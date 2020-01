La NBA suspend les Lakers-Clippers pour la mort de Kobe Bryant

La mort tragique de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a conduit à la La NBA décide de reporter le duel classique entre la franchise dans laquelle l’escorte légendaire a joué toute sa carrière professionnelle, Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers, en signe de chagrin et de respect après sa mort. Le match allait avoir lieu le 28 février et deviendrait le premier après avoir connu les nouvelles fatidiques.

La décision, telle que rapportée par divers médias aux États-Unis, a été prise par respect pour l’organisation des Lakers à l’un des pires moments de son histoire. La perte d’une légende comme Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna María, elle affecte particulièrement les adeptes angéliques, qui se sont entassés spontanément autour du Staples Center après avoir appris la mort de Kobe et en signe d’hommage au mythe, qui a perdu la vie après la collision de l’hélicoptère dans lequel il voyageait avec sa fille et sept autres personnes dans la région de Calabasas.

Le match entre Lakers et Clippers n’a pas encore de jour de fête, le différend du prochain engagement de la franchise violette et or n’a pas non plus été confirmé, qui est actuellement daté du 31 janvier contre Portland Trail Blazers. La nouvelle de la suspension du derby californien contraste avec la décision controversée de contester la journée de dimanche normalement malgré le fait que seules quelques minutes et heures de la mort de Bryant se soient écoulées.