La NCAA ferme la collecte de fonds sur le coronavirus de Trevor Lawrence

La NCAA a fermé la collecte de fonds sur les coronavirus de Trevor Lawrence la semaine dernière.

Lawrence et sa petite amie, Marissa Mowry, ont lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les victimes de COVID-19. Malheureusement, la NCAA a fait exception à cette décision.

En conséquence, le service de conformité de Clemson a dû le fermer.

“Malheureusement, Trevor ne peut plus en faire partie en raison de la conformité et de certaines règles, donc il ne peut plus aider”, a déclaré Mowry dans une vidéo sur sa page Instagram.

«Et nous devons également retirer la page GoFundMe.»

Avant la fermeture de la collecte de fonds, elle a recueilli 2 500 $.

«Malgré toute la folie et le drame que nous avons pu amasser un peu plus de 2 500 $. Donc, tout cela ira à Meals on Wheels et No Kid Hungry, ce qui est super génial », a déclaré Lawrence.

“Merci les gars, tous ceux qui ont fait un don. C’est vraiment très apprécié. Cela va aider certains enfants et certaines personnes âgées [people] quelque part, donc ça va être très utile. “

Lawrence deviendra probablement pro après la saison prochaine, donc il n’aura pas à faire face à des bêtises comme ça beaucoup plus longtemps.

