atteint le territoire «U bum». Ses questions pour Fauci évitaient la politique et recherchaient uniquement les faits. Sa première question: en quoi est-ce différent de la grippe? “Presque la même chose”, a commencé Fauci, pour ce qui doit être la centième fois depuis des semaines, “mais avec quelques différences intéressantes, peut-être dérangeantes.”

Quelques jours avant que la NBA n’annule sa saison, Curry se sentait malade; bien que son test soit revenu négatif, il a vécu de première main la peur d’attendre pour en savoir plus. Il a raconté cette histoire à Fauci lors de leur diffusion en direct, discutant un peu de l’immunité du troupeau et des anticorps et de l’accessibilité, ressemblant beaucoup aux sortes de journalistes nerveux et trop préparés qui lui posent si souvent ces questions à consonance détournée lors des conférences de presse. Fauci prit une profonde inspiration quand il eut fini. “D’accord, Steph,” commença-t-il, pas méchamment, “tu as là trois, quatre ou cinq questions.” Curry sourit: «Je sais, je sais», a-t-il dit. Ce fut un beau moment humain entre deux hommes au sommet de leur forme, deux personnes qui essaient juste de s’assurer que tout le monde le sait aussi.