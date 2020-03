La NCAA accorde une année d’admissibilité supplémentaire aux athlètes des sports de printemps

Le Conseil de la Division I de la NCAA a décidé lundi d’accorder une année supplémentaire d’éligibilité à tous les athlètes des sports de printemps après l’annulation de leurs saisons en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les étudiants-athlètes qui pratiquent des sports d’hiver – y compris le basket-ball – ne recevront aucune admissibilité supplémentaire car leurs saisons ont été terminées ou presque.

Les équipes sportives du printemps pourront également offrir plus de bourses pour permettre le retour potentiel de certains étudiants-athlètes 2019-2020, et, dans un changement important, les écoles pourront ajuster le montant de l’aide accordée aux seniors revenant pour une autre saison .

De la NCAA:

Dans un clin d’œil à l’incertitude financière à laquelle est confronté l’enseignement supérieur, le vote du Conseil a également donné aux écoles la possibilité de donner aux étudiants la possibilité de revenir pour 2020-2021 sans exiger qu’une aide à l’athlétisme soit fournie au même niveau que celui accordé pour 2019-2020. Cette flexibilité ne s’applique qu’aux étudiants-athlètes qui auraient épuisé leur admissibilité en 2019-2020.

Les étudiants admissibles qui reviennent pour 2020-2021 pourront également demander un soutien du Fonds d’aide aux étudiants de la NCAA.

Pour le baseball, seul sport de printemps avec une limite de composition, le Conseil a choisi d’augmenter cette limite pour tenir compte du retour des seniors. Cela signifie que les joueurs de baseball seniors qui choisissent de revenir ne compteront pas dans la limite de 35 joueurs.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour de nombreux étudiants-athlètes, il reste encore beaucoup de questions à répondre. Certains athlètes de sports de printemps, comme Grant Ament de Penn State Lacrosse, ont déjà dit qu’ils partaient, et ceux qui reviennent pourraient obtenir moins d’aide financière. Cela pourrait également créer des situations difficiles pour les étudiants de première année et les seniors qui reviennent en compétition pour un temps de jeu limité. Il faut également garder à l’esprit que si les précautions et les arrêts actuels ont un effet sur les sports d’automne (à savoir le football), cette décision pourrait créer un précédent coûteux pour les écoles à l’avenir.

La déclaration de la NCAA ne mentionnait pas explicitement si l’année supplémentaire pouvait être utilisée dans une autre institution membre, ni abordait la possibilité que les joueurs entrants soient libérés des lettres d’intention.