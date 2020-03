La NCAA arrête la collecte de fonds GoFundMe sur le coronavirus de Trevor Lawrence

La NCAA pue – nous le savons tous maintenant. Cela ne devrait vraiment être une nouvelle pour personne.

La bonne nouvelle est que la NCAA, une société avide d’argent qui est dirigée par des goules sans âme, fera souvent tout son possible pour nous rappeler à quel point elles puent.

Le dernier exemple de cela semble provenir de la pandémie de coronavirus que nous faisons tous de notre mieux pour surmonter.

Clemson QB Trevor Lawrence et sa petite amie, Marissa Mowry, footballeuse universitaire, ont lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour les personnes touchées par le coronavirus. Ils ont amassé plus de 2 600 $ lorsque…. la NCAA les a forcés à la fermer.

L’État en savait plus sur la stupide décision de la NCAA:

Lawrence et Mowry ont lancé une page de collecte de fonds GoFundMe pour les victimes de coronavirus lundi après-midi, mais elle a été fermée le même jour après avoir collecté 2 670 $. Mowry a déclaré à travers une vidéo sur son compte Instagram qu’elle avait été forcée de désactiver la page. Un responsable de Clemson a confirmé que Lawrence et Mowry n’étaient pas autorisés à avoir le compte GoFundMe actif en raison des règles de la NCAA qui interdisent l’utilisation du nom, de l’image et de la ressemblance pour le financement participatif.

Mise à jour: Après avoir attrapé une tonne de chaleur sur Twitter, la NCAA a publié un communiqué mardi après-midi, disant qu’elle n’avait pas fermé la collecte de fonds:

Maintenant, c’est à vous de décider si vous voulez croire la NCAA ou non.

.