La NBA suspend la saison indéfiniment en raison d’un coronavirus

Deux fans assistant au match entre Utah Jazz et Oklahoma City ont été laissés seuls sur les sièges, après que la NBA a annoncé la suspension de toute la saison avant la pandémie de Covid-19.

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a10

Les anges. La NBA a annoncé hier qu’elle suspendrait la saison indéfiniment après qu’un joueur de l’Utah Jazz, qu’elle n’a pas identifié, ait été testé positif pour le coronavirus.

Un joueur de l’Utah Jazz a été préalablement testé positif pour Covid-19. Le résultat a été rendu public peu avant le début du match de ce soir entre Jazz et Oklahoma City. La NBA utilisera cette pause pour déterminer les prochaines étapes à suivre concernant la pandémie de coronavirus, a déclaré la ligue de basket-ball professionnelle des États-Unis, qui a également précisé que le joueur n’était pas présent dans le match.

Selon le rapport des victimes de la NBA, deux joueurs de l’Utah Jazz n’allaient pas participer à ce match en raison d’une maladie: le pivot français Rudy Gobert et le joueur de base d’origine congolaise Emmanuel Mudiay.

Selon le journaliste Shams Charania de The Athletic, le joueur qui a été testé positif est Gobert, l’une des stars du jazz et double vainqueur du prix du meilleur joueur défensif de la NBA.

Compte tenu de la propagation rapide du coronavirus dans le monde, l’UEFA a suspendu hier les matches qui se dérouleront ce jeudi entre Séville-Rome et Inter-Getafe pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Après le refus de l’équipe romaine et de l’équipe de Madrid de se déplacer pour se protéger de la propagation du virus, l’entité a préféré annuler les matchs, qui allaient initialement se jouer à huis clos au stade Ramón Sánchez Pizjuán et San Siro à Milan, respectivement.

L’agence a cédé à la demande des clubs d’assurer la sécurité de tous les membres, sans toutefois préciser que cela se produira avec les engagements de retour, prévus pour le 19 mars.

Pendant ce temps, la Juventus de Turin a confirmé que son défenseur Daniele Rugani avait été testé positif pour Covid-19. Le défenseur, qui fait également partie de l’équipe italienne, est le premier joueur de Serie A à avoir officiellement contracté la condition.

Le groupe Bianconero a publié le diagnostic via leurs réseaux sociaux et a déclaré que la défense et ceux qui ont été en contact avec lui sont isolés.

Rugani est resté sur le banc lors de la dernière réunion de son club dimanche contre le visiteur Inter. Ce duel s’est déroulé dans un stade vide, conformément à un décret gouvernemental en Italie.

Suite à l’annonce de la Juve, l’Inter a indiqué qu’elle avait décidé de suspendre toutes ses activités compétitives jusqu’à nouvel ordre et qu’elle avait commencé à mettre en œuvre certaines mesures de prévention, notamment la mise en quarantaine de tous les joueurs et employés du club.

À son tour, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé hier que la finale de la Copa del Rey entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, qui devait se jouer le 18 avril à Séville, avait été reportée.

Au Mexique, la Ligue Mx a envoyé une déclaration recommandant une série de protocoles et de mesures d’hygiène pour éviter la contagion, parmi eux, sans tenir compte des salutations entre les joueurs, le public et les enfants au début de chaque match. La recommandation s’applique aux représentants des clubs de la Ligue, des clubs de promotion et de la catégorie féminine. Si l’autorité le juge nécessaire, les matchs seront joués à huis clos ou suspendus aussi longtemps que cela sera jugé approprié.

Pendant ce temps, le match de Premier League entre Manchester City et Arsenal, prévu pour mercredi, a dû être reporté car plusieurs joueurs des Gunners avaient eu des contacts avec le propriétaire des Olympiakos Evangelos Marinakis, qui avait été testé positif pour Covid. -19, lors du match de Ligue Europa qui a opposé les deux clubs. Plusieurs joueurs d’Arsenal ont été mis en quarantaine par précaution pendant 14 jours.

De son côté, Conmenbol a ordonné hier que les matches de football de la Copa Libertadores et de la Sudamericana au Paraguay soient joués sans public. Cette annonce a été faite un jour après que le gouvernement Guaraní a pris l’une des mesures les plus drastiques de la région, en signalant la suspension des cours et de toute activité récréative, sportive et religieuse massive pendant 15 jours.

En Argentine, le gouvernement a décidé de suspendre pendant le reste du mois de mars les compétitions auxquelles devraient participer les athlètes des pays touchés par le coronavirus, dont une boxe pré-olympique, qui, au vu de cette mesure, pourraient avoir lieu à Jalisco. Il a également demandé que les athlètes et les dirigeants qui sont revenus de ces lieux respectent la quarantaine.

