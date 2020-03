La NCAA a annulé March Madness et Twitter ne l’a pas bien pris

Un jour après avoir annoncé que March Madness se déroulerait dans tout le pays en l’absence de fans, la NCAA a annoncé jeudi que les tournois de basket-ball masculin et féminin, ainsi que tous les championnats d’hiver et de printemps de la NCAA, avaient été annulés. 2020 sera la première année depuis l’introduction d’un tournoi pour déterminer le champion universitaire de basket-ball masculin en 1939 qu’il n’y aura pas de tournoi de championnat.

L’annonce est intervenue quelques heures après que de nombreuses grandes conférences universitaires ont annulé leurs tournois de conférence en cours jeudi. Après que le tournoi ACC ait été annulé quelques minutes avant le début du premier match de la journée, l’Université Duke a annoncé que toutes les activités sportives avaient été suspendues par l’école. Le Kansas, qui possède la meilleure équipe de basket-ball masculin du pays et serait entré dans le tournoi en tant que tête de série probable, a également annoncé que l’athlétisme avait été suspendu.

Les fans de basket-ball universitaire sont naturellement bouleversés, et le tournoi universitaire masculin de 2020 devrait être l’un des plus imprévisibles que nous ayons jamais vus. L’annulation de tous les championnats d’hiver et de printemps est navrante pour les athlètes dans leurs dernières années à travers le pays, mais la santé collective du public doit être une priorité absolue en ces temps incertains.

