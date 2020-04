La NFL a plus de QB qu’elle ne sait quoi en faire. Comment est-ce arrivé?

Bienvenue dans la rétrospective du repêchage de la NFL au 21e siècle, où nous examinons les 20 dernières années de brouillons pour trouver les plus grands succès, ratés et tendances de la ligue depuis 2000. Qui ont été les meilleures sélections? Quelles leçons peut-on tirer des meilleurs choix qui n’ont jamais fonctionné? Qu’est-ce que le bilan de non. 1 choix nous apprend le team building? Et comment la ligue a-t-elle changé au cours des deux dernières décennies?

Quelque chose d’étrange est arrivé à la profession de quart-arrière au cours de la dernière décennie. Non, pas Blake Bortles dans le match de championnat de l’AFC. Il y avait une pénurie – et maintenant il y en a trop. Selon le chercheur Chase Stuart, le nombre de meilleurs quarts qui sont entrés dans la ligue entre 2006 et 2015 était le plus bas de tous les tronçons décadelong jamais enregistrés. Il n’y a actuellement aucun quart-arrière partant de 33 ans dans la ligue, note Stuart, et seulement deux sont nés en 1986. Cet écart d’âge n’est pas normal. Les quarts-arrière de la NFL sont généralement censés culminer autour de cet âge; au lieu de cela, c’est Chase Daniel et Colt McCoy, euh, pas de pointe. Stuart a surnommé ce groupe la «génération manquante» des quarts. Il y a des raisons structurelles à cet écart: il coïncide avec le fait que la NFL échoue lamentablement pendant des années à comprendre les infractions collégiales et comprend une concentration de mauvais entraîneurs et de malchance. Les quarts réussis de la dernière décennie, comme le choix de repêchage de 2012 Russell Wilson, ont également été une leçon de différents faux pas de la NFL: Wilson a dû attendre jusqu’à la sélection 75 – les Jaguars ont pris un parieur avant lui – avant que les Seahawks ne le choisissent, prouvant une fois de plus que la NFL les équipes savaient rarement quoi faire lorsque des talents d’élite se présentaient à leur porte. Oh, aussi, Blake Bortles a fait le match de championnat AFC.

À la place de cette génération perdue de quarts d’âge moyen, il y a des anciens remarquablement vieux, comme Tom Brady et Drew Brees, qui établissent tous les deux des records liés à l’âge à chaque fois qu’ils font quoi que ce soit, et de jeunes quarts brillants et dynamiques, ceux qui sont entrés dans le ligue débutant en 2016. Cette dernière génération ne manque pas: Patrick Mahomes, 24 ans, vient de remporter un Super Bowl. Lamar Jackson, 23 ans, vient de remporter le MVP. Jackson est plus jeune que le premier choix présumé du repêchage de la semaine prochaine, Joe Burrow. Dak Prescott (26), Deshaun Watson (24) et Carson Wentz (27) sont parmi les meilleurs quart-arrière à entrer dans la ligue lors des quatre derniers repêches. Ces jeunes quarts ont si bien rempli le rôle de la génération «manquante» que quelque chose de miraculeux s’est produit: il y a une offre excédentaire de quarts. Si vous ébranlez votre cerveau pour la dernière fois que cela s’est produit, arrêtez. Ce n’est pas le cas. Le jeu de quart-arrière est, dans l’ensemble, meilleur que jamais; il a bondi au cours des deux dernières saisons et devrait s’améliorer.

Vous pouvez le voir de vos propres yeux à chaque fois que Mahomes ou Jackson prend une photo, ou vous pouvez simplement regarder les chiffres de la saison dernière qui montrent la compétence à tous les niveaux de la position: les quarts-arrière de la NFL avaient une note de 90,4, le deuxième – le meilleur de l’histoire; neuf quarts ont une cote QB de 100, le même montant qu’en 2018; le pourcentage d’achèvement à l’échelle de la ligue de 63,5 pour cent est également le deuxième meilleur de l’histoire. Même au milieu d’un boom historique décadelong, les deux dernières saisons ont été les meilleures années. Les raisons en sont multiples: une génération de joueurs offensivement avertis a rendu les joueurs moyens carrément compétents. Même des quarts inférieurs à la moyenne peuvent atteindre la plupart des passes ouvertes et, à défaut, les entraîneurs ont excellé à s’appuyer sur des passes courtes et rapides si besoin est. Si la ligue perd, disons, Mike Mularkey en tant qu’entraîneur-chef et gagne Sean McVay ou Kyle Shanahan, c’est une victoire pour les quarts-arrière de la NFL. Les jeunes receveurs sont meilleurs que jamais: les recrues ont eu le plus grand nombre de réceptions de touché de l’histoire la saison dernière, et la classe de repêchage des receveurs de cette année est l’une des meilleures de tous. À l’extrémité supérieure du poste de quart-arrière, une quantité inhabituelle de talents d’élite arrive dans le sport, prête à exceller plus jeune que jamais et à trouver des entraîneurs qui savent quoi faire avec eux. Des changements de règles destinés à protéger le passeur des gros coups sont en place, tout comme les règles limitant strictement le contact défensif avec les récepteurs. C’est probablement le meilleur moment de l’histoire du football pour être quart-arrière. Le look compétent et le grand look surnaturel.

Le projet de position n’est pas un excellent indicateur de réussite pour ce groupe. La sélection malheureuse des Bears de Mitchell Trubisky en 2017 est la preuve que les équipes ne se sont pas améliorées au repêchage, mais la ligue est devenue meilleure à utiliser ses quarts-arrière. Il y a moins de chevilles carrées dans les trous ronds de la NFL, et c’est une bonne chose pour cette génération de quarts et pour la suivante.

La semaine prochaine, la première version de la nouvelle décennie sera dévoilée et le moment sera venu de comprendre ce que nous avons appris sur les perspectives de l’élite. Sept projets depuis 2011 ont comporté trois quarts de premier tour – il y en avait un dans les années 1990. Il est probable qu’au moins trois passants participeront au premier tour jeudi prochain: Burrow, Tua Tagovailoa de l’Alabama et Justin Herbert de l’Oregon. Jordan Love de l’État de l’Utah pourrait également les rejoindre. Ils entreront dans une ligue très différente des quarts-arrière qui étaient entrés dans les générations précédentes: les quarts-arrière peuvent changer de franchise instantanément quel que soit le poste de repêchage.

Tous les brouillons concernent les quarts-arrière. Si vous n’en avez pas, il s’agit d’en atteindre un. Si vous en avez un, il s’agit de tirer parti d’une équipe qui essaie d’en atteindre un. Ou il s’agit d’attraper un meilleur joueur parce qu’une autre équipe a déjà atteint un joueur. Vous pouvez raconter l’histoire de chaque projet à travers les quarts sélectionnés, et ainsi, vous pouvez également raconter l’histoire des 20 projets de ce siècle à travers la position. Il est difficile de dire que la NFL a appris quoi que ce soit sur les quarterbacks ce siècle, car il est difficile de dire que la NFL a jamais appris quoi que ce soit, mais s’il y a un thème, c’est celui-ci: vous pouvez fabriquer un quart-arrière grâce à un schéma et à un casting plus que vous ne pourriez le faire. point antérieur dans l’histoire du sport, et ils ne doivent pas nécessairement être pris avec un premier choix.

La semaine prochaine est le premier repêchage depuis le départ à la retraite d’Andrew Luck l’été dernier, un moment important pour la dernière décennie de quart-arrière et la suivante. La chance est devenue une sorte de phrase abrégée au cours des huit dernières années pour signifier une «chose sûre». Depuis la sélection de Luck en 2012, «il n’existe pas de type Andrew Luck» se répète presque chaque année. Dans une tournure de circonstance, la chance s’est avérée ne pas correspondre à cette facturation, une victime malheureuse de quelques coups vicieux, d’une mauvaise ligne offensive et d’un mauvais travail d’équipe. Il n’y a pas de quart-arrière sûr. Même Andrew Luck n’était pas du genre Andrew Luck.

La leçon de la dernière décennie n’est pas de rédiger le soi-disant type Andrew Luck, le quart-arrière qui peut faire tous les lancers et jouer comme un passeur «prototypique» de la NFL. C’est pour prendre n’importe quel quart talentueux et exécuter tout autour de lui parfaitement. Jackson aurait été un joueur dynamique n’importe où, mais il n’aurait pas changé le football sans que le front-office des Ravens et le personnel d’entraîneurs ne lui construisent la piste parfaite. Mahomes serait une star dans 31 autres villes, mais il se trouvait être jumelé avec l’un des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport à Andy Reid, qui a non seulement construit une équipe parfaite autour de lui mais a gardé Alex Smith devant lui pendant une saison, ce qui signifie que Mahomes a reçu l’encadrement et le mentorat de certains des meilleurs esprits du jeu. Vous ne gagnez pas de championnats en rédigeant un quart-arrière, vous les gagnez en découvrant ce que diable faire avec le quart-arrière.

Il n’était peut-être pas clair à quel point ce groupe de quart-arrière était compétent jusqu’à ce printemps, lorsque les bons se sont retrouvés à l’extérieur de l’agence libre, à une époque où les quart-arrière passables prospèrent généralement. En raison de cette offre excédentaire, l’ancien no. 1 choix Cam Newton et Jameis Winston n’ont pas encore trouvé de travail (un autre premier choix de la dernière décennie, Sam Bradford, est sorti de la ligue depuis 2018). Le solide démarreur Andy Dalton, qui deviendra consommable une fois que les Bengals auront d’abord sélectionné Burrow, pourrait être un remplaçant cette saison. Newton, toujours un talent unique, pourrait commencer cette saison s’il redevient sain. Il était le joueur par excellence de la ligue en 2015. Winston devra probablement prendre un travail de sauvegarde après une saison de 30 interceptions.

Les équipes étaient désespérées pour quiconque avait un bras au cours des saisons précédentes; Mike Glennon, un remplaçant Bucs moins que médiocre, a signé un accord de 45 millions de dollars sur trois ans avec les Bears de Chicago il y a à peine trois ans. Ce type d’accord n’a pas été accordé cette année, à la fin de la décennie, lorsque les entraîneurs ont compris comment fabriquer des compétences.

Après le repêchage, si les Dolphins et les Chargers prennent des quarts, il est possible que les 32 équipes croient qu’elles ont un plan pour le quart. Certaines de ces équipes pourraient en avoir plus d’un – les Jaguars ne savaient pas qu’ils avaient un potentiel débutant dans le choix de sixième ronde Gardner Minshew jusqu’à ce que Nick Foles se blesse (Foles a été expédié à Chicago en mars pour concurrencer Trubisky). Les quarts-arrière en 2020 peuvent provenir de n’importe où.

Pendant la majeure partie de l’histoire du football, il y avait un battement de tambour commun: il n’y a pas assez de bons quarts-arrière. En 1988, Paul Zimmerman de Sports Illustrated a demandé “Est-ce notre imagination ou le talent du quart-arrière se tarit?” À l’époque, les rangs QB comprenaient Dan Marino, Jim Kelly, Steve Young, Joe Montana, Randall Cunningham et Phil Simms. (Incroyablement, le directeur des Redskins de l’époque, Charley Casserly, a proposé ceci: «Voici une théorie décalée: l’influence du football sur les jeunes d’Amérique. Vous trouvez beaucoup d’enfants qui jouent au football, ce qui signifie que le montant X ne joue pas au football. Il y a un effet de retombée. Certaines personnes pourraient dire que cela n’a aucun sens, mais laissez-les trouver une meilleure raison. “) Le manque de quarts-arrière est un thème qui revient toutes les quelques années, ignorant toutes les histoires similaires qui l’a précédé. Pour la première fois peut-être, vous ne pouvez pas faire cette histoire. Maintenant, il y en a trop, voire rien. C’est l’âge d’or des quarts-arrière dans la NFL et la ligue accueillera davantage d’entre eux dans le giron.

