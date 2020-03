La NBA prévoit de ne pas revenir avant la mi-juin.

La NBA Il pourrait rester encore plus longtemps que prévu au départ après avoir pris connaissance des nouvelles recommandations des Centers for Disease Control (CDC) pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Le CDC a recommandé que les tournois sportifs et autres “grands événements et rassemblements de masse” sont annulés ou reportés pour les huit prochaines semaines et la NBA travaille déjà avec l’idée de reprendre la compétition à la mi-juin.

Selon ESPN, il est considéré comme le “meilleur scénario” pour éclairer les pavillons en trois mois, mais de continuer à jouer les matchs de la phase régulière à huis clos.

Les Centers for Disease Control aux États-Unis ont rappelé que «les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 par les voyageurs qui assistent à ces événements et présentent le virus à de nouvelles communautés».

Il faut se rappeler que la NBA est devenue la première grande ligue sportive professionnelle des États-Unis à suspendre sa saison avant la pandémie après que le joueur français Rudy Gobert de l’Utah Jazz se soit révélé positif mercredi dernier.

La LNH de hockey sur glace et la MLS de soccer ont également suspendu la compétition, tandis que la Ligue majeure de baseball a annulé les matchs d’entraînement du printemps et retardé le début de leur saison, prévue pour le 26 mars, “au moins deux semaines”.

Le PGA Tour et LPGA Golf Tour tournois ont été annulés en avril, et le Augusta Masters, le premier Grand Chelem masculin de 2020, n’aura pas lieu du 9 au 12 avril comme prévu. Aussi le monde du tennis (Indian Wells et Miami), le sport automobile (IndyCar et Nascar), le patinage artistique et la boxe font partie des sports qui ont été pratiqués aux États-Unis.