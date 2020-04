La NBA permet l’entraînement individuel à partir du 8 mai

La NBA a confirmé qu’elle permettra“pas avant le 8 mai”, avec la possibilité que cette date soit reportée en l’absence de conditions, la formation individuelle de ses acteurs dans les villes où les restrictions gouvernementales dues à la pandémie de coronavirus sont assouplies.

“La NBA a informé ses équipes qu’après différentsgouvernements étatiques et locauxAvec les modifications apportées aux ordres de séjour à domicile et d’autres restrictions sur les activités commerciales non essentielles annoncées cette semaine, la ligue prévoit de modifier ses règles concernant l’utilisation des installations de formation des joueurs “, indique le communiqué.

En ce sens, la ligue nord-américaine a assuré que les nouvelles règles seront appliquées “au plus tôt le vendredi 8 mai” et que cette date pourrait être retardée.“si c’est justifié”.“Le but de ces changements est de permettre aux joueurs des environnements sûrs et contrôlés de s’entraîner dans les États où ils sont autorisés à le faire, en plus de créer un processus pour identifier des options d’entraînement sûres pour les joueurs situés dans d’autres États”, a-t-il déclaré.

Avec cela, les équipes pourraient utiliser leurs installations pour la formation“volontairement et individuellement”,tant qu’ils sont dans une ville qui n’est plus soumise à une restriction gouvernementale. Si l’équipe vient d’un endroit où l’internement prévaut toujours, la NBA “travaillera à identifier des alternatives”.

Cependant, ces entraînements sont soumis à un certain nombre de restrictions: pas plus de quatre joueurs seraient autorisés dans une installation à la fois;pas d’entraîneur-chef ou adjointpourrait participer; l’activité de groupe est toujours interdite, y compris l’entraînement ou les matchs informels; Les joueurs n’ont toujours pas le droit d’utiliser des installations hors équipe telles que des clubs ou des gymnases.

