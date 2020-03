La NCAA n’avait pas d’autre choix que d’annuler la folie de mars

Il n’y aura pas de folie de mars cette année. Le ballon ne sera pas incliné; il n’y aura pas de moments brillants; il n’y a même pas de danse pour Cendrillon. La NCAA a annulé tous les championnats d’hiver et de printemps restants jeudi en réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui signifie que pour la première fois depuis 1938, il n’y aura pas de tournois de basket-ball de la NCAA.

Mercredi, la NCAA a annoncé que March Madness se tiendrait dans des stades vides, dans l’espoir de conserver son contrat de télévision de 857 millions de dollars tout en faisant sa part pour empêcher les grands rassemblements publics. Mais quelques heures après cette annonce, un match entre l’Utah Jazz et Oklahoma City Thunder a été annulé – le centre de jazz Rudy Gobert a été diagnostiqué avec COVID-19, et jeudi matin, il a été signalé que son coéquipier Donovan Mitchell l’était également. Cela montrait clairement que les fans ne sont pas les seules personnes à risque du coronavirus – les athlètes le sont aussi. Mercredi soir, la NBA avait suspendu sa saison; Jeudi, la LNH et la MLS ont emboîté le pas, et la MLB a annulé l’entraînement de printemps et reporté le début de sa saison. Jeudi après-midi, toutes les ligues de Division I qui n’avaient pas encore organisé leur tournoi de basket-ball de conférence ont annulé leurs événements.

Le dernier coup d’arrêt était la NCAA – et avec la perte de près de 900 millions de dollars imminente, il semblait qu’elle pourrait aller de l’avant et essayer de jouer de toute façon. (Rappelez-vous: la NCAA ne gagne pas d’argent avec les événements de la saison régulière ou le football. March Madness représente 75% de ses revenus annuels.) Pendant un certain temps, il semblait possible que la NCAA reporte simplement son tournoi – il y avait une proposition officieuse pour annoncer un field de 68 équipes et organiser le tournoi à une date ultérieure. Après tout, les ligues professionnelles n’ont pas annulé leurs saisons – elles les ont simplement suspendues et ont dit qu’elles examineraient la question plus tard. Jeudi après-midi, la NCAA a annoncé sa décision: le tournoi était terminé, sans possibilité de reprogrammer. Beaucoup sont contrariés par ce choix:

L’entraîneur de Gonzaga, Mark Few: «Je suis extrêmement déçu. Je pense que nous avons tous estimé que nous pouvions le reporter même jusqu’en mai et si nous devions annuler, nous pourrions alors. »

Il a estimé qu’il y avait un consensus à 100% de tous ceux à qui il avait parlé de le reporter maintenant plutôt que de l’annuler maintenant.

Il est possible que les membres de la NCAA aient forcé la main de l’association. L’ACC a publié une déclaration avant l’annulation annonçant qu’elle retirerait indéfiniment toutes ses équipes des compétitions. Il est difficile d’imaginer un tournoi de basket-ball NCAA sans l’ACC, qui abrite Duke. Et si le CAC allait s’asseoir, d’autres conférences auraient peut-être emboîté le pas.

Je me demande si le tournoi aurait pu être repoussé, mais ce qui est clair, c’est qu’il n’aurait pas dû se dérouler comme prévu. Contrairement à la NBA, aucun cas de joueur de basket-ball universitaire n’a été diagnostiqué, mais un officiel qui a arbitré l’un des tournois de la conférence l’a été. Il semble probable que si nous devions tester chaque joueur de chaque équipe en lice pour jouer dans le tournoi NCAA, quelqu’un serait positif.

Le coronavirus se propage rapidement et la maladie qu’il provoque est mortelle. Nous ne pouvons pas totalement empêcher sa propagation, mais nous pouvons la retarder en annulant des événements majeurs, et ce retard pourrait faire gagner du temps à notre système de santé alors qu’il répond à la crise de santé publique. Nous avons tous la responsabilité de prendre part à l’éloignement social pour atténuer la propagation de la maladie – et c’était la part de la NCAA.

Bien que l’annulation du tournoi soit le bon choix, je dois être franc: c’est absolument nul. Le tournoi NCAA est mon événement sportif préféré, et il a disparu – mais en tant que fans, notre déception ne signifie rien comparé aux joueurs qui rêvaient d’un moment qui ne viendra jamais. La carrière de chaque senior vient de se terminer, sans avoir la chance de la terminer selon ses propres conditions. Chez les hommes, j’attendais avec impatience un championnat potentiel pour les mid-majors comme Dayton et l’État de San Diego, deux équipes ayant connu des saisons historiques tandis que de nombreuses puissances du sport étaient à la traîne. Chez les femmes, la superstar de l’Oregon Sabrina Ionescu est revenue au collège pour remporter un championnat national. Tous ces coups de feu à la gloire ont fait long feu, comme des batteurs de buzzer qui sont arrivés une seconde en retard.

Les effets d’entraînement de cette décision se feront sentir tout au long de l’athlétisme universitaire. La NCAA distribue la plupart des centaines de millions de dollars qu’elle reçoit en revenus de diffusion du tournoi aux collèges qui composent la NCAA. Cet argent est utilisé pour subventionner de nombreux programmes sportifs qui n’attirent pas des dizaines de millions de téléspectateurs. Comment les écoles s’adapteront-elles sans cette manne financière? Espérons qu’ils choisiront de creuser plus profondément dans leurs poches plutôt que de faire des coupes. Je déchire constamment la NCAA pour valoriser l’argent comptant sur tout, mais cette fois, l’association a fait le choix difficile de renoncer à l’argent au nom de faire la bonne chose.

Oui, c’est décevant, mais ce n’est pas une tragédie. Les tragédies sont des vies perdues à cause d’une maladie que nous n’avons pas trouvé comment empêcher la propagation. Parce que la NCAA a choisi d’agir, annulant les rassemblements de masse à travers le pays et empêchant les athlètes, les entraîneurs, les membres du groupe, les fans, les membres des médias, etc., d’embarquer dans les avions, le virus se propage plus lentement et des vies sont sauvées.

J’espère que lorsque la poussière se dissipera, les dommages causés par le COVID-19 seront bien inférieurs à ce que nous attendons actuellement, et les fans déçus se lèveront pour dire que cette décision historique a été une réaction excessive. Peut-être qu’ils auront raison – ou peut-être que cela ne ressemblera qu’à une réaction excessive parce que des mesures préventives drastiques se sont avérées efficaces.